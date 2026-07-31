Kormánytöbbség kialakításán dolgozik a PSD elnöke

Fotó: MTI/Kiss Gábor
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján egy új kormány csak szűk többséggel, valamivel több mint 240 szavazattal kaphatna bizalmat a parlamentben.
Pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján a politikus kifejtette, hogy akár a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) köré, akár a PSD köré szerveződik a kabinet, várhatóan szoros szavazással, 240 vagy valamivel több szavazattal fogják beiktatni.
Grindeanu az Agerpres beszámolója szerint közölte, hogy
Azt is elmondta, hogy két parlamenti frakcióval már aláírt megállapodásokat, de ezeket sem részletezte. Hozzátette: ha sikerül összegyűjteni a kormány beiktatásához szükséges, legalább 233 szavazatos parlamenti többséget, átlátható módon ismertetni fogja az összetételét.
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