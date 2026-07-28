Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag

Családi asztal köré ülve beszéltek hétfőn a Vásárhelyi Forgatag szervezői a sajtónak arról, hogy idén is lesz Marosvásárhelynek magyar közösségi rendezvénye augusztus végén, ahol mindenkinek jut egy hely a közös asztal körül.

Hajnal Csilla 2026. július 28., 13:592026. július 28., 13:59

Bár alacsonyabb költségvetésből és pénzügyileg nehezebb szervezéssel, de ugyanolyan gazdag családi, sport és kulturális kínálattal érkezik idén is a 13. Vásárhelyi Forgatag. Ezért is lett az az idei rendezvény mottója, hogy Ott találkozunk! – fejtette ki Nagy Éva, a rendezvényt szervező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke a hétfői sajtótájékoztatón a Várudvarban.

Nagy Éva, a rendezvényt szervező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke Fotó: Haáz Vince

Minden a helyén A Forgatag idén augusztus 27-én nyitja meg hivatalosan kapuit az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából, a Duna Művészegyüttes Magyar táncképek című előadásával a Kultúrpalotában. A műsorral Kallos Zoltán emléke előtt tisztelegnek – emelte ki Bálint Erika főszervező. Hirdetés A Várudvar területén péntektől kezdődnek el a családi rendezvények, ahogy az eddigi években is, és a helyszínek sem változnak – továbbra is megtalálják megszokott helyükön a Csicsergő családi programokat, a családi olimpia programjait, de lesz Egészségforgatag is. A legkisebbek örömére fellép Bertóti Johanna, az Ariel Bábszínház társulata vagy a Kolompos együttes is, de szerdán, augusztus 26-án nótaestet is szerveznek a Kultúrpalotában. Idén a népzene és a néptánc különleges helyet foglal el a rendezvényen, hiszen

folkelőadással kezdődik, és táncházzal zárul a rendezvény.

Bálint Erika főszervező Fotó: Haáz Vince

Bálint Erika azt is hangsúlyozta, minden évben új szervezetek is becsatlakoznak a programokba, a meglévőkön kívül is. Továbbá idén is lesz Dumatér, ahol közéleti témákat boncolgatnak, és lesz Borkert is, amely már csütörtök este megnyílik a Várudvarban. Fellép itt Farkas-Kovács Tímea, a Műhely banda, Nagy Csomor András és zenekara, illetve a Friday Rehab együttes. A főszervező hozzátette, idén változás lesz a színházi előadások terén:

az eddigi ingyenes helyjegyek helyett ezúttal fizetős lesz a belépés,

elkerülendő, hogy a szervezőket a foglalt, de fel nem használt jegyek miatt érje kritika. A nézők a Forte Társulat Gyöngyélet című vendégelőadását, valamint a budapesti József Attila Színház Karamazov-testvérek című produkcióját tekinthetik meg.

Jakab István, a rendezvény gazdasági felelőse Fotó: Haáz Vince

Alkalmazkodnak az idei anyagi forrásokhoz A rendezvény gazdasági vetületéről Jakab István beszélt, aki kifejtette,

idén 35 százalékkal alacsonyabb költségvetésből szervezik meg a rendezvényt,

amely köztudottan azért jött létre, hogy Marosvásárhelynek is legyen értékteremtő és közösségformáló magyar rendezvénye, amelyet kezdetben Magyarországról érkezett anyagi segítséggel tudták csak megszervezni.

Most is van ugyan megnyert pályázatunk, de a támogatás még nem érkezett be hozzánk, és felelősen nem is tudjuk a költségvetésbe beépíteni”

– fejtette ki Jakab István szervező. Hozzátette, a helyi támogatásokra a továbbiakban is számítanak, és maguk mellett tudják a Maros megyei és a marosvásárhelyi önkormányzatok partnerségét és támogatását is, akárcsak a helyi vállalkozókét.

Közös asztalnál a szervezőkkel: idén is jut mindenkinek egy hely a Vásárhelyi Forgatag asztalánál Fotó: Haáz Vince

Mivel a költségvetés legnagyobb tételeit, azaz a hatvan százalékát a nagykoncertek és a színpadtechnika költségei jelentik, ezért

idén a három koncertnap helyett csak kettőt tudnak bevállalni.