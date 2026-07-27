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Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.

Székelyhon

2026. július 27., 20:252026. július 27., 20:25

2026. július 27., 20:262026. július 27., 20:26

A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatálybalépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb három hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik – ismerteti az Agerpres.

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Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha

  • fegyveres konfliktusok,

  • nemzetközi szankciók

  • vagy ellátási zavarok miatt

jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj- és üzemanyagpiacon.

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A szenátus költségvetési bizottsága már elfogadta, hogy csökkenjen a gázolaj jövedéki adója
A szenátus költségvetési bizottsága már elfogadta, hogy csökkenjen a gázolaj jövedéki adója

Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.

Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20 százalékkal meghaladja az előző egy év átlagát.

Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell.

A tervezet dinamikus jövedékiadó-csökkentést is előír: a

normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5 és 25 százalék közötti mértékben csökkenhet.

A pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja az csökkentés mértékét a Versenytanács hivatalos adatai alapján.

Ha a válsághelyzet feltételei már nem teljesülnek, a következő kéthetes időszakra nem alkalmaznak jövedékiadó-csökkentést. A válsághelyzet lejártával az intézkedés automatikusan megszűnne.

A szenátus első házként tárgyalta a tervezetet, a döntő ház a képviselőház.

Belföld
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