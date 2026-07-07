Július második felében indul a roncsautó-program

Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó-program, a jelentkezési időszak pedig december 31-ig tart – jelentette be kedden a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM).

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Az AFM elnöke, Florin Bănică emlékeztetett arra, hogy

Az intézmény közleménye szerint az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej.

a programmal azokat segítik, akik régi, szennyező autójukat új, hatékonyabb és kevésbé környezetszennyező gépkocsira cserélnék

– számol be az Agerpres.

A jelentkezési időszak július 20-án 10 órakor kezdődik, és a pénzkeret kimerüléséig, de legkésőbb december 31-én 23 óra 59 percig tart.

A 300 millió lejes keretből 165 millió lejt belső égésű motorral rendelkező új gépjárművek és hibrid meghajtású járművek vásárlásának támogatására különítenek el.

Plug-in hibrid, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás új autók vásárlására 120 millió lej, motorkerékpárokra és elektromos motorkerékpárokra pedig 15 millió lej jut. Dízelüzemű gépjárművek vásárlását nem támogatják.