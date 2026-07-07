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Szoknyában gurulnak a női motorosok

Archív • Fotó: Pinti Attila

Archív

Fotó: Pinti Attila

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Idén is megszervezik a Szoknyás Gurulás nevű motoros felvonulást Csíkszeredában július 18-án, szombaton.

Székelyhon

2026. július 07., 10:512026. július 07., 10:51

2026. július 07., 10:512026. július 07., 10:51

A Szoknyás Gurulás üzenete: a motorkerékpározás egyre több nő számára jelent szenvedélyt és közlekedési alternatívát. Arra szeretnék felhívni minden közlekedő figyelmét, hogy az utakon kölcsönös tisztelettel, türelemmel és odafigyeléssel forduljunk egymás felé – írják a szervezők.

A rendezvény kiemelt célja a gyermekek közlekedésbiztonsági szemléletformálása, ezért

a program részeként interaktív közlekedésbiztonsági foglalkozásokkal várják a családokat.

A rendezvény július 18-án, szombaton lesz Csíkszeredában, a Szabadság téren, majd motoros felvonulás a város előre kijelölt útvonalán.

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A program szerint 15 és 18 óra között interaktív közlekedésbiztonsági foglalkozásokat tartanak gyermekeknek és családoknak. A gyülekező 16 órakor lesz a Szabadság téren, majd 17 órakor kezdődik a szoknyás motoros felvonulás.

Kötetlen beszélgetés és közösségi est is vár a résztvevőkre a Rebel Wolves M.C. Szeklerland klubházában 19 órától.

Csíkszék Csíkszereda
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