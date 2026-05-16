Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

Kétnapos turisztikai szezonnyitót szerveztek Kovásznán, a vendégek azonban még váratnak magukra
Fotó: Tuchiluș Alex
A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.
Kiállításokkal, termékvásárral, könyvbemutatóval, néptáncfesztivállal, fúvóskoncerttel és hőlégballonozási lehetőséggel várják a vendégeket és a helybelieket május 15–16-án Kovásznán. Az évente visszatérő esemény megszervezését részben az idegenforgalmi illetékekből származó bevételből finanszírozzák.
Az országos költségvetés késői elfogadása azonban a helyi turizmust is negatívan befolyásolja – hívta fel a figyelmet Gyerő József polgármester. Kovásznára ugyanis a legnagyobb számban a biztosítóház által kiutalt kedvezményes jeggyel gyógykezelésre érkező nyugdíjasok látogatnak turistaként,
Az is érezteti a hatását, hogy a vakációs utalványok haszonélvezőinek köre szűkült, illetve a voucherek értéke is csökkent, ráadásul az üzemanyagok árának drasztikus növekedése miatt az emberek érezhetően visszafogottabban költenek turisztikai célokra.
Mindezek Kovászna város bevételeire is negatív hatással vannak, és a rendezvényeken sincsenek annyian, ahányan optimális esetben lehetnének. Bár szombaton délben sütött a nap, erősen fújt a szél is, ami rányomja a bélyegét a forgalomra – taglalta a polgármester. Következésképpen úgy véli,
Czilli Balázs, a kovásznai művelődési ház igazgatója, a rendezvény társszervezője azonban elégedett. Szombat amúgy is piacnap, ilyenkor pezseg a város, és az időjárásfüggő hőlégballonos programot sem kellett eltörölni.
Az viszont igaz, hogy a hagyományos, Kovásznai források néptáncfesztiválra – amelyet az előző években külön szervezett meg a város – korábban, amikor még országos szintű rendezvény volt, több néptánccsoport érkezett. Idén nyolc helyi és környékbeli néptánccsoport lép fel, ugyanakkor első alkalommal vendége a fesztiválnak a sepsiszentgyörgyi Százlábú néptáncegyüttes.
– ez mindig népszerű a helyiek és a turisták körében. Ugyanakkor látogatható a Csoma-kiállítás a Kádár László Galériában, Bede Erika természetfotóiból és Csata Zoltán rovar-makrofotóiból nyílt tárlat a művelődési házban, és Vajna János régiségekből álló magángyűjteménye is nyitott a kíváncsiskodók számára.
A legtöbb program helyszíne a kovásznai művelődési ház szabadtéri színpada. Rossz idő esetén „beköltöznek” a kultúrházba, de minden programot megtartanak – ígérte Czilli Balázs.
A turisztikai szezonnyitó teljes programja itt tanulmányozható.
