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Ötven festmény a kerítésen: így költözött Nagy Imre művészete Csíkszereda utcáira

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Ötven alkotás, több száz járókelő és egy különleges évforduló. A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola kerítés-kiállítással tiszteleg névadója előtt, közelebb hozva a művészetet a város lakóihoz.

Nagy Lilla

2026. június 18., 17:402026. június 18., 17:40

2026. június 18., 17:402026. június 18., 17:40

Különleges szabadtéri kiállítással emlékezik névadójára a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola. Az intézmény kerítésére kihelyezett reprodukciók Nagy Imre festőművész életművéből adnak ízelítőt, miközben a diákok, szülők és járókelők nap mint nap találkozhatnak az alkotásokkal. Kerekes Szilárd tanárral beszélgettünk, aki elárulta a nem mindennapi kiállítás mögötti szándékot.

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A kezdeményezés apropóját Nagy Imre halálának 50. évfordulója adta, s bár a kerek évforduló augusztusban lesz,

az iskola úgy látta, hogy a tanév végén jóval több emberhez juthat el az emlékezés üzenete.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Egy felújított kerítés új lehetőségeket hozott

Az iskola számára mindig fontos volt, hogy bemutassa névadója munkásságát a tanulóknak és az intézménybe érkezőknek. Korábban is helyeztek ki reprodukciókat az épületben, a rendelkezésre álló felületek azonban korlátozottak voltak.

A közelmúltban megújult iskolaudvar és az új kerítés új lehetőséget kínált.

Az intézmény úgy döntött, hogy ezt a felületet használja fel szabadtéri tárlatként, így az alkotások már nemcsak a diákokhoz, hanem minden arra járóhoz is eljuthatnak. A kezdeményezést az is indokolta, hogy a Nagy Imre Galéria ezekben az években nem látogatható, ezért

fontosnak érezték, hogy a művész munkáit más formában tegyék láthatóvá.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ötven alkotás az ötvenedik évfordulóra

A kiállítás keretét maga az évforduló adta: az iskola ötven alkotást választott ki bemutatásra. A válogatást elsősorban technikai szempontok határozták meg, hiszen

csak azok a művek kerülhettek a kerítésre, amelyekről megfelelő felbontású felvétel állt rendelkezésre az A3-as méretű nyomtatáshoz.

A szervezők szerint így is sikerült olyan keresztmetszetet nyújtani, amely jól érzékelteti Nagy Imre gazdag és sokszínű életművét.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Időrendi séta Nagy Imre pályáján

A képek elrendezése sem véletlenszerű. Az iskola arra törekedett, hogy a látogatók egyfajta időrendi utazáson vehessenek részt.

A Decemberi forradalom utcai szakaszon elsősorban a húszas és harmincas években készült alkotások láthatók, míg a stadion felé haladva a későbbi évtizedek művei következnek.

Bár néhány festmény esetében nem áll rendelkezésre pontos keletkezési év, az összkép mégis érzékelteti a művész alkotói fejlődését. A bejáratoknál Nagy Imréről készült fényképeket is elhelyeztek, hogy a diákok a művész emberi oldalával is találkozhassanak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Rácsodálkozni az életműre

Az iskolai dolgozók szerint a kiállítás legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet Nagy Imre munkásságára, és megállásra, szemlélődésre ösztönözze az embereket. A kezdeményezés összhangban áll a festő egykori szándékával is: Nagy Imre azt szerette volna, hogy a városnak adományozott művei minél szélesebb közönség számára legyenek hozzáférhetők. A kerítés-kiállítás ezt a gondolatot viszi tovább, a művészetet kiléptetve a kiállítóterek falai közül a város mindennapi tereibe.

Csíkszék Csíkszereda
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