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Megmentették a faragott köveket, most visszaadják a városnak

• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

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Az elmúlt években a marosvásárhelyi állatkert vezetősége a Bernády György polgármester korából származó faragott burkolóköveket és szegélyköveket összegyűjtötte és megőrizte, most, amikor a városnak a járdafelújításhoz szüksége van kövekre, visszaadja őket.

Székelyhon

2026. július 07., 09:552026. július 07., 09:55

A Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója, Szánthó János az elmúlt években fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse és megőrizze az épített örökség hulladékként kezelt darabjait,

azokat a faragott burkolóköveket és szegélyköveket, amelyek az állatkert területén és környékén szétszórva hevertek.

A régi szegélyköveket használják a járda felújításakor • Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert Galéria

A régi szegélyköveket használják a járda felújításakor

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Így őrizték meg a medve- és oroszlánkifutók környékén, valamint az állatkerti erdőben felhalmozott, a Bernády György polgármester idejéből származó köveket. Egy részük megtekinthető az állatkertben, az úgynevezett Mentett Kövek Kertjében.

Kidobott szemét volt, az állatkert megőrizte, most visszaadja a városnak • Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert Galéria

Kidobott szemét volt, az állatkert megőrizte, most visszaadja a városnak

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Most – mint az állatkert közleményében olvasható – a marosvásárhelyi Knöpfler Vilmos utca és járda felújításához a megmentett darabokból biztosították a szegélyköveket. Három évvel korábban a Sáros utca burkolatát is az állatkertben összegyűjtött kövekből rakták ki.

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Marosszék Marosvásárhely
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