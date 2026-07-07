Megmentették a faragott köveket, most visszaadják a városnak

Az elmúlt években a marosvásárhelyi állatkert vezetősége a Bernády György polgármester korából származó faragott burkolóköveket és szegélyköveket összegyűjtötte és megőrizte, most, amikor a városnak a járdafelújításhoz szüksége van kövekre, visszaadja őket.

Székelyhon 2026. július 07., 09:552026. július 07., 09:55

A Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója, Szánthó János az elmúlt években fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse és megőrizze az épített örökség hulladékként kezelt darabjait,

azokat a faragott burkolóköveket és szegélyköveket, amelyek az állatkert területén és környékén szétszórva hevertek.

A régi szegélyköveket használják a járda felújításakor Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Így őrizték meg a medve- és oroszlánkifutók környékén, valamint az állatkerti erdőben felhalmozott, a Bernády György polgármester idejéből származó köveket. Egy részük megtekinthető az állatkertben, az úgynevezett Mentett Kövek Kertjében.

Kidobott szemét volt, az állatkert megőrizte, most visszaadja a városnak Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert