Kolozs megye az első az országban érettségi eredmények tekintetében

Kolozs megye az országban az első helyen áll az érettségi vizsgaeredmények tekintetében, 14 iskolában pedig 100 százalékos a sikeresen vizsgázó diákok aránya – tájékoztatott kedden a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség (ISJ).

Székelyhon 2026. július 07., 14:082026. július 07., 14:08

Az érettségin részt vevő 4311 diák közül 3677 vizsgázott sikeresen, közülük 3581-en az idei, 96-an korábbi évfolyamok végzősei. A közlemény szerint

a megyében 89,93 százalék a sikeresen vizsgázó idén végzett diákok aránya,

valamivel magasabb a tavalyi 89,45 százaléknál. Hirdetés A tanfelügyelőség adatai szerint a megye 14 iskolájában 100 százalékos a sikeresen vizsgázó diákok aránya, köztük van

két magyar tannyelvű iskola is, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és az Apáczai Csere János Elméleti Líceum.