Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is

Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.

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A nagysármási tűzoltókat riasztották kedden koraeste ahhoz a tűzhöz, amely Mezősályiban ütött ki: a Satu Nou utcában szénabálák gyulladtak ki.

A helyszínre két vízzel és habbal oltó járművet, egy SMURD mentőautót és a mezősályi önkéntes tűzoltóegységet is riasztották.

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A tűzoltók érkezésekor