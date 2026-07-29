Elhunyt Glen Hansard, Oscard-díjas zenész

Fotó: Niccolò Caranti/Wikipédia
56 évesen, motorbalesetben hunyt el Glen Hansard ír énekes-dalszerző, akit a legtöbben a 2006-ban megjelent Egyszer (Once) című filmből ismerhetnek, aminek zenéjéért Oscar-díjat nyert.
2026. július 29., 16:522026. július 29., 16:52
2026. július 29., 16:582026. július 29., 16:58
Glen Hansard elsősorban zenészként volt ismert, emellett pedig színészkedett és filmzenét is írt. Szerepelt a BAFTA -díjas The Commitments (1991) című vígjátékban és a Golden Globe- díjra jelölt Cyrano (2021) című romantikus drámában.
• Videó: Glen Hansard
Hansard szerepelt az Once (2007) című musicalben , amely számos jelentős díjat nyert,
A filmből később zenés színházi produkció készült – olvasható a zenész Wikipédia-oldalán.
Hansard Dublinban a Ballymun nevű városrészben született 1970. április 21-én. Utcazenészként kezdte pályáját Dublin utcáin, később pedig
Hansard július 29-én, 56 éves korában egy egyetlen járművet érintő motorkerékpár-balesetben vesztette életét Dublin Luncan nevű városrészén.
„Megtört szívvel tudatjuk Glen Hansard halálhírét, aki a mai nap hajnali óráiban, egy dublini közúti balesetet követően hunyt el.
– tudatja közleményben a Hansardot képviselő ATC Management.
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