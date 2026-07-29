Egy nap alatt helyreállították a medjugorjei Béke Királynője szobrát – őrizetben a vandalizmussal gyanúsított férfi

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Fotó: Székelyhon
Mindössze egy nappal a július 28-án történt rongálás után helyreállították a medjugorjei Jelenések-hegyén álló Béke Királynője-szobrot.
2026. július 29., 14:422026. július 29., 14:42
2026. július 29., 14:432026. július 29., 14:43
A helyreállítás a plébániai közösség tagjainak, a Cenacolo Közösségnek és számos önkéntesnek az összefogásával valósult meg. A munkálatok során nemcsak a Szűzanya szobrát állították helyre, hanem
Megújult a Szent Jakab-templom szabadtéri oltára is, így az esti imaprogramot már aznap zavartalanul meg tudták tartani.
A helyi hatóságok időközben
A rendőrség egy Medjugorje közelében fekvő településen vette őrizetbe a 31 éves, lengyel férfit, akit a rongálások elkövetésével gyanúsítanak – számol be a Zarándok.ma portál, amely szerint a medjugorjei plébániahivatal az eseményekre reagálva arra kérte a híveket, hogy
a Szűzanya több mint negyven éve közvetített üzenetének megfelelően.
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