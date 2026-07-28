Sanitas-képviselő: a betegek nem fogják megérezni, hogy sztrájk van

Az ellátás folytonossága nem szakadhat meg, de a szakszervezet képviselője szerint is az a legfontosabb, hogy a betegek ne érezzék meg a sztrájkot

A betegellátás nem szenvedi meg az általános sztrájkot, és arra is lehetőség van, hogy sürgősségi esetben ott, ahol szükséges, a sztrájkoló dolgozó kilépjen a tiltakozásból és visszatérjen a munkába – mondta a Székelyhonnak a Sanitas képviselője.

Széchely István 2026. július 28., 21:012026. július 28., 21:01

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy hány kórházi alkalmazott vesz részt a kedden elkezdődött, részleges munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkban, amit az egységes bértörvény tervezetével, valamint a személyzethiánnyal kapcsolatos elégedetlenségek miatt indított el a Sanitas szakszervezet az egészségügyi rendszerben. Az általános sztrájk szerdán is folytatódik az egészségügyben – jelentette be a Sanitas Szakszervezeti Szövetség elnöke, Iulian Pope. korábban írtuk Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben Kedden kirobbant az elmúlt tíz év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. A székelyföldi kórházakban arról érdeklődtünk, hogy milyen hatással van az egységek működésére és a betegellátásra a tiltakozás. Korábban a szakszervezeti tagok ötven százalékot meghaladó arányú beleegyezése már elegendő volt az általános sztrájk elindításához, ám azóta a sztrájktörvény megváltozott, és amint arra Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője emlékeztetett, most már

minden dolgozó, aki részt akar venni a sztrájkban, az adott napra kell kérelmezze a munkaszerződése felfüggesztését. Ez bérkieséssel is jár.

A kórházakban a szakszervezeti bizottsági vezetők összesítik a sztrájkolók számát, a szakszervezet vezetősége pedig az adott nap folyamán, a nap végén kap képet arról, hogy mennyien tiltakoztak az adott napon. korábban írtuk Sanitas-vezető: szerdán is folytatódik a sztrájk az egészségügyben Szerdán is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben – jelentette be a Sanitas Szakszervezeti Szövetség elnöke, Iulian Pope kedden, miután az új bértörvényről egyeztettek az egészségügyi minisztériumban. A sztrájkolni kívánók hétfő délutánig, esetleg kedd reggelig még jelezhették a sztrájkban való részvételi szándékukat az adott kórház vezetőségénél, ezért sem lehetett előre összesíteni a számokat. Hirdetés Továbbá van olyan megye, nem is egy, ahol az egység vezetősége megfélemlíti a tiltakozni akarókat, ezért visszalépnek, mondta Nyulas Emma, de azt is hozzáfűzte, hogy Hargita megye nem tartozik ezek közé, itt a figyelmeztető sztrájk idején sem volt gond, sőt megértők voltak a kórházmenedzserek. „A törvényes dolgok el vannak látva. A kórházmenedzsereket értesítette már korábban a föderáció, a munkafelügyelőség úgyszintén, mi is leadtuk a hivatalos papírokat, hogy kik a szakszervezeti képviselők intézményi szinten, és

megvan a terv, ami kimondottan a sztrájkra vonatkozik, hogy kinek hogyan kell dolgoznia.

Van nagyon sok olyan szakterület, ahol egyáltalán nem is szabad sztrájkolniuk a dolgozóknak, pedig lehet, hogy ők azok, akik a leginkább érdekeltek lennének ebben, mert vannak ezek között, amelyek eléggé leterheltek.

A sürgősségen egyáltalán nem szabad, az intenzív terápián sem szabad sztrájkolni, a műtősblokkban csak részben szabad, az újszülöttosztályon és az onkológián sem.

De minden egyes osztályon, ahol gondoskodni kell a páciensek gyógyszerezéséről, és gondozni kell őket, arra nagyon figyelünk. A betegek a legfontosabbak. Ők mindenféleképpen a megfelelő figyelmet és ellátást meg fogják kapni, nem fogják megérezni, hogy általános sztrájk van” – mondta a Székelyhonnak Nyulas Emma.

Fotó: Borbély Fanni

A szakszervezet képviselője a prioritásokkal kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy szükség esetén a sztrájkban részt vevő alkalmazottak is vissza tudnak térni dolgozni: ha szükség van az adott alkalmazott munkájára, mert olyan sürgősség adódik, akkor azt azonnal jelezheti a kórházi szakszervezeti vezetőnek, kilépve arra az időre a tiltakozásból és visszatérhet a munkába – magyarázta a szakszervezet képviselője. Azt is elmondta ugyanakkor, hogy több tényező miatt – a tevékenység egy részének a biztosítására vonatkozó kötelezettség, a személyzethiány és a szabadságolási időszak – kevesen tudnak részt venni az általános sztrájkban. A Sanitas a politikai pártokkal folytatja a megbeszéléseket A Sanitas szakszervezet központjának kedd reggeli bejegyzése arra utal, hogy országszerte százezer egészségügyi dolgozó részvételével zajlik az általános sztrájk. Az érdekvédelmi tömörülés hétfő esti közleménye szerint a szakszervezet képviselői hétfőn az általános sztrájkról és az azt kiváltó követelésekről szóló munkamegbeszélésen vettek részt.

Fotó: Veres Nándor

A megbeszélést, amelyen az ügyvivő munkaügyi, valamint egészségügyi miniszter is részt vett, Radu Burnete elnöki tanácsadó vezette. Cseke Attilától, az egészségügyi tárca vezetőjétől is meghívást kapott a szakszervezet vezetősége keddre, hogy megbeszéljék azokat a követeléseket, amelyeket ebben az átmeneti időszakban meg tud oldani a minisztérium.

A bértörvénytervezet végleges formájáról a parlament fog dönteni, ezért a Sanitas az elkövetkező időszakban a parlamenti pártokkal folytatott párbeszédre fog összpontosítani

– közölte az érdekvédelem. A kórházakban tiltakozó egészségügyi dolgozókat képviselők közül többen is az egyre súlyosabb személyzethiány miatt emelték fel a hangjukat kedden. Személyzethiány és javaslatok az állások felszabadítására A közszférát érintő létszámstop miatt az egészségügyi rendszerben 2024 óta nem történtek alkalmazások, csak az egyedi állásokra. Akkor a valamivel kevesebb mint hatezer jóváhagyott állás 59 százalékát sikerült betölteni. A személyzethiány azóta csak fokozódik, tavasszal már mintegy 26 ezer állás betöltésére lett volna szükség az egészségügyben. Az egészségügyi minisztérium a hónap elején 7600 állás felszabadítására tett javaslatot, jóváhagyásra továbbítva az erről szóló memorandumot. Ezt azonban azóta sem kapta meg, a hírek szerint ugyanis erre sincs pénz.

Fotó: Olti Angyalka