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Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.

Székelyhon

2026. július 08., 17:372026. július 08., 17:37

Szerdai közleményében a jegybank az infláció csökkenését azzal magyarázta, hogy kifutnak az áfa- és jövedékiadó-emelés, valamint az áramársapka eltörlésének közvetlen hatásai.

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A BNR ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az árak alakulását továbbra is több bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Ezek között említette a belpolitikai helyzet, a deficitcsökkentést, a közel-keleti konfliktust, valamint az energiaárak kiszámíthatatlanságát. Ezek a tényezők a jegybank szerint

közvetlenül érintik a lakosság vásárlóerejét, a fogyasztói bizalmat, illetve a vállalatok működését és finanszírozási költségeit.

A közlemény szerint az uniós források, különösen az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó pénzek minél nagyobb arányú lehívása fontos szerepet játszhat a deficitcsökkentés és a külső kockázatok gazdaságfékező hatásainak enyhítésében.

A BNR igazgatótanácsa szerdai ülésén úgy döntött, hogy 6,5 százalékon tartja az alapkamatot. A lombard hitel kamata változatlanul 7,5 százalék, a letéti ráta pedig 5,5 százalék marad. A kereskedelmi bankok lej- és devizatartalékainak kötelező szintjén sem módosított a BNR – írja az Agerpres.

Belföld Gazdaság
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