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Újdonságokkal készül az ismert navigációs alkalmazás

Folyamatosan fejlesztik a Waze navigációs rendszert • Fotó: Orbán Orsolya

Folyamatosan fejlesztik a Waze navigációs rendszert

Fotó: Orbán Orsolya

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A sávbesorolásról, a jelzőlámpákról és az iskolák közelségének jelzéséről tárgyaltak és egyeztettek éves találkozójukon, Marosvásárhelyen a romániai Waze térképkészítői. Kodok Márton résztvevőtől megtudtuk, milyen újdonságokra számíthatunk.

Simon Virág

2026. július 07., 13:202026. július 07., 13:20

A Waze egy ingyenes, közösségi alapú GPS-navigációs alkalmazás okostelefonokra, amit egy izraeli induló vállalkozás (start up) fejlesztett ki, és a Google multinacionális vállalat vásárolta meg. A felhasználók által beküldött információkat

valós időben közzéteszi, így gyorsan és hatékonyan jelzi a baleseteket, kátyúkat, a rendőri jelenlétet.

Romániában kéttucatnyi önkéntes dolgozik a Waze-térképek szerkesztésén, a változások beiktatásán, a rendszer naprakészen tartásán – ők az elmúlt hétvégén személyesen is találkoztak Marosvásárhelyen.

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Kodok Márton marosvásárhelyi informatikus, civil aktivista a Székelyhonnak elmondta, a térképkészítők vezetik be a nagyobb változásokat a navigációs rendszerbe, így az új autópályákat, utcákat. Csak

idén májusban 260 ezer változtatást eszközöltek a romániai térképszerkesztők,

akik között útügyi szakemberek, jogalkotásban jártasak, ugyanakkor teljesen más területen dolgozók is akadnak. Mindenki önkéntesen fejleszti a Waze navigációs rendszert. A csapattagok átlagéletkora negyven év feletti, így várnak fiatalokat is, akiket érdekel ez a közösségi munka.

Hamarosan feltüntetik a jelzőlámpákat is a Waze telefonos alkalmazásban • Fotó: Haáz Vince Galéria

Hamarosan feltüntetik a jelzőlámpákat is a Waze telefonos alkalmazásban

Fotó: Haáz Vince

Mi mindenről egyeztettek?

A hétvégi, marosvásárhelyi találkozón többek között az úgynevezett line guidenceről, azaz sávbesorolásról tárgyaltak, arról, hogy miként lehet ezt úgy feltüntetni, hogy valódi segítséget jelentsen a felhasználóknak többsávos út vagy útkereszteződés esetén. A Waze alkalmazásban már most is láthatók jelzőlámpák.

Kodok Márton elmondta, megoldást kerestek konkrétan arra is, hogy Marosvásárhelyen az Állomás térről miként lehet a Dózsa György utcai körforgalmon keresztül a legegyszerűbben haladni a Bodoni utca irányába, azaz melyik sávot ajánlott választani.

A megoldás pár napon belül megjelenik az applikációban, segítve a fogalomban résztvevőknek.

De egyeztettek arról is, hogy láthatóbbá kell tenni az iskolák környékét, így is növelve a biztonságot.

Jó tudni előre, hogy melyik sávon érdemes haladni, ha egy útkereszteződése felé közeledünk • Fotó: Haáz Vince Galéria

Jó tudni előre, hogy melyik sávon érdemes haladni, ha egy útkereszteződése felé közeledünk

Fotó: Haáz Vince

Milyen újdonságokkal készülnek?

Megtudtuk, a Waze közösség folyamatosan dolgozik különféle fejlesztéseken annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak segíteni a felhasználó autósoknak. Az egyik újdonság, amit Kodok Márton megosztott, arra vonatkozik, hogy

már nemcsak útjelző és forgalomirányító táblákat, útkereszteződéseket terveznek feltüntetni, hanem épületek, létesítmények is iránymutatóvá válnak,

például elhangzik majd utasításként, hogy „a szobor előtt térj le jobbra!”

Lehet jelezni a gondokat

Megkérdeztük, hogyan lehet jelezni a térképkészítőknek, ha valami gondot tapasztalunk az útvonallal kapcsolatosan. Mi magunk is megjártuk a napokban, hogy egy magyarországi kis településen nem a megszokott és jól bejáratott helyen, hanem a mezőre vitt a Waze és a Google maps is, és jókora kerülővel értünk célba. Mint utólag megtudtuk, a gondot az okozta, hogy egy ott lakó bejelentette, hogy az előtte elhaladó útszakasz magánút, így kikerült a javasolt útvonalak közül.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Kodok Márton ennek kapcsán jelezte, ilyen és ehhez hasonló esetekben, amikor nem leaszfaltozott vagy legalább lekövezett és bejáratott úton vezet a navigáció, ezt onnan a helyszínről kell jelezni a Waze applikációban, a „jelezd a problémát” gombnál, bejelölve, honnan indultunk, hova szeretnénk elérni, és milyen útvonalon vezetett minket a térkép.

Szükség esetén lehetőség van üzenetet is váltani a térképkészítőkkel.

Beszélgetőtársunktól azt is megtudtuk, Marosvásárhelyen jó kapcsolatot ápol a városvezetéssel, így neki előre jelzik, ha egy utcában javítás kezdődik, vagy megváltozik a forgalmi rend, esetleg nagyobb forgalomkorlátozásra lehet számítani, így ő a fontos információkat rá tudja vezetni a térképre.

Waze egy ingyenes, közösségi alapú GPS-navigációs alkalmazás okostelefonokra. Abban különbözik a hagyományos navigációktól, hogy a felhasználók valós idejű információit (pl. dugók, balesetek, rendőrök, úthibák) használja fel az útvonalak optimalizálására. A Waze legfontosabb jellemzői és előnye a valós idejű forgalomfigyelés: a többi autós mozgása alapján folyamatosan frissíti a menetidőt, és automatikusan újratervezi az útvonalat, ha torlódást észlel. Az is nagy előnye, hogy a sofőrök veszélyeket, traffipaxokat, útlezárásokat vagy kátyúkat jelezhetnek, így a többi felhasználó előre értesülhet a váratlan helyzetekről.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
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