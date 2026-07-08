Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.

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Szerdai közleményében a jegybank az infláció csökkenését azzal magyarázta, hogy kifutnak az áfa- és jövedékiadó-emelés, valamint az áramársapka eltörlésének közvetlen hatásai.

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A BNR ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az árak alakulását továbbra is több bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Ezek között említette a belpolitikai helyzet, a deficitcsökkentést, a közel-keleti konfliktust, valamint az energiaárak kiszámíthatatlanságát. Ezek a tényezők a jegybank szerint