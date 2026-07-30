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Digitális egészségügyi platform indul szeptembertől, amin keresztül már a beutalókat is le lehet majd tölteni

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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Szeptember elsejétől használhatják a páciensek az E-Sănătatea Mea országos digitális platformot – jelentette be csütörtökön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke.

Tamás Attila

2026. július 30., 17:222026. július 30., 17:22

Horațiu-Remus Moldovan tájékoztatása szerint a portál

a romániai betegek „digitális egészségügyi tárcája” lesz.

A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után beléphet a rendszerbe, amelyet a CNAS elnöke szerint felhasználóbarátra terveztek.

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A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kórtörténetet tartalmazó Pachetul meu (Saját csomagom).

Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei.

A páciensek megtekinthetik a CNAS által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nu ești singur (Nem vagy egyedül) menüpontban a legfontosabb kérdéseikre találhatnak válaszokat. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is – részletezte Moldovan.

A CNAS elnöke elmondta, hogy szeptember elsejétől a páciensek digitális orvosi dokumentumokat is használhatnak. Példaként említette, hogy a háziorvos által kiállított beutalókat a beteg már nem papíron viszi magával, hanem letöltheti az E-Sănătatea Mea portálról. A szakorvos pedig az új Egységes Integrált Egészségügyi Informatikai Rendszerben férhet hozzá a beutalóhoz.

Moldovan hangsúlyozta, hogy a platform használata nem kötelező, hanem alternatív eszköz azoknak, akik tudják kezelni a digitális felületeket.

Aki nem használ internetet, továbbra is fordulhat a háziorvosához, kérhet segítséget hozzátartozóktól vagy szomszédoktól, illetve használhatja a hagyományos telefonos ügyintézést

– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

A CNAS elnöke emlékeztetett arra is, hogy szeptember elsejétől az új elektronikus személyi igazolvány helyettesíti az egészségügyi kártyát. A két kártya egy ideig párhuzamosan használható lesz.

Belföld Egészségügy
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