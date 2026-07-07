Szoknyában gurulnak a női motorosok

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Fotó: Pinti Attila
Idén is megszervezik a Szoknyás Gurulás nevű motoros felvonulást Csíkszeredában július 18-án, szombaton.
2026. július 07., 10:512026. július 07., 10:51
2026. július 07., 10:512026. július 07., 10:51
A Szoknyás Gurulás üzenete: a motorkerékpározás egyre több nő számára jelent szenvedélyt és közlekedési alternatívát. Arra szeretnék felhívni minden közlekedő figyelmét, hogy az utakon kölcsönös tisztelettel, türelemmel és odafigyeléssel forduljunk egymás felé – írják a szervezők.
A rendezvény kiemelt célja a gyermekek közlekedésbiztonsági szemléletformálása, ezért
A rendezvény július 18-án, szombaton lesz Csíkszeredában, a Szabadság téren, majd motoros felvonulás a város előre kijelölt útvonalán.
A program szerint 15 és 18 óra között interaktív közlekedésbiztonsági foglalkozásokat tartanak gyermekeknek és családoknak. A gyülekező 16 órakor lesz a Szabadság téren, majd 17 órakor kezdődik a szoknyás motoros felvonulás.
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