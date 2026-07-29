Egy nap alatt helyreállították a medjugorjei Béke Királynője szobrát – őrizetben a vandalizmussal gyanúsított férfi

Mindössze egy nappal a július 28-án történt rongálás után helyreállították a medjugorjei Jelenések-hegyén álló Béke Királynője-szobrot.

Székelyhon 2026. július 29., 14:422026. július 29., 14:42 2026. július 29., 14:432026. július 29., 14:43

A helyreállítás a plébániai közösség tagjainak, a Cenacolo Közösségnek és számos önkéntesnek az összefogásával valósult meg. A munkálatok során nemcsak a Szűzanya szobrát állították helyre, hanem

a Medjugorje több pontján keletkezett károkat is kijavították.

Megújult a Szent Jakab-templom szabadtéri oltára is, így az esti imaprogramot már aznap zavartalanul meg tudták tartani. Hirdetés A helyi hatóságok időközben

elfogták a vandalizmussal összefüggésbe hozott személyt.

A rendőrség egy Medjugorje közelében fekvő településen vette őrizetbe a 31 éves, lengyel férfit, akit a rongálások elkövetésével gyanúsítanak – számol be a Zarándok.ma portál, amely szerint a medjugorjei plébániahivatal az eseményekre reagálva arra kérte a híveket, hogy

a történtekre ne haraggal, hanem imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak,