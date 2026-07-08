Az AutoCenter Magyari nyílt napokra várja az autózás iránt érdeklődőket, ahol a látogatók nemcsak a legújabb Ford, Omoda és Jaecoo modelleket ismerhetik meg közelebbről, hanem betekintést nyerhetnek a vállalkozás sokrétű szerviz- és mobilitási szolgáltatásaiba is.

Támogatói tartalom 2026. július 08., 16:352026. július 08., 16:35 2026. július 08., 17:162026. július 08., 17:16

Az esemény célja, hogy a vendégek személyesen is megtapasztalják mindazt a szakmai hátteret és fejlődést, amely az elmúlt másfél évtized során az AutoCenter Magyari-t a térség egyik meghatározó autóipari szolgáltatójává tette. A vállalkozás szerviztevékenysége a Magyari Engineering Kft. keretében immár több mint 16 éves múltra tekint vissza. Az első években az autómechanikai javítások, a fék- és futóműszerviz, az autóvillamossági munkák, valamint a műszaki vizsgáztatás jelentették a fő szolgáltatási területeket. A folyamatos fejlődés már korán meghatározta a vállalkozás működését. Ennek eredményeként 2012-ben elkészült egy közel 200 négyzetméteres, korszerű festőkamrával felszerelt fényezőműhely, amely lehetővé tette a karosszéria-javítási szolgáltatások magas színvonalú bővítését.

Fotó: AutoCenter Magyari

Az újabb mérföldkő 2015-ben következett, amikor létrejött a tehergépjárművek kiszolgálására is alkalmas vulkanizáló műhely. A fejlesztések azonban itt nem álltak meg: 2021-ben egy közel 500 négyzetméteres új szervizépület készült el, amely négy korszerű szerelőállással, külön bádogos- és karosszérialakatos műhellyel, valamint egy kétállásos gumiszervizzel biztosítja a gyors és professzionális kiszolgálást. Az AutoCenter Magyari az elmúlt években szolgáltatási portfólióját is jelentősen kibővítette. A használtautó-értékesítés mellett ma már személygépkocsik, mikrobuszok és haszongépjárművek bérbeadásával is foglalkozik, így ügyfelei számára a mobilitás szinte minden területén kínál megoldást. A vállalkozás vezetése már évekkel ezelőtt felismerte, hogy

a hosszú távú fejlődés záloga nem csupán az autóeladások növelése, hanem a szolgáltatások folyamatos bővítése és minőségi fejlesztése is.

Ennek egyik legjelentősebb állomása volt, hogy 2025 végén az AutoCenter Magyari a Ford hivatalos márkakereskedése mellett az Omoda és a Jaecoo hivatalos romániai képviseletéhez is csatlakozott. Ennek köszönhetően a vásárlók immár három korszerű és innovatív autómárka kínálatából választhatnak egy helyen. A fejlődés 2026 februárjában újabb fontos lépéssel folytatódott: a vállalkozás hivatalos Omoda és Jaecoo márkaszervizzé is vált. Ennek részeként már rendelkezésre áll minden modellhez a gyártó által előírt induló alkatrészkészlet, amely magában foglalja az első két kötelező szervizhez szükséges fogyóanyagokat, fékalkatrészeket, futómű- és kormányműelemeket, valamint a kisebb karosszéria-javításokhoz szükséges alkatrészeket is.

Fotó: AutoCenter Magyari

A gyors alkatrészellátást tovább erősíti, hogy az importőr Magyarországon közel 98 százalékos alkatrész-lefedettséggel rendelkező központi raktárat működtet, ahonnan kétnaponta érkezik utánpótlás, így az ügyfeleknek a legtöbb javítás esetében nem kell hosszú várakozási idővel számolniuk. Az új márkák bevezetésével kapcsolatban különösen fontos szempont a gyártó által biztosított garanciális háttér.

Az Omoda és Jaecoo modellek alapgaranciája 7 év vagy 150 000 kilométer,

emellett a motorra és bizonyos motoralkatrészekre akár 1 000 000 kilométerig érvényes kiegészítő garancia is rendelkezésre áll. Az elektromos modellek esetében az akkumulátorra 8 év garancia vonatkozik, ami hosszú távon is biztonságot jelent a tulajdonosok számára. Az AutoCenter Magyari ugyanakkor továbbra is multimárkás szervizként működik. A Ford, az Omoda és a Jaecoo modellek mellett számos más autómárka diagnosztikáját és javítását is vállalja, hiszen a műhely korszerű diagnosztikai berendezésekkel és magasan képzett szakemberekkel rendelkezik.

Fotó: AutoCenter Magyari

A vállalkozás új kereskedelmi neve – AutoCenter Magyari – Több márka, több szolgáltatás – jól tükrözi azt az irányt, amelyet a cég az elmúlt években követett: egy helyen kínálni teljes körű autóipari megoldásokat az értékesítéstől a szervizelésen át egészen a bérbeadásig. A nyílt napok kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy az érdeklődők személyesen is megismerjék az AutoCenter Magyari csapatát, megtekintsék a modern szervizközpontot, kipróbálják az új modelleket, és választ kapjanak minden, autóvásárlással vagy szervizeléssel kapcsolatos kérdésükre.

Az AutoCenter Magyari célja változatlan: a prémium minőségű autómárkák mellé prémium színvonalú szolgáltatásokat nyújtani.