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Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Az utcán maradhat a szemét Marosvásárhelyen, miután a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon az önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát. A városmenedzser szerint egyelőre nincs gond.

Simon Virág

2026. július 10., 11:102026. július 10., 11:10

2026. július 10., 11:282026. július 10., 11:28

Májusban Marosvásárhely utcai hulladékszolgáltató nélkül maradt és egyenes tárgyaláson ítélte oda egy brassói cégnek legalább egy évre a szolgáltatást: az utcai sepregetést és kukák kiürítését.

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Csakhogy a Maros Megyei Prefektusi Hivatal jogászai úgy értékelték, hogy a tanácsülés, amelyen elfogadták a szerződés megkötéséhez szükséges határozatot, nem volt törvényesen összehívva, mi több, az elfogadott iratok kapcsán is törvényességi aggályok merültek fel.

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Bár a város és a prefektúra vezetősége egyeztető találkozón vett rész és úgy tűnt, hogy sikerül kiegyezni, Barabási Antal Szabolcs prefektus a hét elején megtámadta a városháza szóban forgó határozatát a közigazgatási bíróságon, kérve annak érvénytelenítését.

Az érem egyik oldala

A prefektúra sajtószóvivője, Simon Emőke a Székelyhon érdeklődésére tolmácsolta a jogi osztály álláspontját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kereslet benyújtása csak az elfogadott határozatot, vagy az annak nyomán megkötött a szerződést is azonnal felfüggeszti.

Mint megtudtuk: kérték a május 20-án elfogadott 122. számú határozat érvénytelenítését, mert az nem tartotta be a törvényes előírásokat. „A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 3. cikkének bekezdése szerint az ügy jogerős elbírálásáig a megtámadott közigazgatási irat (…) a törvény erejénél fogva felfüggesztettnek minősül.

Idézet
Ami a szerződést illeti, ez a helyi tanácsi határozat legfontosabb jogi következménye. Így az önkormányzati határozat és a szerződés elválaszthatatlan jogi egységet alkotnak, a megsemmisítésére irányuló kereseti kérelem és a felfüggesztés a szerződésre is kiterjed.”
Gombos Csaba városmenedzser szerint a szerződést nem érinti a felfüggesztés • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gombos Csaba városmenedzser szerint a szerződést nem érinti a felfüggesztés

Fotó: Haáz Vince

És a másik oldal

Marosvásárhely városmenedzsere, Gombos Csaba, aki a hulladékgazdálkodásért is felel, a Székelyhonnak elmondta: tudnak arról, hogy a prefektúra megtámadta a szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatot, de még nem kapták meg az indoklást. Mint kifejtette:

a közigazgatási bíróságon elindított eljárás miatt a határozat fel van ugyan függesztve, de a szerződés már érvényben lépett, és szerinte erre nem vonatkozik a felfüggesztés.

„A szolgáltató emberei és gépei az utcán vannak, dolgoznak. A szerződést csak egy érvényes bírósági döntés érvénytelenítheti, és erről egyelőre nincs szó” – mondta el a városmenedzser.

Marosszék Marosvásárhely
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