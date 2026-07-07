Hat törvénytervezetet kell elfogadnia a parlamentnek a rendkívüli üléssszakban az uniós források lehívásáért

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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy júliusban és augusztusban Románia legfontosabb feladata az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó uniós források lehívása.
Bejegyzése szerint Romániának még
Ezekből a forrásokból finanszírozzák többek között a moldvai autópálya építését, vasútvonalak villamosítását, kórházak, iskolák és bölcsődék építését, tömbházak hőszigetelését, valamint számos helyi beruházást.
Az ügyvivő kormányfő emlékeztetett, hogy a tagállamok a vállalt reformok és célkitűzések teljesítésének függvényében részesülnek az uniós támogatásokból.
– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.
Bolojan bejegyzése szerint hátralévő vállalásai teljesítéséhez Romániának hat törvényt kell elfogadnia. Mivel az ügyvivő kormány ezt nem teheti meg felelősségvállalási eljárással és sürgősségi rendeletet formájában sem, a parlament rendkívüli ülésszakának összehívására van szükség.
A hat jogszabály a következő:
közalkalmazotti bértörvény,
összeférhetetlenségi törvény,
az adóhatósági alkalmazottak teljesítményarányos jutalmazásáról szóló törvény,
a köztisztségviselői törvény,
az urbanisztikai törvénykönyv,
valamint a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló törvény.
Az első négy törvénytervezet mindegyikéhez 770 millió euró, az utóbbi kettőhöz pedig egyenként 972 millió euró helyreállítási forrás kapcsolódik – részletezte az ügyvivő kormányfő.
Közölte azt is, hogy a hét végéig lezárják az egyeztetéseket az Európai Bizottsággal, majd a kormány továbbítja a törvénytervezeteket a parlamenti frakcióknak, a pártvezetőknek és a két ház vezetőségének, hogy július második felében meg lehessen vitatni és el lehessen fogadni őket.
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