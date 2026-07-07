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Több mint egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság.

Székelyhon

2026. július 07., 15:032026. július 07., 15:03

A Hargita megyei prefektúra keddi közleménye szerint a vészhelyzet 2026. augusztus 7-ig lesz érvényben.

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Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket – írja az Agerpres. Ugyanakkor

továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is.

A Korond-patak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A parajdi katasztrófavédelmi bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a sóbányába. Azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították.

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Udvarhelyszék Parajd
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