Erősödött a tiltakozás szerdán, engedélyezték 6850 állás betöltését az egészségügyben

Szerdán is tiltakoztak az ország kórházaiban. Hargita megyében nőtt a sztrájkolók száma az ágazatban kirobbant általános sztrájk második napján
Fotó: Borbély Fanni
Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.
2026. július 29., 20:552026. július 29., 20:55
2026. július 29., 21:162026. július 29., 21:16
Folytatódott az általános sztrájk szerdán, a munkakonfliktus második napján az ország kórházaiban. Hargita megyében is erősödött a tiltakozás, főként a nagyobb kórházakban.
A székelyudvarhelyi kórházban
és a sztrájktörvény előírásinak megfelelően kérték munkaszerződésük felfüggesztését a tiltakozás idejére – tudtuk meg Nyulas Emmától, a részleges munkabeszüntetéssel járó tiltakozást kirobbantó Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetőjétől.
Fotó: Olti Angyalka
Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a csíkszeredai kórházban is voltak sztrájkolók, a megye három másik – a gyergyószentmiklósi, maroshévízi, valamint a gyergyótölgyesi – kórházában szintén támogatják a tiltakozást az ott dolgozók, ám azokban hivatalosan nem tudnak sztrájkolni a személyzethiány miatt.
Ott, ahol van egy asszisztens, egy betegápoló és egy takarítónő, ott nem lehet sztrájkolni. Nincs, aki helyettesítse a sztrájkolókat, viszont fontos volt most is, és továbbra is fontos – mindegy, hogy mi történik –, hogy a betegek megfelelő ellátásban részesüljenek, és ebből ne legyen probléma” – fogalmazott, emlékeztetve, hogy
Azt a szakszervezetnél sem tudják még, hogy meddig tart majd az általános sztrájk. Amint azt kérdésünkre a Sanitas megyei vezetője elmondta, estébe nyúlik szerdán is az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa által összehívott egyeztetés, és azon döntenek a folytatás mikéntjéről.
A szakszervezetnél szerdán az első győzelemként értékelték azt, hogy a képviselőház elfogadott egy törvénymódosítást, amely feloldja az egészségügyben befagyasztott, megüresedett állásokat.
Fotó: 123RF
Az RMDSZ javaslatára keddi ülésén arról döntött a kormány, hogy
a megüresedett állásokra – jelentette be ezt Cseke Attila RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter is.
A döntés értelmében összesen 6850 üres állásra alkalmazhatnak kórházi személyzetet, asszisztenseket, ápolókat, beteghordozókat, orvosokat, gyógyszerészeket, biológusokat, kémikusokat és fizikusokat, valamint közel négyszáz megüresedett állás válik betölthetővé a mentőszolgálatoknál.
és lehetővé teszi, hogy a kórházak és mentőszolgálatok haladéktalanul megkezdjék a versenyvizsgák kiírását – áll az RMDSZ közleményében.
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