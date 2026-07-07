Szoknyában gurulnak a női motorosok

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A Szoknyás Gurulás üzenete: a motorkerékpározás egyre több nő számára jelent szenvedélyt és közlekedési alternatívát. Arra szeretnék felhívni minden közlekedő figyelmét, hogy az utakon kölcsönös tisztelettel, türelemmel és odafigyeléssel forduljunk egymás felé – írják a szervezők.

A rendezvény kiemelt célja a gyermekek közlekedésbiztonsági szemléletformálása, ezért