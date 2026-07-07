Július második felében indul a roncsautó-program

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Fotó: Haáz Vince
Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó-program, a jelentkezési időszak pedig december 31-ig tart – jelentette be kedden a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM).
Az intézmény közleménye szerint az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej.
Az AFM elnöke, Florin Bănică emlékeztetett arra, hogy
– számol be az Agerpres.
A jelentkezési időszak július 20-án 10 órakor kezdődik, és a pénzkeret kimerüléséig, de legkésőbb december 31-én 23 óra 59 percig tart.
A 300 millió lejes keretből 165 millió lejt belső égésű motorral rendelkező új gépjárművek és hibrid meghajtású járművek vásárlásának támogatására különítenek el.
Plug-in hibrid, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás új autók vásárlására 120 millió lej, motorkerékpárokra és elektromos motorkerékpárokra pedig 15 millió lej jut. Dízelüzemű gépjárművek vásárlását nem támogatják.
Az emberi és anyagi erőforrások hatékonyabb kihasználása, a közös országos és uniós pályázatok jobb kiaknázása érdekében egészségügyi konzorciumot hoztak létre Marosvásárhelyen. A rivalizálás helyett összefogtak a beteg gyógyulása érdekében.
A Sanitas szakszervezeti szövetség országos tanácsa keddi rendkívüli ülésén a teljes egészségügyi ágazatot érintő általános sztrájk meghirdetéséről döntött a kormány gazdaság- és társadalompolitikája elleni tiltakozásul.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy júliusban és augusztusban Románia legfontosabb feladata az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó uniós források lehívása.
Kolozs megye az országban az első helyen áll az érettségi vizsgaeredmények tekintetében, 14 iskolában pedig 100 százalékos a sikeresen vizsgázó diákok aránya – tájékoztatott kedden a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség (ISJ).
Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.
Közzétették az érettségi vizsga első eredményeit kedd délelőtt. Székelyföldön több kiemelkedő eredmény is született: Maros megyében egy diák maximális, 10-es átlagot ért el, Hargita és Kovászna megyében is 9,9 feletti átlagokkal zártak a legjobbak.
Sárga jelzésű időjárási figyelmeztetéseket adott ki keddre és szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), légköri instabilitás, megerősödő szél és viharok miatt.
Az elmúlt években a marosvásárhelyi állatkert vezetősége a Bernády György polgármester korából származó faragott burkolóköveket és szegélyköveket összegyűjtötte és megőrizte, most pedig visszaadja őket.
Közzétették kedden a nyári érettségi vizsga eredményeit.
Meghalt egy Maros megyébe áthelyezett gondozott azok közül, akiket a Bihar megyei menhelybotrány nyomán helyeztek el más szociális központokban – közölte bejegyzésében Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
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