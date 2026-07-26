Súlyos nevet kapott a készülő sepsiszentgyörgyi múzeum

Nyitásra készül a szocializmus éveit bemutató sepsiszentgyörgyi múzeum, amely Vörös Csillag Kommunizmus Múzeuma néven fog működni. A beruházás átadási határideje augusztus vége.

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A Kónya Ádám Művelődési Ház alárendeltségébe tartozó múzeum, mely időközben nevet is kapott –

Nyitásra készülődik a sepsiszentgyörgyi múzeum, amelynek kivitelezéséhez 11,4 millió eurós PNRR-finanszírozást is kapott a város.

Az intézmény az 1948-as hatalomátvételtől az 1990-es marosvásárhelyi fekete márciusig, kronológiai sorrendben mutatja be a múlt rendszer rémtetteit, visszaéléseit, de

A kommunizmus múzeumát az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott volt sepsiszentgyörgyi dohánygyár egyik raktárépületének átalakításával valósítják meg. Lesz az épületben a kor divatja szerint berendezett lakrész, csöpögő csapokkal és áramkiesésekkel.

a hétköznapi lét olyan elfeledett elemeit és meghatározó mozzanatait is, amelyekről a fiatalok ma már csak a tankönyvekben olvashatnak, vagy még ott sem.

A múzeumban, amelyet az ipartörténeti épületegyüttesként számon tartott egykori dohánygyár egyik, utólag épült raktárában rendeztek be, 3000 négyzetméteren alakították ki a kommunista rendszert korszakonként bemutató állandó kiállítást.

A látogató interaktív módon is bekapcsolódhat a korszak különböző eseményeibe:

Pionírnyakkendő, gyermekjáték, fekete-fehér tévé, régi bútorok, diavetítő, cigarettagyár széfje és még sorolhatnánk – ezernél is több tárgy alkotja azt a gyűjteményt, amelyekből a sepsiszentgyörgyi Kommunizmus múzeumának tárlatai kialakulnak.

kihallgatják, majd válaszai alapján a megfelelő terembe küldik, deportáltak történetein keresztül pedig megismerheti az akkori eseményeket.

Az építkezési munkálatok 2023-ban kezdődtek. A dohánygyár nyersdohány-raktára, mely a kommunizmusban épült, éppen alkalmas volt e célra

Az épületben lesz két korhű, kibérelhető lakás, ahol az áramszünet és a csöpögő csap is a hitelességet erősíti, illetve három tematikus szabadulószoba. A gyerekeknek két teremben tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Két, időszakos kiállításokra fenntartott kiállítótér, valamint egy ajándékbolt, egy korabeli cukrászda és egy tetőtéri kávézó is helyet kap az épületben.