Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket

Kedden kezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
Fotó: Borbély Fanni
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői nyolc órán át egyeztettek a Világbank, a munkaügyi és az egészségügyi minisztérium szakértőivel.
A Sanitas-tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is.
A Sanitas szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében megvizsgálják a törvénytervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. „Így
– olvasható a szövetség Facebook-oldalán közzétett közleményben.
A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40 százaléka – főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek – kompenzációs pótlékra szorulna. „Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket.
– idézi a szakszervezeti vezetőket az Agerpres hírügynökség.
A betegellátás nem szenvedi meg az általános sztrájkot, és arra is lehetőség van, hogy sürgősségi esetben ott, ahol szükséges, a sztrájkoló dolgozó kilépjen a tiltakozásból és visszatérjen a munkába – mondta a Székelyhonnak a Sanitas képviselője.
A Sanitas kedden hirdetett általános sztrájkot a kórházakban, tiltakozásul az új bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt.
Fontos és szükséges az új közalkalmazotti bértörvény, de nem lenne végzetes Románia számára, ha a tervezet elbukna a parlamenti szavazáson – jelentette ki csütörtök este Dominic Fritz.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a Digi24 hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, előbb-utóbb eljöhet a pillanat, amikor meg kell állapítani, hogy a jogszabálytervezet nem kapja meg az elfogadásához szükséges parlamenti támogatást. Úgy vélte,
„Őszintén mondom: szerintem is el kellene fogadni a tervezetet, bár több aggályom van vele kapcsolatban. Messze nem tökéletes, számos rendelkezése nem tetszik” – fogalmazott Fritz.
Példaként az önkormányzati alkalmazottak bértábláját említette. Kifogásolta, hogy a fizetéseket nem igazítanák a helyi vásárlóerőhöz, munkaerőpiachoz és bérszínvonalhoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy a törvény elfogadásához kötött uniós források miatt fontos lenne a jogszabályjavaslat elfogadása.
Az USR elnöke elsősorban a Szociáldemokrata Pártot (PSD) hibáztatta azért, hogy több mint három év alatt sem sikerült kidolgozni egy elfogadható szabályozást. „Most már a végsőkig folytatják a szabotázst, de e törvény nélkül is túl fogjuk élni. Az ország sorsa nem a bértörvényen múlik (...), nem jön el az apokalipszis, ha nem sikerül politikai konszenzust teremteni egy jó jogszabályhoz” – jelentette ki.
A Sanitas szakszervezeti szövetség péntek reggel bejelentette az egészségügyi általános sztrájk felfüggesztését.
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