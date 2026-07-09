Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében

Büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit.

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Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

korábban írtuk Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.

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Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vízbe zuhant elöljáró testét sikerült kiemelni a tóból szerda éjszaka, miután a helyszínre tűzoltóautót, felfújható csónakot és rohammentő-kocsit (SMURD) is vezényeltek, később pedig a Maros megyei hegyimentők egysége is bekapcsolódott a mentésbe. A mentőegységek azonnal megkezdték az újraélesztését és miután sikerült visszaállítani az életfunkcióit, a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították.