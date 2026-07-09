Több mint 20 millió lejt utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására

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A kormány csütörtökön 20,028 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalékalapból fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjainak és idősotthonoknak a finanszírozására.
2026. július 09., 14:092026. július 09., 14:09
2026. július 09., 14:402026. július 09., 14:40
Az összeget a Viorel Pașca illegális Bihar megyei otthonaiból elköltöztetett személyek ellátására fordítják.
A fejlesztési minisztérium közleménye szerint
A teljes összegből több mint 13 millió lejt a fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos ellátására, 7 millió lejt pedig az idősotthonok működési költségeire fordítanak.
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Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.
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