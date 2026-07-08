Megszállottság: az indie-horrorszenzáció, amit a Z-generáció tett az év legjövedelmezőbb filmjévé

Mindössze 750 ezer dollárból készült és eddig 400 millió dollárt hozott. A Megszállottság (Obsession) az év horrorja, ami megdolgozza a nézőjét, a Z-generáció pedig emellett tette le a voksát a futószalagon érkező blocbusterekkel ellentétben.

Tamás Attila 2026. július 08., 21:032026. július 08., 21:03 2026. július 08., 21:492026. július 08., 21:49

Hollywood évek óta válságban van. Ez nem jelenti azt, hogy nem készülnének minden évben jó vagy kifejezetten jó filmek az Álomgyárban, csak ezt a szórakoztatóipari szegmenst is bedarálta a multi-szemlélet:

futószalagon érkező, a nézői igényeknek patikamérlegen megfeleltetett blockbusterek, szuperhős és egyéb franchise-ok újabbnál újabb lélektelen folytatásai, előzményei vagy éppen melléktörténetei, és zéró kockázat vagy kreativitás.

Ennek tükrében nem csoda, hogy több az üres, mint az elfoglalt moziszék a legújabb Star Wars-kaland, a Mandalóri és Grogu vetítésein, hogy Steven Spielberg új filmje, A leleplezés napja sem nézőcsalogató, vagy pedig az a tény, hogy a James Gunn vezette, újrabrandelt DC Studiosnál készült Supergirl az év egyik legnagyobb mozis bukását viszi épp végbe. Hirdetés És akkor itt van két fiatal filmes, akik idén nyáron megmutatták moziba járó közönséget évek óta akaratán kívül lefarigcsáló Hollywoodnak, hogy igenis rá lehet venni a Tik-tok videókat pörgető Z-generációt, hogy

igenis érdemes mozijegyet venniük, és beülniük egy elsötétített terembe több mint másfél órára, ahol valami olyat láthatnak, ami végig leköti a figyelmüket.

Az áldokumentarista nyomasztásban utazó Kane Parsons a Backrooms - Hátsó szobákkal, míg Curry Barker a mindössze 750 ezer dollárból összehozott Obessionnel (Megszállottság) hódította meg idén nyáron a filmvásznakat, és „nyomtatta” a pénzt az őket felkaroló, független és kreatív filmeket forgalmazó stúdióknak, az A24-nek és a Focus Features-nek.

Fotó: Focus Features

Minden évben érkezik egy-két olyan horror, amit az év szenzációjának kiáltanak ki. Ez 2025-ben az Oscarig menetelő Weapons, míg 2024-ben a felismerhetetlenségig maszkírozott Nicholas Cage-el nyomasztó Longlegs, 2023-ban a Talk to Me, korábban pedig az Ari Aster által összehozott Midsommar és a Hereditary voltak. Idén ezt a „díjat” a Curry Barker által rendezett Obsession kezéből nem lehet majd kicsavarni, aki pedig már látta a filmet, az

egy darabig biztosan nem szabadul Inde Navarrette ördögi arckifejezéseitől és kísértő hangjától, amivel most ő is szépen „bekopogott” Hollywood fiatal, feltörekvő sztárjainak ajtaján.

Az Obsession egy rendkívül nyomasztó alkotás, ami a „vigyázz mit kívánsz” élethelyzet rendkívül kifacsart verzióját mutatja be a nézőnek.

Fotó: Focus Features

Az őt friendzone-ba tevő Nikki után sóvárgó Bear-nek nincs szerencséje, hogy felkeltse a lány érdeklődését, annak ellenére sem, hogy egy társaságba járnak és egy munkahelyen dolgoznak. Egy nap azonban egy ezoterikus bizsukat forgalmazó üzletben Bearnek megakad a szeme egy dobozkán, ami a leírás szerint egy kívánságot teljesítő ágacskát tartalmaz. Kíváncsiságból megveszi, amikor pedig az alkoholmámoros este úgy alakul, hogy ő viheti haza Nikkit, a kínosra sikerült búcsú után úgy dönt, hogy semmit nem veszíthet alapon kíván valamit, és eltöri a pálcát. A gyorsan elmormolt kívánság miszerint úgy legyen érte oda Nikki ahogy senki másért, rögtön valóra is válik,

a két fiatal élete pedig fokozatosan válik elborult rémálommá az elcseszett és visszafordíthatatlan kényszerhelyzet miatt.

A korábban színészként is dolgozó, a filmes iskolát a haverjával a saját passion-projektjeik miatt otthagyó Curry Barker mindent megtesz annak érdekében, hogy belemarkoljunk időnként a moziszék karfájába a film rendkívül félelmetes esti szekvenciái alatt, a Nikkit játszó Inde Navarette és ördögi hangjai, mimikája és stop-motion mozdulatai pedig tesznek arról, hogy

elalvás előtt a filmre gondolva még egyszer bekapcsoljuk a telefonunk zseblámpáját és végigpásztázzuk a szobánkat.

Fotó: Focus Features

Az Obsession egyáltalán nem ajánlott az ijedős vagy éppen az abszurd és megbotránkoztató fordulatokkal operáló filmek kedvelőinek, vagy a casual horror-nézőknek, és egyáltalán nem túlzás azt kijelenteni, hogy

az év egyik legnyomasztóbb filmjével van dolgunk.

Ezt a filmet moziban kell látni, vagy pedig otthon, kellő eltökéltséggel, ugyanis a legfélelmetesebb jeleneteknél teljesen úgy éreztem, hogy szabadulni akarok, jön hogy kiszaladjak a teremből, ezt azonban nem tehettem meg, hogy ne tűnjek gyávának a velem együtt mozizókkal szemben, akik biztosan hasonlóan éreztek. A film közben folyamatosan emlékeztetnem kellett magam arra, hogy ez nem a valóság és hogy egyszer vége lesz ennek a rémálomszerű történetnek, ami

a szabad akarat teljes felülírásáról és két ember teljes pokoljárásáról szól.

Curry Barker alkotása ugyanakkor elgondolkodtathat a betegesen túlzásba vitt rajongásról, a szabad akarat korlátozásáról, és természetesen arról, hogy milyen gyarló is tud lenni az ember ha a saját, önnös érdekei szerint cselekszik.

Fotó: Focus Features

Szívem szerint azt mondanám, hogy ezt a filmet messzire kerülje az, aki nem szereti a megbotránkoztatót és a nyomasztó ideglelést, de ugyanakkor azt is be kell ismernem, hogy ez volt eddig az év azon mozifilmje, ami

tényleg megdolgozott és hatással volt rám, a látottakat pedig nem valószínű, hogy el fogom felejteni, ahogy történik sok más, rendkívül középszerű vagy annál is rosszabb moziélmény esetében.