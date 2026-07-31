Kormánytöbbség kialakításán dolgozik a PSD elnöke

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján egy új kormány csak szűk többséggel, valamivel több mint 240 szavazattal kaphatna bizalmat a parlamentben.

Székelyhon 2026. július 31., 17:412026. július 31., 17:41

Pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján a politikus kifejtette, hogy akár a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) köré, akár a PSD köré szerveződik a kabinet, várhatóan szoros szavazással, 240 vagy valamivel több szavazattal fogják beiktatni.

A PSD elnöke szerint nagyobb az esélye a kormány beiktatásának augusztus 15-e után, amikor már könnyebb lesz biztosítani a parlamenti jelenlétet.

Hirdetés Grindeanu az Agerpres beszámolója szerint közölte, hogy

többször tárgyalt ezekben a napokban Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel a kormányalakításról, de a találkozókról nem árult el részleteket.