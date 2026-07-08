Fotó: AutoCenter Magyari
Az AutoCenter Magyari nyílt napokra várja az autózás iránt érdeklődőket, ahol a látogatók nemcsak a legújabb Ford, Omoda és Jaecoo modelleket ismerhetik meg közelebbről, hanem betekintést nyerhetnek a vállalkozás sokrétű szerviz- és mobilitási szolgáltatásaiba is.
2026. július 08., 16:352026. július 08., 16:35
2026. július 08., 17:162026. július 08., 17:16
Az esemény célja, hogy a vendégek személyesen is megtapasztalják mindazt a szakmai hátteret és fejlődést, amely az elmúlt másfél évtized során az AutoCenter Magyari-t a térség egyik meghatározó autóipari szolgáltatójává tette.
A vállalkozás szerviztevékenysége a Magyari Engineering Kft. keretében immár több mint 16 éves múltra tekint vissza. Az első években az autómechanikai javítások, a fék- és futóműszerviz, az autóvillamossági munkák, valamint a műszaki vizsgáztatás jelentették a fő szolgáltatási területeket.
A folyamatos fejlődés már korán meghatározta a vállalkozás működését. Ennek eredményeként 2012-ben elkészült egy közel 200 négyzetméteres, korszerű festőkamrával felszerelt fényezőműhely, amely lehetővé tette a karosszéria-javítási szolgáltatások magas színvonalú bővítését.
Fotó: AutoCenter Magyari
Az újabb mérföldkő 2015-ben következett, amikor létrejött a tehergépjárművek kiszolgálására is alkalmas vulkanizáló műhely. A fejlesztések azonban itt nem álltak meg: 2021-ben egy közel 500 négyzetméteres új szervizépület készült el, amely négy korszerű szerelőállással, külön bádogos- és karosszérialakatos műhellyel, valamint egy kétállásos gumiszervizzel biztosítja a gyors és professzionális kiszolgálást.
Az AutoCenter Magyari az elmúlt években szolgáltatási portfólióját is jelentősen kibővítette. A használtautó-értékesítés mellett ma már személygépkocsik, mikrobuszok és haszongépjárművek bérbeadásával is foglalkozik, így ügyfelei számára a mobilitás szinte minden területén kínál megoldást.
A vállalkozás vezetése már évekkel ezelőtt felismerte, hogy
Ennek egyik legjelentősebb állomása volt, hogy 2025 végén az AutoCenter Magyari a Ford hivatalos márkakereskedése mellett az Omoda és a Jaecoo hivatalos romániai képviseletéhez is csatlakozott. Ennek köszönhetően a vásárlók immár három korszerű és innovatív autómárka kínálatából választhatnak egy helyen.
A fejlődés 2026 februárjában újabb fontos lépéssel folytatódott: a vállalkozás hivatalos Omoda és Jaecoo márkaszervizzé is vált. Ennek részeként már rendelkezésre áll minden modellhez a gyártó által előírt induló alkatrészkészlet, amely magában foglalja az első két kötelező szervizhez szükséges fogyóanyagokat, fékalkatrészeket, futómű- és kormányműelemeket, valamint a kisebb karosszéria-javításokhoz szükséges alkatrészeket is.
Fotó: AutoCenter Magyari
A gyors alkatrészellátást tovább erősíti, hogy az importőr Magyarországon közel 98 százalékos alkatrész-lefedettséggel rendelkező központi raktárat működtet, ahonnan kétnaponta érkezik utánpótlás, így az ügyfeleknek a legtöbb javítás esetében nem kell hosszú várakozási idővel számolniuk.
Az új márkák bevezetésével kapcsolatban különösen fontos szempont a gyártó által biztosított garanciális háttér.
emellett a motorra és bizonyos motoralkatrészekre akár 1 000 000 kilométerig érvényes kiegészítő garancia is rendelkezésre áll. Az elektromos modellek esetében az akkumulátorra 8 év garancia vonatkozik, ami hosszú távon is biztonságot jelent a tulajdonosok számára.
Az AutoCenter Magyari ugyanakkor továbbra is multimárkás szervizként működik. A Ford, az Omoda és a Jaecoo modellek mellett számos más autómárka diagnosztikáját és javítását is vállalja, hiszen a műhely korszerű diagnosztikai berendezésekkel és magasan képzett szakemberekkel rendelkezik.
Fotó: AutoCenter Magyari
A vállalkozás új kereskedelmi neve – AutoCenter Magyari – Több márka, több szolgáltatás – jól tükrözi azt az irányt, amelyet a cég az elmúlt években követett: egy helyen kínálni teljes körű autóipari megoldásokat az értékesítéstől a szervizelésen át egészen a bérbeadásig.
A nyílt napok kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy az érdeklődők személyesen is megismerjék az AutoCenter Magyari csapatát, megtekintsék a modern szervizközpontot, kipróbálják az új modelleket, és választ kapjanak minden, autóvásárlással vagy szervizeléssel kapcsolatos kérdésükre.
Mindezt egy tapasztalt, folyamatosan képzett, elhivatott szakemberekből álló csapat biztosítja, amelynek legfontosabb értéke az ügyfelek bizalma és elégedettsége.
A nyílt napokon minden érdeklődőt szeretettel vár az AutoCenter Magyari – ahol a több márka valóban több szolgáltatást, a szolgáltatások mögött pedig több mint másfél évtized szakmai tapasztalatát jelenti.
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