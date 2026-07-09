Utolsó pillanatban módosították a felvételi kódokat Maros megyében, értetlenül állnak a döntés előtt az érintettek

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Utolsó percben változtatott a felvételi kódokon a Maros Megyei Tanfelügyelőség, összezavarva a nyolcadikot végző diákokat, de az érintett iskolák vezetőségét is. Antal Levente főtanfelügyelő-helyettes szerint egy eltérést korrigáltak.
A nyolcadikosok képességvizsgáinak végleges eredményeit közzétették és július 13-án kezdődik a középiskolai felvételi jelentkezési lapok kitöltése, az úgynevezett kódolás. Mint ismert,
és a diákok a jelentkezési lapon fel kell tüntessék, hogy melyik osztályban szeretnének továbbtanulni. A bejelölt opciók és a vizsgán elért eredmények alapján az országos számítógépes program osztja szét az osztályokba a diákokat. A kilencedikes osztályok kódjait tartalmazó füzetet már júniusban kézbe kapták az érintett nyolcadikosok.
Július 8-án, szerdán, mindössze két munkanappal azelőtt, hogy megkezdődik a kódolás, a Maros Megyei Tanfelügyelőség egy átiratot küldött az általános iskoláknak, amelyben közlik, hogy
Az érintett iskolák: a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Római Katolikus Gimnázium, az Alexandru Papiu Ilarian és Unirea Nemzeti Főkollégium, a Szászrégeni Petru Maior Gimnázium, a Dicsőszentmártoni Andrei Barsanu Gimnázium és a Marosludasi 1-es számú Technológiai Líceum.
így például míg korábban a Bolyaiban külön kóddal szerepelt a társadalomtudomány – intenzív angol és társadalomtudomány – intenzív német osztály 24-24 diákkal, a változtatás után ezeknek most egy kódjuk van. De hasonlóképp összevonták a természettudományi osztályok kódjait is, mi több, a Bolyai esetében már nincs külön sorszáma a matematika-informatika és a matematika-intenzív angol osztályoknak, hanem mindkét osztály ugyanazon kóddal szerepel.
A tanfelügyelőség az átiratban arra kéri az iskolaigazgatókat, és az érintett osztályfőnököket, hogy értesítsék a diákokat és a szülőket a változásról.
Antal Levente, Maros Megyei főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak elmondta, hogy most vette észre a megyei szakbizottság, hogy
A módszertan azt írja elő, hogy bizonyos líceum bizonyos szakosztályának egy kódja lehet, például a Bolyai természettudomány osztályainak egy. Korábban, például a Bolyai esetében minden természettudomány osztálynak külön kódja volt és ezért is maradt így a füzetben. Idén erre nincs lehetőség, idén az országos rendszerben csak egy kódja van, így most ezt kell alkalmazni, kijavítva azt, ami korábban a megyei füzetben szerepelt.
„Nem örülünk, hogy most kellett változtassunk, de megnyugtatjuk a szülőket, hogy az osztályfőnökök segíteni fognak a kódolásnál.
Korábban is volt ilyen Maros megyében” – emlékeztetett a főtanfelügyelő.
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója a Székelyhonnak jelezte, hogy velük nem egyeztettek a kódok megváltozásáról, őket kész tények elé állították.
a fennálló helyzetben.
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