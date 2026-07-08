Az államfő szerint jelenleg Grindeanu és Mureșan sem tudna kormányt alakítani

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Az ankarai NATO-csúcs után sajtótájékoztatóján arról kérdezték az államfőt, hogy ha a pártok álláspontja nem változik, az eddig javasolt két politikus közül választ-e miniszterelnök-jelöltet, vagy más személyt jelöl kormányfőnek. Nicușor Dan azt válaszolta, hogy

nem fog olyan jelöltet kormányalakítással megbízni, akiről tudja, hogy nincs esélye parlamenti többséget szerezni.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy amikor Eugen Tomacot, majd Adrian Veșteát jelölte miniszterelnöknek, a pártvezetőkkel folytatott előzetes egyeztetések alapján jogosak voltak azok a várakozásai, hogy a kormányt megszavazzák. Hozzátette, hogy azóta változott a helyzet, és jelenleg nincs olyan miniszterelnök-jelölt, akiről megalapozottan feltételezhetné, hogy megkapja a parlament támogatását.

a parlamenti többség kialakítása nem az államfő feladata, a megoldást a pártvezetőknek kell megtalálniuk.

Megjegyezte: arra számít, hogy a sajtó nyomást fog gyakorolni rájuk. „Biztos vagyok benne, hogy mindegyiküket meg fogják kérdezni: eltelt 63, 65, 67, 69 nap – az újságírók úgyis számolják –, mi az önök javaslata a parlamenti többségre?” – idézi az államfőt az Agerpres.

Nicușor Dan közölte azt is, hogy a következő miniszterelnök kijelölésekor sem fog elfogadni olyan parlamenti többséget, amelyhez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira lenne szükség.