Megmentették a faragott köveket, most visszaadják a városnak

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
Az elmúlt években a marosvásárhelyi állatkert vezetősége a Bernády György polgármester korából származó faragott burkolóköveket és szegélyköveket összegyűjtötte és megőrizte, most, amikor a városnak a járdafelújításhoz szüksége van kövekre, visszaadja őket.
A Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója, Szánthó János az elmúlt években fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse és megőrizze az épített örökség hulladékként kezelt darabjait,
A régi szegélyköveket használják a járda felújításakor
Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
Így őrizték meg a medve- és oroszlánkifutók környékén, valamint az állatkerti erdőben felhalmozott, a Bernády György polgármester idejéből származó köveket. Egy részük megtekinthető az állatkertben, az úgynevezett Mentett Kövek Kertjében.
Kidobott szemét volt, az állatkert megőrizte, most visszaadja a városnak
Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
Most – mint az állatkert közleményében olvasható – a marosvásárhelyi Knöpfler Vilmos utca és járda felújításához a megmentett darabokból biztosították a szegélyköveket. Három évvel korábban a Sáros utca burkolatát is az állatkertben összegyűjtött kövekből rakták ki.
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