Újdonságokkal készül az ismert navigációs alkalmazás

Folyamatosan fejlesztik a Waze navigációs rendszert
Fotó: Orbán Orsolya
A sávbesorolásról, a jelzőlámpákról és az iskolák közelségének jelzéséről tárgyaltak és egyeztettek éves találkozójukon, Marosvásárhelyen a romániai Waze térképkészítői. Kodok Márton résztvevőtől megtudtuk, milyen újdonságokra számíthatunk.
A Waze egy ingyenes, közösségi alapú GPS-navigációs alkalmazás okostelefonokra, amit egy izraeli induló vállalkozás (start up) fejlesztett ki, és a Google multinacionális vállalat vásárolta meg. A felhasználók által beküldött információkat
Romániában kéttucatnyi önkéntes dolgozik a Waze-térképek szerkesztésén, a változások beiktatásán, a rendszer naprakészen tartásán – ők az elmúlt hétvégén személyesen is találkoztak Marosvásárhelyen.
Kodok Márton marosvásárhelyi informatikus, civil aktivista a Székelyhonnak elmondta, a térképkészítők vezetik be a nagyobb változásokat a navigációs rendszerbe, így az új autópályákat, utcákat. Csak
akik között útügyi szakemberek, jogalkotásban jártasak, ugyanakkor teljesen más területen dolgozók is akadnak. Mindenki önkéntesen fejleszti a Waze navigációs rendszert. A csapattagok átlagéletkora negyven év feletti, így várnak fiatalokat is, akiket érdekel ez a közösségi munka.
Hamarosan feltüntetik a jelzőlámpákat is a Waze telefonos alkalmazásban
Fotó: Haáz Vince
A hétvégi, marosvásárhelyi találkozón többek között az úgynevezett line guidenceről, azaz sávbesorolásról tárgyaltak, arról, hogy miként lehet ezt úgy feltüntetni, hogy valódi segítséget jelentsen a felhasználóknak többsávos út vagy útkereszteződés esetén. A Waze alkalmazásban már most is láthatók jelzőlámpák.
Kodok Márton elmondta, megoldást kerestek konkrétan arra is, hogy Marosvásárhelyen az Állomás térről miként lehet a Dózsa György utcai körforgalmon keresztül a legegyszerűbben haladni a Bodoni utca irányába, azaz melyik sávot ajánlott választani.
De egyeztettek arról is, hogy láthatóbbá kell tenni az iskolák környékét, így is növelve a biztonságot.
Jó tudni előre, hogy melyik sávon érdemes haladni, ha egy útkereszteződése felé közeledünk
Fotó: Haáz Vince
Megtudtuk, a Waze közösség folyamatosan dolgozik különféle fejlesztéseken annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak segíteni a felhasználó autósoknak. Az egyik újdonság, amit Kodok Márton megosztott, arra vonatkozik, hogy
például elhangzik majd utasításként, hogy „a szobor előtt térj le jobbra!”
Megkérdeztük, hogyan lehet jelezni a térképkészítőknek, ha valami gondot tapasztalunk az útvonallal kapcsolatosan. Mi magunk is megjártuk a napokban, hogy egy magyarországi kis településen nem a megszokott és jól bejáratott helyen, hanem a mezőre vitt a Waze és a Google maps is, és jókora kerülővel értünk célba. Mint utólag megtudtuk, a gondot az okozta, hogy egy ott lakó bejelentette, hogy az előtte elhaladó útszakasz magánút, így kikerült a javasolt útvonalak közül.
Fotó: Haáz Vince
Kodok Márton ennek kapcsán jelezte, ilyen és ehhez hasonló esetekben, amikor nem leaszfaltozott vagy legalább lekövezett és bejáratott úton vezet a navigáció, ezt onnan a helyszínről kell jelezni a Waze applikációban, a „jelezd a problémát” gombnál, bejelölve, honnan indultunk, hova szeretnénk elérni, és milyen útvonalon vezetett minket a térkép.
Beszélgetőtársunktól azt is megtudtuk, Marosvásárhelyen jó kapcsolatot ápol a városvezetéssel, így neki előre jelzik, ha egy utcában javítás kezdődik, vagy megváltozik a forgalmi rend, esetleg nagyobb forgalomkorlátozásra lehet számítani, így ő a fontos információkat rá tudja vezetni a térképre.
Waze egy ingyenes, közösségi alapú GPS-navigációs alkalmazás okostelefonokra. Abban különbözik a hagyományos navigációktól, hogy a felhasználók valós idejű információit (pl. dugók, balesetek, rendőrök, úthibák) használja fel az útvonalak optimalizálására. A Waze legfontosabb jellemzői és előnye a valós idejű forgalomfigyelés: a többi autós mozgása alapján folyamatosan frissíti a menetidőt, és automatikusan újratervezi az útvonalat, ha torlódást észlel. Az is nagy előnye, hogy a sofőrök veszélyeket, traffipaxokat, útlezárásokat vagy kátyúkat jelezhetnek, így a többi felhasználó előre értesülhet a váratlan helyzetekről.
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