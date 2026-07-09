Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit.
Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vízbe zuhant elöljáró testét sikerült kiemelni a tóból szerda éjszaka, miután a helyszínre tűzoltóautót, felfújható csónakot és rohammentő-kocsit (SMURD) is vezényeltek, később pedig a Maros megyei hegyimentők egysége is bekapcsolódott a mentésbe. A mentőegységek azonnal megkezdték az újraélesztését és miután sikerült visszaállítani az életfunkcióit, a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították.
A 44 évesen elhunyt férfi a Kolozsvári CFR egykori bajnoka volt. A Kolozsvári CFR-vel három román bajnoki címet, három Román Kupát és három Szuperkupát nyert, 2017-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól. Ezt követően visszatért szülőfalujába, Apoldra, ahol polgármester lett, és jelenleg második mandátumát töltötte a település élén.
Utolsó percben változtatott a felvételi kódokon a Maros Megyei Tanfelügyelőség, összezavarva a nyolcadikot végző diákokat, de az érintett iskolák vezetőségét is. Antal Levente főtanfelügyelő-helyettes szerint egy eltérést korrigáltak.
Virtuális valóság alapú repülőgép-szimulátorral várják az érdeklődőket július 9. és 15. között Marosvásárhelyen. Néhány percre bárki a pilótafülkében érezheti magát, miközben izgalmas repülési élményben lehet része.
Újabb helyszínen, Csatófalván azonosították Maros megyében a kiskérődzők pestisét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet juhot és kecskét exportálni. Az állategészségügy igazgatója szerint a gazdákon is múlik a védekezés és a vírus terjedése.
Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.
Kidőlt fák miatt riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután: Szászrégenben egy tömbházra dőlt fenyőfa, Marosvásárhelyen személyautókra esett faágak miatt kellett közbelépniük.
Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.
Életét vesztette egy férfi szerda délelőtt Szászrégenben, miután egy munkagépbe szorult – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.
Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.
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