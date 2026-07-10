Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Siménfalván, alkoholt is fogyasztott

Ketten megsérültek csütörtök este Siménfalván, miután egy fiatal sofőr elvesztette uralmát autója felett és az árokba hajtott. A vizsgálatok szerint a sofőr alkoholt is fogyasztott a balesetet megelőzően.

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A helyszíni vizsgálat szerint egy 20 éves, máréfalvi fiatal személygépkocsival közlekedett a 42-es községi úton Siménfalván csütörtök este, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről, majd menetiránya bal oldalán az árokba csapódott.

őket kórházba szállították orvosi ellátásra. A sofőrt alkoholszondával is ellenőrizték, amely 0,49 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki a fiatal leheletében.

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Az ügyben eljárást indítottak, és folytatják a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.