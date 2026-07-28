Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.
A nagysármási tűzoltókat riasztották kedden koraeste ahhoz a tűzhöz, amely Mezősályiban ütött ki: a Satu Nou utcában szénabálák gyulladtak ki.
A helyszínre két vízzel és habbal oltó járművet, egy SMURD mentőautót és a mezősályi önkéntes tűzoltóegységet is riasztották.
A tűzoltók érkezésekor
összesen mintegy 30 négyzetméteren, valamint körülbelül 20 szénabálára. Az épületekben nem tartózkodtak állatok – számolt be az esetről a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
A tűz terjedését megfékezték, de a tűzoltók még este nyolckor az eloltásán dolgoztak.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
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