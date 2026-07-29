Erősödött a tiltakozás szerdán, engedélyezték 6850 állás betöltését az egészségügyben

Szerdán is tiltakoztak az ország kórházaiban. Hargita megyében nőtt a sztrájkolók száma az ágazatban kirobbant általános sztrájk második napján

Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.

Széchely István 2026. július 29., 20:552026. július 29., 20:55 2026. július 29., 21:162026. július 29., 21:16

Folytatódott az általános sztrájk szerdán, a munkakonfliktus második napján az ország kórházaiban. Hargita megyében is erősödött a tiltakozás, főként a nagyobb kórházakban. A székelyudvarhelyi kórházban

közel ötvenen csatlakoztak a sztrájkhoz,

és a sztrájktörvény előírásinak megfelelően kérték munkaszerződésük felfüggesztését a tiltakozás idejére – tudtuk meg Nyulas Emmától, a részleges munkabeszüntetéssel járó tiltakozást kirobbantó Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetőjétől.

Fotó: Olti Angyalka

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a csíkszeredai kórházban is voltak sztrájkolók, a megye három másik – a gyergyószentmiklósi, maroshévízi, valamint a gyergyótölgyesi – kórházában szintén támogatják a tiltakozást az ott dolgozók, ám azokban hivatalosan nem tudnak sztrájkolni a személyzethiány miatt.

„Személyzethiány van és sokan szabadságon vannak, kevesen vannak a dolgozók, nem lehetett bevállalni azt, hogy sztrájkolnak.

Ott, ahol van egy asszisztens, egy betegápoló és egy takarítónő, ott nem lehet sztrájkolni. Nincs, aki helyettesítse a sztrájkolókat, viszont fontos volt most is, és továbbra is fontos – mindegy, hogy mi történik –, hogy a betegek megfelelő ellátásban részesüljenek, és ebből ne legyen probléma” – fogalmazott, emlékeztetve, hogy

Hargita megye a személyzethiány által leginkább érintett megyék közt van.

Azt a szakszervezetnél sem tudják még, hogy meddig tart majd az általános sztrájk. Amint azt kérdésünkre a Sanitas megyei vezetője elmondta, estébe nyúlik szerdán is az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa által összehívott egyeztetés, és azon döntenek a folytatás mikéntjéről. Zöld utat kapott 6850 állás betöltése A szakszervezetnél szerdán az első győzelemként értékelték azt, hogy a képviselőház elfogadott egy törvénymódosítást, amely feloldja az egészségügyben befagyasztott, megüresedett állásokat.

Fotó: 123RF

Az RMDSZ javaslatára keddi ülésén arról döntött a kormány, hogy

az állami egészségügyi intézmények és mentőszolgálatok versenyvizsga alapján személyzetet alkalmazhatnak

a megüresedett állásokra – jelentette be ezt Cseke Attila RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter is. Hirdetés A döntés értelmében összesen 6850 üres állásra alkalmazhatnak kórházi személyzetet, asszisztenseket, ápolókat, beteghordozókat, orvosokat, gyógyszerészeket, biológusokat, kémikusokat és fizikusokat, valamint közel négyszáz megüresedett állás válik betölthetővé a mentőszolgálatoknál.

A döntés azonnal hatályba lép,