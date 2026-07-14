Nyári sikerkönyvek és örök kedvencek: mit olvasunk ma Székelyföldön?

Nincs egyetlen sikerkönyve a nyárnak, de vannak örök kedvencek
Fotó: Borbély Fanni
Mi kell idén nyáron az olvasóknak? Kortárs versek, klasszikus regények, romantikus bestsellerek és örök kedvencek. A csíkszeredai Gutenberg könyvesbolt munkatársai segítettek eligazodni a nyár könyves trendjei között.
Ha valaki arra számít, hogy idén nyáron mindenki ugyanazt a könyvet olvassa, csalódni fog. A csíkszeredai Gutenberg könyvesboltban három eladóval beszélgettünk a témában, s mint kiderült, nem egyetlen slágerkönyv van, hanem sokféle olvasó.
A vásárlók ízlése talán még soha nem volt ennyire sokszínű.
Mielőtt azonban rátérnénk a kötetekre, be kell vallani, hogy a polcok között sétálva egy dolog gyorsan kiderült: az olvasás korántsem ment ki a divatból.
Csak éppen ma már sokkal több út vezet az irodalomhoz.
A könyvesbolt dolgozói szerint továbbra is erős az érdeklődés az erdélyi szerzők iránt. Sokan keresik, főleg hideg időszakokban Demeter M. Attila: Rövid esszék hosszú téli estékre című kötetét, de a csíkszentkirályi Demeter Arnold kötete, a Búzaköd is keresett.
A zsebkönyvek ideálisak a nyári időszakban
Fotó: Borbély Fanni
Tompa Andrea könyvei is rendszeresen előkerülnek a beszélgetésekben. A legújabb kötete például, a Kiváló testek nagy érdeklődésnek örvend. Egy jelenségre is felhívták a figyelmet a könyvesbolti dolgozók: hogy
Egy fontos kitüntetés után sokan szeretnék megismerni azt az életművet, amelyről hirtelen mindenki beszél. Így járt Krasznahorkai László munkássága is, akinek kötetei iránt a Nobel-díj elnyerése után különösen megnőtt az érdeklődés.
Aki azt hiszi, hogy verseskönyvet már csak magyar szakos egyetemisták vásárolnak, annak a Gutenbergben mást mesélnének. A fiatalok körében különösen népszerű Simon Márton, de Szabó T. Anna kötetei is keresettek. A kortárs líra láthatóan megtalálta az utat egy olyan generációhoz is, amelyet sokszor azzal vádolnak, hogy keveset olvas.
Kevés magyar szerző mondhatja el magáról, hogy évtizedekkel a művei megjelenése után is folyamatosan új olvasókat talál. Szabó Magda közéjük tartozik. A könyvesboltban szinte állandóan keresik a regényeit, és ugyanez igaz több világirodalmi klasszikusra is. Franz Kafka neve az utóbbi időben gyakrabban kerül elő, George Orwell pedig szinte állandó szereplője a sikerlistáknak. Vannak könyvek, amelyek egyszerűen nem tudnak elavulni.
A könyvpiacon van egy szabály, amely évtizedek óta nem változik:
Így történt az Üvöltő szelekkel is. Emily Brontë klasszikusa újra és újra visszatér a figyelem középpontjába, valahányszor egy adaptáció vagy feldolgozás reflektorfénybe helyezi. A vásárlók kíváncsiak arra, mit tud a könyv, amit a film nem. Az idei adaptáció után pedig bátran kijelenthetjük: egy klasszikus kötethez nehéz felérnie a többedik filmes próbálkozásnak.
A klasszikusokra mindig van igényük az olvasóknak
Fotó: Borbély Fanni
A világirodalom rajongói sem maradnak olvasnivaló nélkül. A könyvesboltban gyakran keresik Guzel Jahina regényeit, Jón Kalman Stefánsson könyveit és a Nobel-díjas Han Kang műveit. Népszerű Karl Ove Knausgård is, akinek monumentális, önéletrajzi ihletésű kötetei az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi könyvsikerének számítanak.
Nyáron sokan nem filozófiai mélységeket vagy történelmi traumákat szeretnének boncolgatni. Egyszerűen csak belemerülni egy történetbe. Nekik szólnak Valérie Perrin és Mélissa Da Costa regényei, amelyek évek óta stabilan népszerűek az olvasók körében. Hasonlóan sokan keresik a romantikus irodalom legismertebb sztárjának számító Colleen Hoover könyveit is. A kisebb formátumú kiadványoknak is megvan a közönségük.
A fiatal olvasók világában egészen más nevek mozgatják a piacot. Leiner Laura könyvei továbbra is biztos sikert jelentenek, és Kollár Betti is az egyik legkeresettebb szerzőnek számít. A fantasy és romantika határán mozgó történetek kedvelői Stephanie Garber könyveit keresik, különösen a Caraval és a Volt egyszer egy összetört szív sorozatokat.
És van egy név, amelyről minden generáció ugyanazt mondja: Harry Potter. A Roxfort történetei újra és újra megtalálják a következő olvasónemzedéket. A könyvesbolti eladók szerint mindegyik generáció visszatalál J.K. Rowling varázsvilágához, így akárhányszor újra kiadják a Harry Potter köteteket, annyiszor vásárolják meg az olvasók.
A kicsik örök kedvence az Egy ropi naplója és Zizi naplója
Fotó: Borbély Fanni
A nyári szünet a háziolvasmányok szezonja is. Sok szülő és diák ilyenkor keresi fel a könyvesboltot a kötelező olvasmányok miatt, de gyakran kerül melléjük valami más is. Jól fogynak az Abszolút Könyvek kötetei, különösen az Abszolút Töri sorozat.
Népszerűek Lucy Maud Montgomery Anne könyvei, Louisa May Alcott: Kisasszonyok című klasszikusa, valamint a fiatalabb korosztály nagy kedvencei, a Ropi naplója és a Zizi naplója.
A könyvesbolt munkatársai szerint
A könyvesbolti polcok idei nyári toplistája nem egyetlen sikerkönyvről szól, hanem egy olvasóközösségről. Olyan emberekről, akik ugyanúgy leveszik a polcról Kafkát, mint Colleen Hoovert, ugyanúgy kíváncsiak Simon Márton verseire, mint Harry Potter kalandjaira. És talán ez a legérdekesebb tanulság: miközben sokat beszélünk arról, hogy kevesebbet olvasunk, a könyvek továbbra is megtalálják az útjukat az emberekhez.
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