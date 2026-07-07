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Közös kirakózásra várják a puzzlekedvelőket Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: László Ildikó

Archív

Fotó: László Ildikó

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Negyedik alkalommal rendezik meg a 48 órás puzzlemaratont Székelyudvarhelyen. Július 17. és 19. között a Városi Könyvtár előtti téren bárki bekapcsolódhat a közös kirakózásba, a programot pedig idén is puzzleverseny és több újdonság színesíti.

Székelyhon

2026. július 07., 12:532026. július 07., 12:53

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a 48 órás puzzlemaratont, amelynek helyszíne a könyvtár előtti tér lesz.

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A háromnapos rendezvényen a résztvevők közösen rakhatnak ki nagyméretű kirakósokat, kezdőket és tapasztalt puzzlekedvelőket egyaránt várnak. A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációra nincs szükség.

A program része lesz a tavaly nagy sikert aratott puzzleverseny is, amelyre kétfős csapatok jelentkezhetnek.

A győztes az a páros lesz, amelyik a legrövidebb idő alatt rakja ki a kijelölt kirakóst.

Az idei kiadás több újdonságot is tartogat: díjazzák azt, aki a legtöbb időt tölti a kirakóknál, a legnépesebb családot, a legtávolabbról érkező résztvevőt, valamint azt az intézményt, vállalatot vagy baráti társaságot, ahonnan a legtöbben kapcsolódnak be a programba.

A július 19-én, vasárnap 16 órakor záruló rendezvény végén elárverezik a 48 óra alatt elkészült kirakósokat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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