Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői nyolc órán át egyeztettek a Világbank, a munkaügyi és az egészségügyi minisztérium szakértőivel.

Székelyhon 2026. július 31., 08:252026. július 31., 08:25

A Sanitas-tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is. A Sanitas szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében megvizsgálják a törvénytervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. „Így

többé senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy kellő tájékozottság nélkül vagy különböző politikai szereplők befolyására utasítjuk el a tervezetet”

– olvasható a szövetség Facebook-oldalán közzétett közleményben. Hirdetés A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40 százaléka – főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek – kompenzációs pótlékra szorulna. „Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket.

Az ülés végén valamennyi jelen lévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemveszteséget okoz. A Sanitas számára ez a törvény ebben a formájában nem létezik többé”

– idézi a szakszervezeti vezetőket az Agerpres hírügynökség. korábban írtuk Sanitas-képviselő: a betegek nem fogják megérezni, hogy sztrájk van A betegellátás nem szenvedi meg az általános sztrájkot, és arra is lehetőség van, hogy sürgősségi esetben ott, ahol szükséges, a sztrájkoló dolgozó kilépjen a tiltakozásból és visszatérjen a munkába – mondta a Székelyhonnak a Sanitas képviselője. A Sanitas kedden hirdetett általános sztrájkot a kórházakban, tiltakozásul az új bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt. Elbukik a tervezet? Fontos és szükséges az új közalkalmazotti bértörvény, de nem lenne végzetes Románia számára, ha a tervezet elbukna a parlamenti szavazáson – jelentette ki csütörtök este Dominic Fritz. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a Digi24 hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, előbb-utóbb eljöhet a pillanat, amikor meg kell állapítani, hogy a jogszabálytervezet nem kapja meg az elfogadásához szükséges parlamenti támogatást. Úgy vélte,

Románia számára „megemészthető” lenne, ha ez maradna az országos helyreállítási terv (PNRR) egyetlen teljesítetlen mérföldköve.