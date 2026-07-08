Az államfő szerint jelenleg Grindeanu és Mureșan sem tudna kormányt alakítani

Fotó: presidency.ro
Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette, hogy parlamenti többség hiányában jelenleg Sorin Grindeanu és Siegfried Mureșan sem tudna kormányt alakítani.
Az ankarai NATO-csúcs után sajtótájékoztatóján arról kérdezték az államfőt, hogy ha a pártok álláspontja nem változik, az eddig javasolt két politikus közül választ-e miniszterelnök-jelöltet, vagy más személyt jelöl kormányfőnek. Nicușor Dan azt válaszolta, hogy
Az államfő emlékeztetett arra, hogy amikor Eugen Tomacot, majd Adrian Veșteát jelölte miniszterelnöknek, a pártvezetőkkel folytatott előzetes egyeztetések alapján jogosak voltak azok a várakozásai, hogy a kormányt megszavazzák. Hozzátette, hogy azóta változott a helyzet, és jelenleg nincs olyan miniszterelnök-jelölt, akiről megalapozottan feltételezhetné, hogy megkapja a parlament támogatását.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy
Megjegyezte: arra számít, hogy a sajtó nyomást fog gyakorolni rájuk. „Biztos vagyok benne, hogy mindegyiküket meg fogják kérdezni: eltelt 63, 65, 67, 69 nap – az újságírók úgyis számolják –, mi az önök javaslata a parlamenti többségre?” – idézi az államfőt az Agerpres.
Nicușor Dan közölte azt is, hogy a következő miniszterelnök kijelölésekor sem fog elfogadni olyan parlamenti többséget, amelyhez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira lenne szükség.
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