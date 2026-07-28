Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag

Fotó: Haáz Vince
Családi asztal köré ülve beszéltek hétfőn a Vásárhelyi Forgatag szervezői a sajtónak arról, hogy idén is lesz Marosvásárhelynek magyar közösségi rendezvénye augusztus végén, ahol mindenkinek jut egy hely a közös asztal körül.
Bár alacsonyabb költségvetésből és pénzügyileg nehezebb szervezéssel, de ugyanolyan gazdag családi, sport és kulturális kínálattal érkezik idén is a 13. Vásárhelyi Forgatag. Ezért is lett az az idei rendezvény mottója, hogy Ott találkozunk! – fejtette ki Nagy Éva, a rendezvényt szervező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke a hétfői sajtótájékoztatón a Várudvarban.
Nagy Éva, a rendezvényt szervező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke
Fotó: Haáz Vince
A Forgatag idén augusztus 27-én nyitja meg hivatalosan kapuit az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából, a Duna Művészegyüttes Magyar táncképek című előadásával a Kultúrpalotában. A műsorral Kallos Zoltán emléke előtt tisztelegnek – emelte ki Bálint Erika főszervező.
A Várudvar területén péntektől kezdődnek el a családi rendezvények, ahogy az eddigi években is, és a helyszínek sem változnak – továbbra is megtalálják megszokott helyükön a Csicsergő családi programokat, a családi olimpia programjait, de lesz Egészségforgatag is. A legkisebbek örömére fellép Bertóti Johanna, az Ariel Bábszínház társulata vagy a Kolompos együttes is, de szerdán, augusztus 26-án nótaestet is szerveznek a Kultúrpalotában.
Idén a népzene és a néptánc különleges helyet foglal el a rendezvényen, hiszen
Bálint Erika főszervező
Fotó: Haáz Vince
Bálint Erika azt is hangsúlyozta, minden évben új szervezetek is becsatlakoznak a programokba, a meglévőkön kívül is. Továbbá idén is lesz Dumatér, ahol közéleti témákat boncolgatnak, és lesz Borkert is, amely már csütörtök este megnyílik a Várudvarban. Fellép itt Farkas-Kovács Tímea, a Műhely banda, Nagy Csomor András és zenekara, illetve a Friday Rehab együttes.
A főszervező hozzátette, idén változás lesz a színházi előadások terén:
elkerülendő, hogy a szervezőket a foglalt, de fel nem használt jegyek miatt érje kritika. A nézők a Forte Társulat Gyöngyélet című vendégelőadását, valamint a budapesti József Attila Színház Karamazov-testvérek című produkcióját tekinthetik meg.
Jakab István, a rendezvény gazdasági felelőse
Fotó: Haáz Vince
A rendezvény gazdasági vetületéről Jakab István beszélt, aki kifejtette,
amely köztudottan azért jött létre, hogy Marosvásárhelynek is legyen értékteremtő és közösségformáló magyar rendezvénye, amelyet kezdetben Magyarországról érkezett anyagi segítséggel tudták csak megszervezni.
– fejtette ki Jakab István szervező. Hozzátette, a helyi támogatásokra a továbbiakban is számítanak, és maguk mellett tudják a Maros megyei és a marosvásárhelyi önkormányzatok partnerségét és támogatását is, akárcsak a helyi vállalkozókét.
Közös asztalnál a szervezőkkel: idén is jut mindenkinek egy hely a Vásárhelyi Forgatag asztalánál
Fotó: Haáz Vince
Mivel a költségvetés legnagyobb tételeit, azaz a hatvan százalékát a nagykoncertek és a színpadtechnika költségei jelentik, ezért
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