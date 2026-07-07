Kolozs megye az első az országban érettségi eredmények tekintetében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Kolozs megye az országban az első helyen áll az érettségi vizsgaeredmények tekintetében, 14 iskolában pedig 100 százalékos a sikeresen vizsgázó diákok aránya – tájékoztatott kedden a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség (ISJ).
Az érettségin részt vevő 4311 diák közül 3677 vizsgázott sikeresen, közülük 3581-en az idei, 96-an korábbi évfolyamok végzősei. A közlemény szerint
valamivel magasabb a tavalyi 89,45 százaléknál.
A tanfelügyelőség adatai szerint a megye 14 iskolájában 100 százalékos a sikeresen vizsgázó diákok aránya, köztük van
Ugyanakkor a megye 62 középiskolája közül 44-ben 80 százalék fölötti a sikeresen vizsgázók aránya.
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