Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után

Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.

Székelyhon 2026. július 09., 08:212026. július 09., 08:21

Székelyföldi szempontból most a Noroc kategória lehet a legérdekesebb, ahol

3,19 millió lej halmozódott fel, vagy ha úgy tetszik, maradt az alapban, miután múlt vasárnap egy Kovászna megyei lottózóban vásárolt szelvénnyel megnyerte valaki a Noroc-sorsolás első kategóriás, 4,074 millió lejes főnyereményét.