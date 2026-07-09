Több mint 20 millió lejt utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására

A kormány csütörtökön 20,028 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalékalapból fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjainak és idősotthonoknak a finanszírozására.

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a pénzt annak a 23 településnek az önkormányzata kapja, ahová a 409 kiszolgáltatott személyt áthelyezték.

A teljes összegből több mint 13 millió lejt a fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos ellátására, 7 millió lejt pedig az idősotthonok működési költségeire fordítanak.

korábban írtuk Fogyatékkal élőket kihasználó illegális otthonokra csaptak le Bihar megyében Egy magát humanitárius szervezetnek kiadó, Jóságos szamaritánus nevű, a rászorulókat kihasználó, a nekik szánt adományokat saját célokra költő egyesület tagjaira csapott le kedden a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) Bihar megyében.

„A ma elfogadott intézkedéssel a kiszolgáltatott személyeket támogatjuk, hogy biztonságban legyenek, és szakszerű segítségben, illetve megfelelő gondozásban részesüljenek” – idézte az Agerpres által szemlézett közlemény Cseke Attila fejlesztési minisztert.

korábban írtuk Meghalt a bihari menhelybotrány után Maros megyébe áthelyezett egyik gondozott Meghalt egy Maros megyébe áthelyezett gondozott azok közül, akiket a Bihar megyei menhelybotrány nyomán helyeztek el más szociális központokban – közölte bejegyzésében Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.