Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Egyre közelebb a modern interaktív múzeum látványához – a képen a látványtervet mutatjuk • Fotó: Antal Árpád/Facebook

Egyre közelebb a modern interaktív múzeum látványához – a képen a látványtervet mutatjuk

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

Bodor Tünde

2026. május 17., 19:102026. május 17., 19:10

A múzeum gyűjteménye adományokból állt össze, és már több ezer tárgyat számlál. Pontos számot azért nem lehet tudni, mert az adományozás folyamatos, ezzel párhuzamosan pedig a leltározás is zajlik – közölte Váry O. Péter újságíró, a gyűjtemény kezelője és raktárosa.

Mint mondta, még csütörtökön délelőtt is érkezett valaki gyermekjátékokkal és írószerekkel.

Intenzív érzelmeket ébresztő emlékek

Hogy melyek a legérdekesebb tételek, az részben egyéni ízlés kérdése. Váry O. Péter számára például a hazafias gárdák megyei parancsnokának egyenruhája különösen érdekes, részben a személyes ismeretség miatt is; ezt az utolsó párttitkár, Rab István adományozta a múzeumnak.

A telefonaljzatba rejtett „poloska”, vagyis lehallgatókészülék, illetve a cigarettásdobozba rejtett, annak álcázott fényképezőgép valóban intenzív érzelmeket ébresztő emlékei a korszaknak.

A dohánygyárban talált széf szintén felkeltheti az emberek kíváncsiságát, annál is inkább, hogy a kulcsa nincs meg. Igaz, nagyon kevéssé valószínű, hogy kincs rejtőzik benne.

Kötelező inspirációs forrás volt a korabeli osztálytermekben Nicolae Ceaușescu diktátor arcképe

Szükség lenne egy korabeli iskolai padra

A kiállítás kurátorai, Kinda István és Tóth-Bartos András, a Székely Nemzeti Múzeum történész munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy az előzetes koncepció alapján összeállítsák a kiállítást. Ehhez ugyanakkor rugalmasságra is szükség van, mivel igazodni kell ahhoz, ami ténylegesen bekerült a gyűjteménybe.

Nagy szükség lenne még például egy korabeli iskolai padra, de ilyen Hargita és Kovászna megyében sem maradt meg,

legalábbis nem bukkantak rá, és nem is ajánlottak fel ilyet. Hiány van még egyenruhákból is: pionír-egyenruha, katonai és milicista egyenruha is kellene a korszak teljesebb szemléltetéséhez. A kiállítók szempontjából értékes lenne egy olyan engedély is, amelyet az akkori írógép-tulajdonosoknak kötelezően, évről évre meg kellett újítani.

Két típusú látogatónak lehet érdekes a múzeum

Váry O. Pétertől azt is megkérdeztük, véleménye szerint a látogatók valóban kíváncsiak lesznek-e majd a kommunizmusra, amelyet sokan még testközelből ismernek, saját maguk is megtapasztaltak. Mint elmondta, két típusú látogatónak lehet érdekes a múzeum:

  • egyrészt azoknak, akik megélték azokat az időket, és akár nosztalgiázhatnak is gyermekkori vagy ifjúságuk díszletei között;

  • másrészt a szülők a gyermekeikkel is hitelesebben oszthatják meg, ismertethetik meg a korábbi pozitív vagy negatív élményeiket.

...és az ország címere

Mivel az iskolákban történelemórákon is tanítják a kommunizmus történetét, a múzeum ideális helyszín lehet az oktatáshoz is:

a gyerekek olyan információkat is kaphatnak, amelyeket a tankönyvek nem írnak le.

„Nem beszélve arról, hogy az intézményben lesznek múzeumpedagógiai foglalkozások is, illetve szabadulószoba és más érdekes dolgok is" – vélekedett a megkérdezett.

A múzeumról és a háttérről

A kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgy ipartörténeti műemlékként számon tartott egykori dohánygyárának egyik raktárában kapott helyet, amelyet azonban utólag, éppen a kommunista érában építettek jellegtelen tömbként. A teljesen átalakított, modern épületben

a három emeletnyi kiállítás korszakokra bontva, interaktívan mutatja be Közép- és Kelet-Európa 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb időszakát.

A múzeum kivitelezésére a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 2023-ban 11,4 millió eurós támogatást nyert az Országos Helyreállítási Alap keretéből.

A beruházást a tavalyi kormányzati költségvetési megszorítások nem érintették, mert a munkálatok már igen előrehaladott fázisban voltak, így nem marad más hátra, mint hogy az Alapból finanszírozott projektek lezárási határidejére, augusztus 31-re a város átvegye az épületet, és megnyissák azt a látogatók előtt. A dolgok jelen állása szerint ez meg is fog történni – erősítette meg érdeklődésünkre Tóh-Birtan Csaba alpolgármester.

Készülhet a kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgyön

A kommunizmus múzeumát az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott volt sepsiszentgyörgyi dohánygyár egyik raktárépületének átalakításával valósítják meg. Lesz az épületben a kor divatja szerint berendezett lakrész, csöpögő csapokkal és áramkiesésekkel.

Gyűlnek a tárgyak és a történetek a Kommunizmus múzeumához

Pionírnyakkendő, gyermekjáték, fekete-fehér tévé, régi bútorok, diavetítő, cigarettagyár széfje és még sorolhatnánk – ezernél is több tárgy alkotja azt a gyűjteményt, amelyekből a sepsiszentgyörgyi Kommunizmus múzeumának tárlatai kialakulnak.

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

