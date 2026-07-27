Átadja a stafétát a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal igazgatója

Kelemen Tibornak nehéz lehetett 17 oldalas prezentációba összesűríteni a munkaügyi hivatalban eltöltött éveinek össszefoglalását.
Fotó: Tuchiluș Alex
Megérte a nagy elbocsátás-cunamit a kétezres évek előtt, a munkanélküliség mutatók emelkedését és apadását, most átadta helyét Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal közel harminc éve funkcióban levő Kovászna megyei igazgatója.
2026. július 27., 18:512026. július 27., 18:51
2026. július 27., 18:532026. július 27., 18:53
Nincs Sepsiszentgyörgyön még egy olyan vezetői funkcióban levő személy, akik közel harminc évet töltött ugyanazon a munkahelyen és funkcióban, ezért is
Az elmúlt harminc évről, azon belül a gazdasági helyzettel összefüggő foglalkoztatásról a 66 éves, nyugdíjba vonuló igazgató hétfőn tartott sajtótájékoztatót.
Az öntőmérnökként Brassóban végzett Kelemen Tibor 1991 novemberében lett az akkor megalakuló Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal igazgatója, miután korábban már hat évet dolgozott az intézménynél mint foglalkoztatási szakértő. Megérte a kétezres évek előtti nagy privatizációt, aminek eredményeképpen a város, sőt a megye ipara teljesen leépült.
46 éves régiséggel (az egyetemet és katonaságot is beleszámítva) megy nyugdíjba az igazgató
Fotó: Tuchiluș Alex
Az emberek ezrével lettek munkanélküliek amikor
Mindezek után 2000-ben kiugróan magas, 11,2 százalékos volt a munkanélküliség – tekintett vissza az igazgató – és a következő két évben is 10 – 12.5 százalék között ingadozott.
A 2008-as világválságig folyamatosan csökkent, egészen 3,5 – 4 százalékig, ami a könnyűipari vállalkozások (textilgyárak) megtelepedésének és virágzásának volt köszönhető, majd a válság idején ismét elérte, sőt meghaladta a korábbi plafont, utána pedig ismét csökkent, és kisebb-nagyobb ingadozásokkal érte meg a világjárványt. Azt követően megint nőttek a munkanélküliségi mutatók – magyarázta Kelemen, mert a hivatal hatáskörébe tartozott nyilvántartásba venni és segélyben részesíteni a frissen végzett diákokat is.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az évek során az intézmény feladatai egyre sokrétűbbek lettek.
Nagy európai uniós pályázatokat is lebonyolítottak, többek között a nem dolgozó és nem tanuló fiatal felnőttek (angol rövidítéssel NEET-ek ) munkaerőpiacra bevonását megcélozva, de az igazgatónak személyes sikerélményt a fogyatékkal élőket célzó pályázat lebonyolítása nyújtott, amellyel
A volt igazgató megköszönte a jelenlevő újságíróknak is az együttműködést
Fotó: Tuchiluș Alex
A foglalkoztatás javításának, az intézménynek ma manapság leginkább a stabilitás, a megbízható, kiszámítható törvényi háttér, az idejében kiadott módszertani útmutatók hiányzanak – értékelte Kelemen Tibor.
A további feladatokkal megbirkózni azonban már az eddigi igazgatóhelyettesnek, mostantól megbízott igazgatónak, Téglás Ferencnek a dolga lesz, ráadásul annyival nehezebb dolga lesz, mint elődjének, hogy nem segíti majd munkáját egy aligazgató.
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