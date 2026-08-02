Kozsokár Attila: a lakásokba a kollégák csak akkor mehetnek be, ha beengedik őket az órát leolvasni
Fotó: Bús Ildikó
Rosszhiszeműen vagy fizetésképtelenség miatt tartozásokat felhalmozó fogyasztók miatt a rendesen fizető lakosok is víz nélkül maradhatnak ideig-óráig, miután a háromszéki Hydrokov vízszolgáltató fellép a kintlevőségek behajtása céljából.
Amennyiben az adósok az előzetes értesítés (felszólítás) kibocsátását és kézbesítését követően nem rendezik tartozásaikat, a hatályos jogszabályoknak és szerződéses rendelkezéseknek megfelelően
– hívja fel a lakosság figyelmét a vállalat közösségi oldalán és a sajtó közvetítésével.
A törvény nem engedi meg, hogy teljesen megszüntessék a vízellátást, ezért azon társasházak és lakóbizottságok esetében, amelyek ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjhátralékait nem fizetik be a kijelölt időpontig,
Amint azt a Hydrokov közli, vannak olyan lakótársulások, amelyek több százezer lej tartozást halmoztak fel, a rekordereknek 675 ezer lej, 629 ezer lej, illetve 97 ezer lej adósságuk van.
A fizikai személyek hátralékainak helyzete Kovászna, Kézdivásárhely és Bodzaforduló településeken a következő:
Kovásznán a legnagyobb adósok tartozása 48 154,50 lej; 41 906,10 lej; 40.757,80 lej;
Kézdivásárhelyen: 39 045,32 lej; 32 367,99 lej; 31 456,95 lej;
Bodzafordulón: 12 509,70 lej; 12 488,58 lej; 9 207,77 lej.
A hátralékot a fogyasztók a cég pénztáránál, online, banki alkalmazással vagy a Hydrokov saját applikációján keresztül is kifizethetik – tájékoztat a cég.
Az elzárásokkal fenyegetett rendesen fizető polgárok a Hydrokov közösségi oldalán felháborodásukat fejezték ki a tervezett intézkedések miatt, és számos kérdést címeztek a cégnek. Megkértük Kozsokár Attila igazgatót, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre.
Mint kifejtette, régen nem volt ekkora gond a tartozások felhalmozása, de már
„Van rá jogi lehetőségünk, ahogy más szolgáltatóknak (telefontársaságok, áramszolgáltatók) is. Mostanában személyzethiányban szenvedünk, nem tudunk minden érintettnél külön beavatkozni és ez nem is lehetséges. Remélhetőleg ez a közeljövőben rendeződik, mert külön jóváhagyást kaptunk a minisztériumtól több állás betöltésére” – magyarázta Kozsokár Attila.
„A tartozás felhalmozódásában közrejátszik az is, hogy tavaly beüzemeltünk egy új vállalati szoftvert, mert már nagyon idejétmúltak voltak a régiek, ebben az újban viszont
– fejtegette az igazgató.
Arra a kérdésre, hogy mennyi késés után zárhatja el a csapot a Hydrokov, Kozsokár Attila azt válaszolta, hogy a számlán levő 15 napos határidő után még 30 napot biztosít a törvény, azután kerülhet sor a kizárásra és végrehajtásra. Mint részletezte,
Általában azért a lakosok 90 százaléka rendesen fizeti a számláit, de vannak, akiket állandóan emlékeztetni kell arra, hogy nemcsak joguk van a vízhez, hanem a fizetés is törvényi kötelezettségük. Volt eset rá, hogy
Arra a kérdésre, hogy miért kell szenvedniük a vízelzárás miatt a rendesen fizető lakosoknak is, Kozsokár Attila azt válaszolta, hogy az 1960-as, 70-es években épült sepsiszentgyörgyi tömbházakban legtöbb esetben a vezetékrendszerek is régiek és valószínűleg ott vannak belső veszteségek is. A lakók érdekeit szolgálná a vezetékcsere, és ekkor
„A lakásokba jelenleg a kollégák csak akkor mehetnek be, ha beengedik őket az órát leolvasni, vagy ellenőrizni a belső rendszereket, vagy éppen azért, hogy kizárják az illetőt a rendszerből. Legtöbbször azonban nem engedik be a munkatársainkat, és kívülről csak a főórát tudjuk zárni” – részletezte a Hydrokov igazgatója.
Arra a felvetésünkre, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy számlafizetéskor 4-5 lejt rászámolnak a tulajdonképpeni vízdíjra, Kozsokár elmondta, hogy kezdetben (vagyis 2013-tól tavalyig) ennek nem volt külön illetéke, most azonban
„Javasoljuk, hogy a weboldalunkon vagy az applikációnkban fizessenek, ez teljesen ingyen van” – fejtette ki a vízszolgáltató vezetője.
Arra a kérdésre, hogy menyi idő után számolnak fel késedelmi kamatot egy adósnak, Kozsokár Attila azt válaszolta, hogy
„Előfordulhat ugyan, hogy a fogyasztó is késve kapják meg a számlákat, mert a postaszolgáltató cégek, amelyekkel évente szerződünk, tudtunk szerint minimálbért fizetnek alkalmazottaiknak, ezért nagy a fluktuáció.
Ebben az esetben is megoldás az applikáció, de ha valakinek ezt nem komfortos használni, e-mailben is ki tudjuk küldeni a számlát. Már több száz embernek így küldjük ki” – hárította a felelősséget az igazgató.
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