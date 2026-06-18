Ötven festmény a kerítésen: így költözött Nagy Imre művészete Csíkszereda utcáira

Fotó: Borbély Fanni
Ötven alkotás, több száz járókelő és egy különleges évforduló. A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola kerítés-kiállítással tiszteleg névadója előtt, közelebb hozva a művészetet a város lakóihoz.
2026. június 18., 17:402026. június 18., 17:40
2026. június 18., 17:402026. június 18., 17:40
Különleges szabadtéri kiállítással emlékezik névadójára a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola. Az intézmény kerítésére kihelyezett reprodukciók Nagy Imre festőművész életművéből adnak ízelítőt, miközben a diákok, szülők és járókelők nap mint nap találkozhatnak az alkotásokkal. Kerekes Szilárd tanárral beszélgettünk, aki elárulta a nem mindennapi kiállítás mögötti szándékot.
A kezdeményezés apropóját Nagy Imre halálának 50. évfordulója adta, s bár a kerek évforduló augusztusban lesz,
Fotó: Borbély Fanni
Az iskola számára mindig fontos volt, hogy bemutassa névadója munkásságát a tanulóknak és az intézménybe érkezőknek. Korábban is helyeztek ki reprodukciókat az épületben, a rendelkezésre álló felületek azonban korlátozottak voltak.
Az intézmény úgy döntött, hogy ezt a felületet használja fel szabadtéri tárlatként, így az alkotások már nemcsak a diákokhoz, hanem minden arra járóhoz is eljuthatnak. A kezdeményezést az is indokolta, hogy a Nagy Imre Galéria ezekben az években nem látogatható, ezért
Fotó: Borbély Fanni
A kiállítás keretét maga az évforduló adta: az iskola ötven alkotást választott ki bemutatásra. A válogatást elsősorban technikai szempontok határozták meg, hiszen
A szervezők szerint így is sikerült olyan keresztmetszetet nyújtani, amely jól érzékelteti Nagy Imre gazdag és sokszínű életművét.
Fotó: Borbély Fanni
A képek elrendezése sem véletlenszerű. Az iskola arra törekedett, hogy a látogatók egyfajta időrendi utazáson vehessenek részt.
Bár néhány festmény esetében nem áll rendelkezésre pontos keletkezési év, az összkép mégis érzékelteti a művész alkotói fejlődését. A bejáratoknál Nagy Imréről készült fényképeket is elhelyeztek, hogy a diákok a művész emberi oldalával is találkozhassanak.
Fotó: Borbély Fanni
Az iskolai dolgozók szerint a kiállítás legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet Nagy Imre munkásságára, és megállásra, szemlélődésre ösztönözze az embereket. A kezdeményezés összhangban áll a festő egykori szándékával is: Nagy Imre azt szerette volna, hogy a városnak adományozott művei minél szélesebb közönség számára legyenek hozzáférhetők. A kerítés-kiállítás ezt a gondolatot viszi tovább, a művészetet kiléptetve a kiállítóterek falai közül a város mindennapi tereibe.
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