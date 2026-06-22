Azzal kezdett a Sárkányok háza ami két évvel ezelőtt a finálé kellett volna legyen

Fotó: HBO Max
Erősen, üresjáratok nélkül indult a Trónok harca első előzménysorozatának, a 2022-ben indult Sárkányok házának legújabb, harmadik évada. Spoileres epizód-áttekintő.
2026. június 22., 21:502026. június 22., 21:50
2026. június 22., 21:512026. június 22., 21:51
Két éve, 2024 augusztusában búcsúztunk az újabb adag Trónok harca-utánpótálástól, aminek sokszor követhetetlen története, a rengeteg szereplő és a sárkányok miatt sokan már nem adtak esélyt az anyasorozattal ellentétben.
Sok szempontból ez érthető is, hiszen ki akarná fárasztani magát egy fiktív történelem sárkánylovasainak és hasonló, sokszor kimondhatatlan nevű uralkodóinak és szolgálóinak nevével, amikor a sorozatnézés a nap végi agykikapcsolást kellene szolgálja, nem pedig
Akciódús évadzáró helyett hosszú felvezetőt kaptak a Sárkányok háza rajongói a várhatóan két év múlva érkező harmadik évadhoz, ami joggal váltott ki hiányérzetet a nézők többségéből. Spoileres összefoglaló a második évad nyolcadik részéről.
A Sárkányok háza valamelyest szakított azzal a grandiózussággal, ami a Trónok harca első öt – jó – szezonját jellemezte, és bár itt is kapunk bőven sötét termekben zajló párbeszédeket és ármánykodásokat, az átlag néző elveszik azokban a részletekben, hogy melyik sárkánylovas kinek a hűbérese, ki kit szolgál, és ki hogy került épp abba a szituációba amiben látjuk,
Fotó: HBO Max
Ahhoz, hogy követni tudjuk a Sárkányok háza eseményeit, tényleg nem árt ha legalább felszínesen ismerjük a Targaryen „történelemnek” számító Tűz és vér sztoriját és fontosabb szereplőit, akit pedig igazán érdekel ez a véres-sárkányos fiktív királydráma, az a sorozat mellé elolvashatja George R. R. Martin, a Trónok harcához képest meglehetősen zanzásított előzménytörténet, a Tűz & Vér című regény vonatkozó fejezeteit.
Most, hogy már csak azok vannak velünk, akik napirenden vannak a sorozattal, spoileresen összefoglaljuk az évadnyitó eseményeit, helyenként megjegyezve, hogy mennyit változtattak a készítők a könyvben leírtakhoz képest.
Az első jelenetben láthatjuk a vad Sárkányt, Birkatolvajt, akit a Völgyben (az Arryn ház területe) Rhaena hercegnő (Daemon kisebb lánya) próbál meglovagolni, ami végül sikerül is. A könyvben egy Netty nevű fattyú lány édesgeti magához ezt a vad sárkányt, azzal, hogy birkákat visz neki, amivel elnyeri a bestia szimpátiáját.
A testvérharccá váló Varjúpihenői (Rook’s Rest) csatában súlyos égési sérüléseket szenvedett és megnyomorodott király, Rhanerya ellenlábasa, II. Aegon Dongalábú Larys segítségével menekült el Királyvárból, öccse pedig tajtékzik és mindenkit kivégezne aki ebben feltételezhetően segített. A zöldek királyát szállító hintót azonban Rhaneyra hűbéresei „lekapcsolják”, egy rövid közjáték után pedig a 3D-sakkot játszó Larys felfedi a kilétüket, és megmenti kettejük életét azáltal, hogy túszként ajánlja fel magukat az általuk trónbitorlónak kikiáltott királynőnek.
Fotó: HBO Max
Rhaneyra Királyvár elfoglalására készül, Alicent magyarázkodni kényszerül másodszülött fiának a távollétéről (mialatt Sárkánykőn Rhaneyrát látogatta meg, hogy Királyvár feladásáért cserébe az életük megkímélését kérje), Daemon pedig újdonsült seregével a Folyóvidéken aprítja a zöld-szövetséges Lannistereket, miközben hozzájuk csatlakoznak az északról érkező „fehérszakállú” Starkok, akik jöttek a feketék királynőjéért meghalni.
Fotó: HBO Max
A három újdonsült sárkánylovas a szintén feketékhez tartozó Fehér Ulf, Pöröly Hugh, valamint Burokparti Addam Vhagar és lovasának támadására várva a kialakult helyzetükön elmélkednek, Ulf pedig felveti, hogy mivel sárkánylovasok lettek, ezért alanyi jogon kastélyt is érdemelnének. Végül a Daemont is behálózó boszorkány „szól” nekik, hogy iparkodjanak Sárkánykőre, különben lekésik a csatát.
Fotó: HBO Max
Alicent levelet küld a Sárkányok háborújába seregével becsatlakozni készülő Ormund Hightowernek, eközben pedig Corlys Velaryon és fattya Burokparti Alyn a jövőjükről beszélgetnek, miközben a Lannister és ezáltal a zöldek szövetségesévé vált Triarkátus hajói lerohanják a Velaryonok székhelyéül szolgáló Hullámtörőt, ami tengeri védvonalként szolgál Sárkánykő és Királyvár között. Mint kiderül, a Triarkátus vezetőjének, a második szezon végén bemutatott Sharako Loharnak teljesen más céljai vannak, mint eszköznek lenni a feketék és zöldek hadviselésében, ő Corlys Velaryon fejére és vagyonára utazik.
Fotó: HBO Max
Az epizód legmegbotránkoztatóbb jelenete Alicent és fia, Félszemű Aemond újabb párbeszéde, amiben az anyakirálynő arra próbálja rávenni másodszülöttjét, hogy Vhagar (a legnagyobb és legöregebb sárkány) hátán repüljön Harrenhalba, ahol nagyobb biztonságban lesz, mint Királyvárban. A párbeszéd végén a fiú szájon csókolja az anyját, ami egy újabb trónokharcás megbotránkoztató jelenetet eredményezett, amin természetesen köszörülhetik a nyelvüket a nézők a következő, hasonló megbotránkoztató jelenetig.
Fotó: HBO Max
Eközben elkezdődik a tengeri csata Garatnál (Gullet) amiről Rhaneyra is tudomást szerez és már indulna is sárkányháton a Velaryon-flotta támogatására, amikor fia, a folyton elnyomott és immár bizonyítani akaró Jacaerys herceg és Baela, Daemon másik lánya megpuccsolják: bezáratják a hálójába, és sárkányaikkal ők mennek csatába az anyakirálynő helyett, aki tehetetlenül vezeti le dühét az egyik ruháján a szolgálójával és a szeretőjével összezárva.
Az epizód hátralevő részében a garati csatát láthatjuk, ami a legvéresebb és legbrutálisabb tengeri összecsapás az egész Tűz és Jég-saga történetében. Bár a Velaryon-flotta támogatására a könyvben öt sárkány érkezik, a sorozatban hármat láthatunk: Jacaerys és Baela sárkánya mellett Rhaena csatlakozik be Birkatolvaj hátán, és ront el ezzel mindent, hiszen a vad sárkány nem tudja, hogy ki a szövetséges és ki az ellenség, így minden útjába kerülő hajót felperzsel, és a másik két sárkányra is rátámad, hátán ülő lány pedig képtelen a megfékezésére.
Fotó: HBO Max
Sharako Lohar, miután egy skorpióval megcsáklyázza és majdnem kiiktatja Jacaerys sárkányát, Wermaxot, a többi hajót egy szoroson keresztül kicselező Tengeri Kígyó, Corlys Velaryon nyomába ered, a két hajó pedig összeütközik, a rajta levők pedig elkezdik egymást kaszabolni. Eközben a sárkányok földi pokollá teszik a tengeri csata több helyszínét, Alys a vízbe zuhan, Corlys pedig majdnem a kalózvezér pengéje által végzi, ám a deus ex machina itt is teszi a dolgát, végül Alys oltja ki a vérre szomjazó kalózvezér életét. A legtragikusabb részt az epizód végére hagyták a készítők: Vermax ismét találat kap, a nehezékkel ellátott nyílpuska-lövedék pedig a vízbe húzza, lovasa, a feketék trónörököse pedig tehetetlenül próbálja rávenni arra, hogy kiemelkedjen a hullámok alól. Végül Jacaerys egy uszadékfán próbál partra jutni, ám a közeli hajón levő ellenség nyilazni kezdi a herceget, az egyik nyílvessző pedig a torkán fúródik át, ami végzetesnek bizonyul számára.
Fotó: HBO Max
A könyvben ennél brutálisabb a sárkánylovas és a sárkány halála, amit itt szó szerint idézünk a sorozat alapjául szolgáló regényből:
„Több egymásnak ellentmondó történet regéli el, hogy hogyan is pusztult el a sárkány. Néhány szerint egy számszeríjász találta szemen, de ez a változat gyanúsan emlékeztet arra, ahogy annak idején Meraxes végzett Dorne-ban. Egy másik beszámoló alapján az egyik myri gálya árbóckosarában lévő tengerész csáklyázta meg az alábukó Vermaxot. A csáklya éppen a pikkely közé hatolt, és a sárkány óriási sebessége még mélyebbre rántotta. A matróz az árbóc köré tekerte a kötelet, és a hajó súlya és Vermax saját szárnyainak ereje óriási sebet téptek ki a sárkány hasából. A sárkány dübörgő üvöltése átütött a csatazajon, és még Fűszerparton is hallották. Vermax repülése hirtelen véget ért, füstölve és üvöltve bukott alá a vizet karmolva. A túlélők szerint megpróbált újra felemelkedni, ám beleütközött egy lángoló gályába. Az árbóc aláhullott, és a vadul küzdő sárkány belegabalyodott a kötélzetbe. Vermax a hajóval együtt szállt a mélybe.
Azt beszélik, hogy Jacaerys Velaryon időben leugrott a hátáról, és néhány pillantásnyi időre belekapaszkodott egy füstölgő roncsba, ám a közelben lévő myri hajó számszeríjászai észrevették. A herceg több találatot is kapott, ahogy egyre szaporodtak a rá lövöldözők, végül az egyik vastüske átfurta a torkát, és Jace alásüllyedt.
A Garat csatája egész éjjel tombolt Sárkánykőtől északra és délre, ez lett minden idők egyik legvéresebb tengeri ütközete. A Triarkátus tengernagya, Sharako Lohar kilencven myri, lysi és tyroshi hadihajóval indult el a Lépőkövektől; mindössze huszonnyolcnak sikerült hazavánszorognia, ezek közül csak három nem Lysről származott. A csata után a myri és a tyroshi özvegyek azzal vádolták az admirálist, hogy az ő flottáikat küldte pusztulásba, miközben visszatartotta a lysi hajókat. Az elfajuló vita végül a Triarkátus végét okozta két évvel később, és a három város egymás ellen fordult a Lányok háborúja során. Ám ennek elregélése túlfeszítené történetünk kereteit…”
Részlet George R. R. Martin: Tűz & Vér című regényéből
• Videó: HBO Max
Mindez még csak a kezdet, hiszen a hátralevő hét epizód még rengeteg váratlan és véres fordulatot tartogat, valamint
A Sárkányok tánca teljes történetét és befejezését nem kapjuk meg idén, ugyanis hátravan a negyedik, és egyben utolsó évad, amivel a Sárkányok háza-sorozat befejeződik, várhatóan újabb két év múlva. Most azonban az előttünk álló hetekben, augusztus 9-ig ismét megkaphatjuk hétfő reggelenként a Westeroson játszódó, sárkányos fantasy-dózisunkat.
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