Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit.

Székelyhon

2026. július 09., 15:142026. július 09., 15:14

Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

korábban írtuk

Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka

Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.

Hirdetés

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vízbe zuhant elöljáró testét sikerült kiemelni a tóból szerda éjszaka, miután a helyszínre tűzoltóautót, felfújható csónakot és rohammentő-kocsit (SMURD) is vezényeltek, később pedig a Maros megyei hegyimentők egysége is bekapcsolódott a mentésbe. A mentőegységek azonnal megkezdték az újraélesztését és miután sikerült visszaállítani az életfunkcióit, a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították.

Halálhírét a község hivatalos oldalán erősítették meg a történteket követően.

A 44 évesen elhunyt férfi a Kolozsvári CFR egykori bajnoka volt. A Kolozsvári CFR-vel három román bajnoki címet, három Román Kupát és három Szuperkupát nyert, 2017-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól. Ezt követően visszatért szülőfalujába, Apoldra, ahol polgármester lett, és jelenleg második mandátumát töltötte a település élén.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Kinek a Kovácsa? Provokációnak nevezte a román sportportál, hogy „lemagyarozták” a magyar nemzetiségű futballbírót
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Székelyhon

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Székelyhon

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Kinek a Kovácsa? Provokációnak nevezte a román sportportál, hogy „lemagyarozták” a magyar nemzetiségű futballbírót
Krónika

Kinek a Kovácsa? Provokációnak nevezte a román sportportál, hogy „lemagyarozták” a magyar nemzetiségű futballbírót
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Székely Sport

Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 09., csütörtök

Utolsó pillanatban módosították a felvételi kódokat Maros megyében, értetlenül állnak a döntés előtt az érintettek

Utolsó percben változtatott a felvételi kódokon a Maros Megyei Tanfelügyelőség, összezavarva a nyolcadikot végző diákokat, de az érintett iskolák vezetőségét is. Antal Levente főtanfelügyelő-helyettes szerint egy eltérést korrigáltak.

Utolsó pillanatban módosították a felvételi kódokat Maros megyében, értetlenül állnak a döntés előtt az érintettek
Utolsó pillanatban módosították a felvételi kódokat Maros megyében, értetlenül állnak a döntés előtt az érintettek
2026. július 09., csütörtök

Utolsó pillanatban módosították a felvételi kódokat Maros megyében, értetlenül állnak a döntés előtt az érintettek
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Pár percre bárki pilótává válhat

Virtuális valóság alapú repülőgép-szimulátorral várják az érdeklődőket július 9. és 15. között Marosvásárhelyen. Néhány percre bárki a pilótafülkében érezheti magát, miközben izgalmas repülési élményben lehet része.

Pár percre bárki pilótává válhat
Pár percre bárki pilótává válhat
2026. július 09., csütörtök

Pár percre bárki pilótává válhat
2026. július 09., csütörtök

Egy gazda mulasztása miatt terjedhetett tovább a kiskérődzők pestise Maros megyében

Újabb helyszínen, Csatófalván azonosították Maros megyében a kiskérődzők pestisét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet juhot és kecskét exportálni. Az állategészségügy igazgatója szerint a gazdákon is múlik a védekezés és a vírus terjedése.

Egy gazda mulasztása miatt terjedhetett tovább a kiskérődzők pestise Maros megyében
Egy gazda mulasztása miatt terjedhetett tovább a kiskérődzők pestise Maros megyében
2026. július 09., csütörtök

Egy gazda mulasztása miatt terjedhetett tovább a kiskérődzők pestise Maros megyében
2026. július 09., csütörtök

Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka

Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.

Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
2026. július 09., csütörtök

Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Tömbházra dőlt egy fenyőfa Szászrégenben

Kidőlt fák miatt riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután: Szászrégenben egy tömbházra dőlt fenyőfa, Marosvásárhelyen személyautókra esett faágak miatt kellett közbelépniük.

Tömbházra dőlt egy fenyőfa Szászrégenben
Tömbházra dőlt egy fenyőfa Szászrégenben
2026. július 08., szerda

Tömbházra dőlt egy fenyőfa Szászrégenben
2026. július 08., szerda

A jó példa ragadós: Sepsiszentgyörgy után Maros megyei település is csatlakozik gondosóra-programhoz

Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.

A jó példa ragadós: Sepsiszentgyörgy után Maros megyei település is csatlakozik gondosóra-programhoz
A jó példa ragadós: Sepsiszentgyörgy után Maros megyei település is csatlakozik gondosóra-programhoz
2026. július 08., szerda

A jó példa ragadós: Sepsiszentgyörgy után Maros megyei település is csatlakozik gondosóra-programhoz
2026. július 08., szerda

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét

Életét vesztette egy férfi szerda délelőtt Szászrégenben, miután egy munkagépbe szorult – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
2026. július 08., szerda

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Pár órán múlt a férfi levágott kezének megmentése

Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.

Pár órán múlt a férfi levágott kezének megmentése
Pár órán múlt a férfi levágott kezének megmentése
2026. július 08., szerda

Pár órán múlt a férfi levágott kezének megmentése
2026. július 07., kedd

Áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában

Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.

Áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában
Áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában
2026. július 07., kedd

Áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában
2026. július 07., kedd

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren
2026. július 07., kedd

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!