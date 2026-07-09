Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.
Székelyföldi szempontból most a Noroc kategória lehet a legérdekesebb, ahol
Ezúttal nem lehet ekkora összeget bezsebelni, de azért a hárommillió lejt meghaladó főnyeremény is elég lehet egy-két régóta dédelgetett terv megvalósítására.
Ami a többi kategóriában felhalmozott nyereményalapot illeti,
a Loto 6/49 első kategóriája több mint 39,03 millió lejt ígér;
a Joker első kategóriája több mint 1,43 millió lejt,
a Noroc Plus első kategóriája több mint 394 ezer lejt,
a Loto 5/40 első kategóriája több mint 305 ezer lejt,
a Super Noroc pedig több mint 295 ezer lejt.
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