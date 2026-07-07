Több mint egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

Fotó: Pinti Attila
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság.
A Hargita megyei prefektúra keddi közleménye szerint a vészhelyzet 2026. augusztus 7-ig lesz érvényben.
Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket – írja az Agerpres. Ugyanakkor
A Korond-patak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A parajdi katasztrófavédelmi bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a sóbányába. Azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították.
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