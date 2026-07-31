Elfogadták az új általános városrendezési tervet (PUG) Csíkszeredában

Fotó: Pinti Attila
Több mint 200 hektárnyi területet nyit meg lakhatási célokra Csíkszeredában az új általános városrendezési terv (PUG), amelyet pénteken fogadtak el az önkormányzati képviselők. Ipari fejlesztésre pedig 93 hektáron jelölt ki fejlesztési területet.
2026. július 31., 15:412026. július 31., 15:41
2026. július 31., 15:552026. július 31., 15:55
„Egy előremutató általános városrendezési tervet (PUG) tudtunk elfogadni, amely megjelöli az elkövetkező két-három évtized fejlődési irányait” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az önkormányzati képviselők júliusi ülésén pénteken, amelyen
Az önkormányzat több mint kilencven hektáros ipari övezete, nyitott lesz a zöldmezős beruházásokra
Fotó: Pinti Attila
A városvezető hozzátette, a dokumentáció alapján
Arra is figyeltek, hogy Csíkszereda megmaradjon annak a kedves városnak, amilyennek ismerjük, fontosnak tartották, hogy ne veszítse el zöld városi jellegét és a történelmi utcák arculata se változzon. Kiemelten lényegesnek tartotta Korodi azt is elmondani, hogy 93 hektárnyi ipari funkciójú területet biztosítanak a zöldmezős beruházások számára.
A régi dokumentációhoz képest vezettek be további változásokat. A frissített PUG szerint
Korodi arra is kitért, hogy a változtatások között szerepelt, hogy a korábbi PUG-ban egyes beltelkeket kültelekké változtattak, ezeket újra visszaállították belterületté. A polgármester arról is beszélt, hogy mivel a város struktúrája hat kisebb településből állt össze, ezek mind saját központokkal rendelkeztek. Ezek a központok védelmi övezeteknek (ICP) számítottak szigorú urbanisztikai szabályozással.
Fotó: Pinti Attila
Az új PUG-ban ezeket kivették ebből a besorolásból – Hargitafürdőt teljesen. Ugyanakkor
Ennek a szabályozásnak a pontosítására készül és hamarosan a testület napirendjére kerül a városközpont övezeti rendezési terve (PUZ). További változás, hogy Szécseny teljesen lakóövezet lesz urbanisztikailag is, ehhez is készül a PUZ – jegyezte meg a városvezető.
Fotó: Pinti Attila
Bors Béla alpolgármester elmondta, hogy a PUG elkészítése 2022-ben indult el, 2023-ban kötötték meg a tervezési szerződést, a projektet pedig az országos helyreállítási terv (PNRR) egymillió lejes finanszírozással támogatta. Hozzátette, az elmúlt négy évben több száz órányi egyeztetésen vannak túl.
Albert Sándor főépítész arról beszélt, hogy
A kidolgozás során több mint 200 lakossági észrevételt fogadtak, és külön szakmai és vállalkozói közvitákat is tartottak. A PUG elfogadásához 42 szakhatósági jóváhagyást kellett beszerezniük.
Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a sertés- és szarvasmarhatenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet.
A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.
10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.
A Maros Megyei Tanács mai ülésén költségvetés-kiegészítést fogadott el, amelynek keretében összesen 1,7 millió lejt különített el a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér számára két fontos beruházás megvalósítására.
Hétfőn kezdődik a pótérettségi a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével, amely kedden is folytatódik.
Nem zárta le az egészségügyi rendszerben kedden kirobbantott általános sztrájkot a Sanitas szakszervezet, csak felfüggesztette azt pénteken. Azért döntöttek az utóbbi mellett, mert a felfüggesztett tiltakozást szükség esetén bármikor újraindíthatják.
A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.
Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
Négy megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
szóljon hozzá!