Közös kirakózásra várják a puzzlekedvelőket Székelyudvarhelyen

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Fotó: László Ildikó
Negyedik alkalommal rendezik meg a 48 órás puzzlemaratont Székelyudvarhelyen. Július 17. és 19. között a Városi Könyvtár előtti téren bárki bekapcsolódhat a közös kirakózásba, a programot pedig idén is puzzleverseny és több újdonság színesíti.
A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a 48 órás puzzlemaratont, amelynek helyszíne a könyvtár előtti tér lesz.
A háromnapos rendezvényen a résztvevők közösen rakhatnak ki nagyméretű kirakósokat, kezdőket és tapasztalt puzzlekedvelőket egyaránt várnak. A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációra nincs szükség.
A program része lesz a tavaly nagy sikert aratott puzzleverseny is, amelyre kétfős csapatok jelentkezhetnek.
Az idei kiadás több újdonságot is tartogat: díjazzák azt, aki a legtöbb időt tölti a kirakóknál, a legnépesebb családot, a legtávolabbról érkező résztvevőt, valamint azt az intézményt, vállalatot vagy baráti társaságot, ahonnan a legtöbben kapcsolódnak be a programba.
A július 19-én, vasárnap 16 órakor záruló rendezvény végén elárverezik a 48 óra alatt elkészült kirakósokat.
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