Több mint egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság.

Székelyhon 2026. július 07., 15:032026. július 07., 15:03

A Hargita megyei prefektúra keddi közleménye szerint a vészhelyzet 2026. augusztus 7-ig lesz érvényben. Hirdetés Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket – írja az Agerpres. Ugyanakkor

továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is.