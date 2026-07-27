Átadja a stafétát a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal igazgatója

Megérte a nagy elbocsátás-cunamit a kétezres évek előtt, a munkanélküliség mutatók emelkedését és apadását, most átadta helyét Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal közel harminc éve funkcióban levő Kovászna megyei igazgatója.

Bodor Tünde 2026. július 27., 18:512026. július 27., 18:51 2026. július 27., 18:532026. július 27., 18:53

Nincs Sepsiszentgyörgyön még egy olyan vezetői funkcióban levő személy, akik közel harminc évet töltött ugyanazon a munkahelyen és funkcióban, ezért is

nem mindennapi esemény a Kelemen Tibor távozása az intézmény éléről, miután a nyugdíjkorhatárt elérve további egy évig dolgozott még.

Az elmúlt harminc évről, azon belül a gazdasági helyzettel összefüggő foglalkoztatásról a 66 éves, nyugdíjba vonuló igazgató hétfőn tartott sajtótájékoztatót. Hirdetés Az öntőmérnökként Brassóban végzett Kelemen Tibor 1991 novemberében lett az akkor megalakuló Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal igazgatója, miután korábban már hat évet dolgozott az intézménynél mint foglalkoztatási szakértő. Megérte a kétezres évek előtti nagy privatizációt, aminek eredményeképpen a város, sőt a megye ipara teljesen leépült.

46 éves régiséggel (az egyetemet és katonaságot is beleszámítva) megy nyugdíjba az igazgató Fotó: Tuchiluș Alex

Az emberek ezrével lettek munkanélküliek amikor

a helyi bútorgyárat és annak munkapontjait a többi városban bezárták, hasonlóképpen az autóvillamossági gyárat, gépgyárat, az El-Co, Casalco, Secuiana vállalatokat, valamint a köpeci bányát.

Mindezek után 2000-ben kiugróan magas, 11,2 százalékos volt a munkanélküliség – tekintett vissza az igazgató – és a következő két évben is 10 – 12.5 százalék között ingadozott. A 2008-as világválságig folyamatosan csökkent, egészen 3,5 – 4 százalékig, ami a könnyűipari vállalkozások (textilgyárak) megtelepedésének és virágzásának volt köszönhető, majd a válság idején ismét elérte, sőt meghaladta a korábbi plafont, utána pedig ismét csökkent, és kisebb-nagyobb ingadozásokkal érte meg a világjárványt. Azt követően megint nőttek a munkanélküliségi mutatók – magyarázta Kelemen, mert a hivatal hatáskörébe tartozott nyilvántartásba venni és segélyben részesíteni a frissen végzett diákokat is.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az évek során az intézmény feladatai egyre sokrétűbbek lettek.

A foglalkoztatáson kívül a képzéssel, átképzéssel, a különböző szubvenciók, stimulensek odaítélésével és a kis- és középvállalkozások meghitelezésével is foglalkoztak.

Nagy európai uniós pályázatokat is lebonyolítottak, többek között a nem dolgozó és nem tanuló fiatal felnőttek (angol rövidítéssel NEET-ek ) munkaerőpiacra bevonását megcélozva, de az igazgatónak személyes sikerélményt a fogyatékkal élőket célzó pályázat lebonyolítása nyújtott, amellyel

jelentős támogatással juthattak különböző segédeszközökhöz a mozgás-, látás- vagy hallássérültek.

A volt igazgató megköszönte a jelenlevő újságíróknak is az együttműködést Fotó: Tuchiluș Alex