Elfogadták az új általános városrendezési tervet (PUG) Csíkszeredában

Több mint 200 hektárnyi területet nyit meg lakhatási célokra Csíkszeredában az új általános városrendezési terv (PUG), amelyet pénteken fogadtak el az önkormányzati képviselők. Ipari fejlesztésre pedig 93 hektáron jelölt ki fejlesztési területet.

Barabás Hajnal 2026. július 31., 15:412026. július 31., 15:41 2026. július 31., 15:552026. július 31., 15:55

„Egy előremutató általános városrendezési tervet (PUG) tudtunk elfogadni, amely megjelöli az elkövetkező két-három évtized fejlődési irányait” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az önkormányzati képviselők júliusi ülésén pénteken, amelyen

jóváhagyták a megyeszékhely jövőjét nagyban befolyásoló határozatot.

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Az önkormányzat több mint kilencven hektáros ipari övezete, nyitott lesz a zöldmezős beruházásokra Fotó: Pinti Attila

A városvezető hozzátette, a dokumentáció alapján

több mint kétszáz hektárnyi területnek adtak lakhatási funkciót, teret adva a lakóövezetek, lakóházak, társasházak építésének.

Arra is figyeltek, hogy Csíkszereda megmaradjon annak a kedves városnak, amilyennek ismerjük, fontosnak tartották, hogy ne veszítse el zöld városi jellegét és a történelmi utcák arculata se változzon. Kiemelten lényegesnek tartotta Korodi azt is elmondani, hogy 93 hektárnyi ipari funkciójú területet biztosítanak a zöldmezős beruházások számára. Zöld utat adtak az építkezésnek A régi dokumentációhoz képest vezettek be további változásokat. A frissített PUG szerint

a város beltelkeinek mérete 1799 hektárról 2138 hektárra növekedett – ez a 339 hektáros bővítés 18,8 százalékkal növelte az immár beépíthető belterület méretét.

Korodi arra is kitért, hogy a változtatások között szerepelt, hogy a korábbi PUG-ban egyes beltelkeket kültelekké változtattak, ezeket újra visszaállították belterületté. A polgármester arról is beszélt, hogy mivel a város struktúrája hat kisebb településből állt össze, ezek mind saját központokkal rendelkeztek. Ezek a központok védelmi övezeteknek (ICP) számítottak szigorú urbanisztikai szabályozással.

Fotó: Pinti Attila

Az új PUG-ban ezeket kivették ebből a besorolásból – Hargitafürdőt teljesen. Ugyanakkor

a városközpont egy részét – a régi kommunista időszakban beépült zónáival – részben kivették ebből a listából, megkönnyítve a fejlesztési, épületfelújítási törekvéseket.

Ennek a szabályozásnak a pontosítására készül és hamarosan a testület napirendjére kerül a városközpont övezeti rendezési terve (PUZ). További változás, hogy Szécseny teljesen lakóövezet lesz urbanisztikailag is, ehhez is készül a PUZ – jegyezte meg a városvezető.

Fotó: Pinti Attila

A PUG útja Bors Béla alpolgármester elmondta, hogy a PUG elkészítése 2022-ben indult el, 2023-ban kötötték meg a tervezési szerződést, a projektet pedig az országos helyreállítási terv (PNRR) egymillió lejes finanszírozással támogatta. Hozzátette, az elmúlt négy évben több száz órányi egyeztetésen vannak túl. Albert Sándor főépítész arról beszélt, hogy

a városfejlesztést akadályozó tényezőket kívánták kiküszöbölni az új dokumentációban, miközben a 2012-es tervhez képest nem terveztek gyökeres változásokat.