Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését

A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.

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A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatálybalépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb három hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik – ismerteti az Agerpres.

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Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha

fegyveres konfliktusok,

nemzetközi szankciók

vagy ellátási zavarok miatt

jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj- és üzemanyagpiacon.

korábban írtuk A szenátus költségvetési bizottsága már elfogadta, hogy csökkenjen a gázolaj jövedéki adója Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.

Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20 százalékkal meghaladja az előző egy év átlagát.

Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell.

A tervezet dinamikus jövedékiadó-csökkentést is előír: a