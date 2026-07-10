Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra

Fotó: Haáz Vince
Az utcán maradhat a szemét Marosvásárhelyen, miután a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon az önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát. A városmenedzser szerint egyelőre nincs gond.
2026. július 10., 11:102026. július 10., 11:10
2026. július 10., 11:282026. július 10., 11:28
Májusban Marosvásárhely utcai hulladékszolgáltató nélkül maradt és egyenes tárgyaláson ítélte oda egy brassói cégnek legalább egy évre a szolgáltatást: az utcai sepregetést és kukák kiürítését.
Csakhogy a Maros Megyei Prefektusi Hivatal jogászai úgy értékelték, hogy a tanácsülés, amelyen elfogadták a szerződés megkötéséhez szükséges határozatot, nem volt törvényesen összehívva, mi több, az elfogadott iratok kapcsán is törvényességi aggályok merültek fel.
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Bár a város és a prefektúra vezetősége egyeztető találkozón vett rész és úgy tűnt, hogy sikerül kiegyezni, Barabási Antal Szabolcs prefektus a hét elején megtámadta a városháza szóban forgó határozatát a közigazgatási bíróságon, kérve annak érvénytelenítését.
A prefektúra sajtószóvivője, Simon Emőke a Székelyhon érdeklődésére tolmácsolta a jogi osztály álláspontját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kereslet benyújtása csak az elfogadott határozatot, vagy az annak nyomán megkötött a szerződést is azonnal felfüggeszti.
Mint megtudtuk: kérték a május 20-án elfogadott 122. számú határozat érvénytelenítését, mert az nem tartotta be a törvényes előírásokat. „A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 3. cikkének bekezdése szerint az ügy jogerős elbírálásáig a megtámadott közigazgatási irat (…) a törvény erejénél fogva felfüggesztettnek minősül.
Gombos Csaba városmenedzser szerint a szerződést nem érinti a felfüggesztés
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely városmenedzsere, Gombos Csaba, aki a hulladékgazdálkodásért is felel, a Székelyhonnak elmondta: tudnak arról, hogy a prefektúra megtámadta a szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatot, de még nem kapták meg az indoklást. Mint kifejtette:
„A szolgáltató emberei és gépei az utcán vannak, dolgoznak. A szerződést csak egy érvényes bírósági döntés érvénytelenítheti, és erről egyelőre nincs szó” – mondta el a városmenedzser.
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