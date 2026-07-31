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Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket

Kedden kezdődött az általános sztrájk az egészségügyben • Fotó: Borbély Fanni

Kedden kezdődött az általános sztrájk az egészségügyben

Fotó: Borbély Fanni

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Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői nyolc órán át egyeztettek a Világbank, a munkaügyi és az egészségügyi minisztérium szakértőivel.

Székelyhon

2026. július 31., 08:252026. július 31., 08:25

A Sanitas-tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is.

A Sanitas szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében megvizsgálják a törvénytervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. „Így

Idézet
többé senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy kellő tájékozottság nélkül vagy különböző politikai szereplők befolyására utasítjuk el a tervezetet”

– olvasható a szövetség Facebook-oldalán közzétett közleményben.

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A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40 százaléka – főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek – kompenzációs pótlékra szorulna. „Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket.

Idézet
Az ülés végén valamennyi jelen lévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemveszteséget okoz. A Sanitas számára ez a törvény ebben a formájában nem létezik többé”

– idézi a szakszervezeti vezetőket az Agerpres hírügynökség.

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A betegellátás nem szenvedi meg az általános sztrájkot, és arra is lehetőség van, hogy sürgősségi esetben ott, ahol szükséges, a sztrájkoló dolgozó kilépjen a tiltakozásból és visszatérjen a munkába – mondta a Székelyhonnak a Sanitas képviselője.

A Sanitas kedden hirdetett általános sztrájkot a kórházakban, tiltakozásul az új bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt.

Elbukik a tervezet?

Fontos és szükséges az új közalkalmazotti bértörvény, de nem lenne végzetes Románia számára, ha a tervezet elbukna a parlamenti szavazáson – jelentette ki csütörtök este Dominic Fritz.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a Digi24 hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, előbb-utóbb eljöhet a pillanat, amikor meg kell állapítani, hogy a jogszabálytervezet nem kapja meg az elfogadásához szükséges parlamenti támogatást. Úgy vélte,

Románia számára „megemészthető” lenne, ha ez maradna az országos helyreállítási terv (PNRR) egyetlen teljesítetlen mérföldköve.

„Őszintén mondom: szerintem is el kellene fogadni a tervezetet, bár több aggályom van vele kapcsolatban. Messze nem tökéletes, számos rendelkezése nem tetszik” – fogalmazott Fritz.

Példaként az önkormányzati alkalmazottak bértábláját említette. Kifogásolta, hogy a fizetéseket nem igazítanák a helyi vásárlóerőhöz, munkaerőpiachoz és bérszínvonalhoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy a törvény elfogadásához kötött uniós források miatt fontos lenne a jogszabályjavaslat elfogadása.

Az USR elnöke elsősorban a Szociáldemokrata Pártot (PSD) hibáztatta azért, hogy több mint három év alatt sem sikerült kidolgozni egy elfogadható szabályozást. „Most már a végsőkig folytatják a szabotázst, de e törvény nélkül is túl fogjuk élni. Az ország sorsa nem a bértörvényen múlik (...), nem jön el az apokalipszis, ha nem sikerül politikai konszenzust teremteni egy jó jogszabályhoz” – jelentette ki.

Belföld Egészségügy
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