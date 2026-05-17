Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Egyre közelebb a modern interaktív múzeum látványához – a képen a látványtervet mutatjuk

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

Bodor Tünde 2026. május 17., 19:102026. május 17., 19:10

A múzeum gyűjteménye adományokból állt össze, és már több ezer tárgyat számlál. Pontos számot azért nem lehet tudni, mert az adományozás folyamatos, ezzel párhuzamosan pedig a leltározás is zajlik – közölte Váry O. Péter újságíró, a gyűjtemény kezelője és raktárosa. Hirdetés Mint mondta, még csütörtökön délelőtt is érkezett valaki gyermekjátékokkal és írószerekkel. Intenzív érzelmeket ébresztő emlékek Hogy melyek a legérdekesebb tételek, az részben egyéni ízlés kérdése. Váry O. Péter számára például a hazafias gárdák megyei parancsnokának egyenruhája különösen érdekes, részben a személyes ismeretség miatt is; ezt az utolsó párttitkár, Rab István adományozta a múzeumnak.

A telefonaljzatba rejtett „poloska”, vagyis lehallgatókészülék, illetve a cigarettásdobozba rejtett, annak álcázott fényképezőgép valóban intenzív érzelmeket ébresztő emlékei a korszaknak.

A dohánygyárban talált széf szintén felkeltheti az emberek kíváncsiságát, annál is inkább, hogy a kulcsa nincs meg. Igaz, nagyon kevéssé valószínű, hogy kincs rejtőzik benne.

Kötelező inspirációs forrás volt a korabeli osztálytermekben Nicolae Ceaușescu diktátor arcképe Fotó: Tuchiluș Alex

Szükség lenne egy korabeli iskolai padra A kiállítás kurátorai, Kinda István és Tóth-Bartos András, a Székely Nemzeti Múzeum történész munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy az előzetes koncepció alapján összeállítsák a kiállítást. Ehhez ugyanakkor rugalmasságra is szükség van, mivel igazodni kell ahhoz, ami ténylegesen bekerült a gyűjteménybe.

Nagy szükség lenne még például egy korabeli iskolai padra, de ilyen Hargita és Kovászna megyében sem maradt meg,

legalábbis nem bukkantak rá, és nem is ajánlottak fel ilyet. Hiány van még egyenruhákból is: pionír-egyenruha, katonai és milicista egyenruha is kellene a korszak teljesebb szemléltetéséhez. A kiállítók szempontjából értékes lenne egy olyan engedély is, amelyet az akkori írógép-tulajdonosoknak kötelezően, évről évre meg kellett újítani. Két típusú látogatónak lehet érdekes a múzeum Váry O. Pétertől azt is megkérdeztük, véleménye szerint a látogatók valóban kíváncsiak lesznek-e majd a kommunizmusra, amelyet sokan még testközelből ismernek, saját maguk is megtapasztaltak. Mint elmondta, két típusú látogatónak lehet érdekes a múzeum: egyrészt azoknak, akik megélték azokat az időket, és akár nosztalgiázhatnak is gyermekkori vagy ifjúságuk díszletei között;

másrészt a szülők a gyermekeikkel is hitelesebben oszthatják meg, ismertethetik meg a korábbi pozitív vagy negatív élményeiket.

...és az ország címere Fotó: Tuchiluș Alex

Mivel az iskolákban történelemórákon is tanítják a kommunizmus történetét, a múzeum ideális helyszín lehet az oktatáshoz is:

a gyerekek olyan információkat is kaphatnak, amelyeket a tankönyvek nem írnak le.

„Nem beszélve arról, hogy az intézményben lesznek múzeumpedagógiai foglalkozások is, illetve szabadulószoba és más érdekes dolgok is" – vélekedett a megkérdezett. A múzeumról és a háttérről A kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgy ipartörténeti műemlékként számon tartott egykori dohánygyárának egyik raktárában kapott helyet, amelyet azonban utólag, éppen a kommunista érában építettek jellegtelen tömbként. A teljesen átalakított, modern épületben

a három emeletnyi kiállítás korszakokra bontva, interaktívan mutatja be Közép- és Kelet-Európa 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb időszakát.