Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Egyre közelebb a modern interaktív múzeum látványához – a képen a látványtervet mutatjuk
Fotó: Antal Árpád/Facebook
Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.
A múzeum gyűjteménye adományokból állt össze, és már több ezer tárgyat számlál. Pontos számot azért nem lehet tudni, mert az adományozás folyamatos, ezzel párhuzamosan pedig a leltározás is zajlik – közölte Váry O. Péter újságíró, a gyűjtemény kezelője és raktárosa.
Mint mondta, még csütörtökön délelőtt is érkezett valaki gyermekjátékokkal és írószerekkel.
Hogy melyek a legérdekesebb tételek, az részben egyéni ízlés kérdése. Váry O. Péter számára például a hazafias gárdák megyei parancsnokának egyenruhája különösen érdekes, részben a személyes ismeretség miatt is; ezt az utolsó párttitkár, Rab István adományozta a múzeumnak.
A dohánygyárban talált széf szintén felkeltheti az emberek kíváncsiságát, annál is inkább, hogy a kulcsa nincs meg. Igaz, nagyon kevéssé valószínű, hogy kincs rejtőzik benne.
Kötelező inspirációs forrás volt a korabeli osztálytermekben Nicolae Ceaușescu diktátor arcképe
Fotó: Tuchiluș Alex
A kiállítás kurátorai, Kinda István és Tóth-Bartos András, a Székely Nemzeti Múzeum történész munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy az előzetes koncepció alapján összeállítsák a kiállítást. Ehhez ugyanakkor rugalmasságra is szükség van, mivel igazodni kell ahhoz, ami ténylegesen bekerült a gyűjteménybe.
legalábbis nem bukkantak rá, és nem is ajánlottak fel ilyet. Hiány van még egyenruhákból is: pionír-egyenruha, katonai és milicista egyenruha is kellene a korszak teljesebb szemléltetéséhez. A kiállítók szempontjából értékes lenne egy olyan engedély is, amelyet az akkori írógép-tulajdonosoknak kötelezően, évről évre meg kellett újítani.
Váry O. Pétertől azt is megkérdeztük, véleménye szerint a látogatók valóban kíváncsiak lesznek-e majd a kommunizmusra, amelyet sokan még testközelből ismernek, saját maguk is megtapasztaltak. Mint elmondta, két típusú látogatónak lehet érdekes a múzeum:
egyrészt azoknak, akik megélték azokat az időket, és akár nosztalgiázhatnak is gyermekkori vagy ifjúságuk díszletei között;
másrészt a szülők a gyermekeikkel is hitelesebben oszthatják meg, ismertethetik meg a korábbi pozitív vagy negatív élményeiket.
...és az ország címere
Fotó: Tuchiluș Alex
Mivel az iskolákban történelemórákon is tanítják a kommunizmus történetét, a múzeum ideális helyszín lehet az oktatáshoz is:
„Nem beszélve arról, hogy az intézményben lesznek múzeumpedagógiai foglalkozások is, illetve szabadulószoba és más érdekes dolgok is" – vélekedett a megkérdezett.
A kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgy ipartörténeti műemlékként számon tartott egykori dohánygyárának egyik raktárában kapott helyet, amelyet azonban utólag, éppen a kommunista érában építettek jellegtelen tömbként. A teljesen átalakított, modern épületben
A múzeum kivitelezésére a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 2023-ban 11,4 millió eurós támogatást nyert az Országos Helyreállítási Alap keretéből.
A beruházást a tavalyi kormányzati költségvetési megszorítások nem érintették, mert a munkálatok már igen előrehaladott fázisban voltak, így nem marad más hátra, mint hogy az Alapból finanszírozott projektek lezárási határidejére, augusztus 31-re a város átvegye az épületet, és megnyissák azt a látogatók előtt. A dolgok jelen állása szerint ez meg is fog történni – erősítette meg érdeklődésünkre Tóh-Birtan Csaba alpolgármester.
A kommunizmus múzeumát az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott volt sepsiszentgyörgyi dohánygyár egyik raktárépületének átalakításával valósítják meg. Lesz az épületben a kor divatja szerint berendezett lakrész, csöpögő csapokkal és áramkiesésekkel.
Pionírnyakkendő, gyermekjáték, fekete-fehér tévé, régi bútorok, diavetítő, cigarettagyár széfje és még sorolhatnánk – ezernél is több tárgy alkotja azt a gyűjteményt, amelyekből a sepsiszentgyörgyi Kommunizmus múzeumának tárlatai kialakulnak.
