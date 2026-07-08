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Víz szivárog a földből, gázbuborékok jelentek meg a szejkefürdői mofettánál

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 08., 16:342026. július 08., 16:34

2026. július 08., 16:362026. július 08., 16:36

Dávid Endre alpolgármester megerősítette lapunk információit, miszerint az elmúlt időszakban vízszivárgások és gázbuborékok jelentek meg a helyszínen, amelyeket a mofetta tervezett felújítása miatti terepszemle során észleltek. Mint mondta,

egyelőre nem tudják pontosan, hogy mi okozza a jelenséget, és a veszély mértékét sem tudják megállapítani.

Szakembereket vontak be a helyzet elemzésébe, többek között a geológiai ügyekkel foglalkozó országos hatóságot, a Hargita megyei ásványi erőforrásokért felelős intézményt, valamint Hargita megye prefektusi hivatalát is értesítették.

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A balesetek elkerülése érdekében szalaggal és kordonokkal zárták le a helyszínt, és arra kérik a lakosságot, hogy a helyzet tisztázásáig ne menjenek oda.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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