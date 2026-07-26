Súlyos nevet kapott a készülő sepsiszentgyörgyi múzeum

Hamarosan teljes valójában láthatjuk a kívül-belül modern épületet
Nyitásra készül a szocializmus éveit bemutató sepsiszentgyörgyi múzeum, amely Vörös Csillag Kommunizmus Múzeuma néven fog működni. A beruházás átadási határideje augusztus vége.
Nyitásra készülődik a sepsiszentgyörgyi múzeum, amelynek kivitelezéséhez 11,4 millió eurós PNRR-finanszírozást is kapott a város.
A Kónya Ádám Művelődési Ház alárendeltségébe tartozó múzeum, mely időközben nevet is kapott –
A kommunizmus múzeumát az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott volt sepsiszentgyörgyi dohánygyár egyik raktárépületének átalakításával valósítják meg. Lesz az épületben a kor divatja szerint berendezett lakrész, csöpögő csapokkal és áramkiesésekkel.
Az intézmény az 1948-as hatalomátvételtől az 1990-es marosvásárhelyi fekete márciusig, kronológiai sorrendben mutatja be a múlt rendszer rémtetteit, visszaéléseit, de
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A múzeumban, amelyet az ipartörténeti épületegyüttesként számon tartott egykori dohánygyár egyik, utólag épült raktárában rendeztek be, 3000 négyzetméteren alakították ki a kommunista rendszert korszakonként bemutató állandó kiállítást.
Pionírnyakkendő, gyermekjáték, fekete-fehér tévé, régi bútorok, diavetítő, cigarettagyár széfje és még sorolhatnánk – ezernél is több tárgy alkotja azt a gyűjteményt, amelyekből a sepsiszentgyörgyi Kommunizmus múzeumának tárlatai kialakulnak.
A látogató interaktív módon is bekapcsolódhat a korszak különböző eseményeibe:
Az építkezési munkálatok 2023-ban kezdődtek. A dohánygyár nyersdohány-raktára, mely a kommunizmusban épült, éppen alkalmas volt e célra
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Az épületben lesz két korhű, kibérelhető lakás, ahol az áramszünet és a csöpögő csap is a hitelességet erősíti, illetve három tematikus szabadulószoba. A gyerekeknek két teremben tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
Két, időszakos kiállításokra fenntartott kiállítótér, valamint egy ajándékbolt, egy korabeli cukrászda és egy tetőtéri kávézó is helyet kap az épületben.
Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.
A PNRR (románul Planul Național de Redresare și Reziliență) az Európai Unió által finanszírozott, nagyszabású országos gazdasági helyreállítási és fejlesztési program, amelyet a koronavírus-járvány után indítottak. Célja, hogy vissza nem térítendő támogatásokkal és kedvező hitellel támogassa a zöld átállást, a digitalizációt, az egészségügyet, valamint az oktatást.
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