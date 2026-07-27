Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését

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Fotó: Borbély Fanni
A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.
2026. július 27., 20:252026. július 27., 20:25
2026. július 27., 20:262026. július 27., 20:26
A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatálybalépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb három hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik – ismerteti az Agerpres.
Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha
fegyveres konfliktusok,
nemzetközi szankciók
vagy ellátási zavarok miatt
jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj- és üzemanyagpiacon.
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20 százalékkal meghaladja az előző egy év átlagát.
Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell.
A tervezet dinamikus jövedékiadó-csökkentést is előír: a
A pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja az csökkentés mértékét a Versenytanács hivatalos adatai alapján.
Ha a válsághelyzet feltételei már nem teljesülnek, a következő kéthetes időszakra nem alkalmaznak jövedékiadó-csökkentést. A válsághelyzet lejártával az intézkedés automatikusan megszűnne.
A szenátus első házként tárgyalta a tervezetet, a döntő ház a képviselőház.
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Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
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