Víz szivárog a földből, gázbuborékok jelentek meg a szejkefürdői mofettánál

Fotó: László Ildikó
Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.
2026. július 08., 16:342026. július 08., 16:34
2026. július 08., 16:362026. július 08., 16:36
Dávid Endre alpolgármester megerősítette lapunk információit, miszerint az elmúlt időszakban vízszivárgások és gázbuborékok jelentek meg a helyszínen, amelyeket a mofetta tervezett felújítása miatti terepszemle során észleltek. Mint mondta,
Szakembereket vontak be a helyzet elemzésébe, többek között a geológiai ügyekkel foglalkozó országos hatóságot, a Hargita megyei ásványi erőforrásokért felelős intézményt, valamint Hargita megye prefektusi hivatalát is értesítették.
A balesetek elkerülése érdekében szalaggal és kordonokkal zárták le a helyszínt, és arra kérik a lakosságot, hogy a helyzet tisztázásáig ne menjenek oda.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: Székelyhon
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