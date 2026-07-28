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Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.

Székelyhon

2026. július 28., 20:262026. július 28., 20:26

A nagysármási tűzoltókat riasztották kedden koraeste ahhoz a tűzhöz, amely Mezősályiban ütött ki: a Satu Nou utcában szénabálák gyulladtak ki.

A helyszínre két vízzel és habbal oltó járművet, egy SMURD mentőautót és a mezősályi önkéntes tűzoltóegységet is riasztották.

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A tűzoltók érkezésekor

a tűz már két gazdasági épületre is átterjedt,

összesen mintegy 30 négyzetméteren, valamint körülbelül 20 szénabálára. Az épületekben nem tartózkodtak állatok – számolt be az esetről a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

A tűz terjedését megfékezték, de a tűzoltók még este nyolckor az eloltásán dolgoztak.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Marosszék Tűzeset
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