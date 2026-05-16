Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

Kétnapos turisztikai szezonnyitót szerveztek Kovásznán, a vendégek azonban még váratnak magukra

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

Bodor Tünde 2026. május 16., 14:562026. május 16., 14:56

Kiállításokkal, termékvásárral, könyvbemutatóval, néptáncfesztivállal, fúvóskoncerttel és hőlégballonozási lehetőséggel várják a vendégeket és a helybelieket május 15–16-án Kovásznán. Az évente visszatérő esemény megszervezését részben az idegenforgalmi illetékekből származó bevételből finanszírozzák. Az országos költségvetés késői elfogadása azonban a helyi turizmust is negatívan befolyásolja – hívta fel a figyelmet Gyerő József polgármester. Kovásznára ugyanis a legnagyobb számban a biztosítóház által kiutalt kedvezményes jeggyel gyógykezelésre érkező nyugdíjasok látogatnak turistaként,

idén viszont a gyógykezelési jegyek kiosztása is megkésett, így jórészt hiányoznak azok, akik rendszeresen élnek e lehetőséggel.

Az is érezteti a hatását, hogy a vakációs utalványok haszonélvezőinek köre szűkült, illetve a voucherek értéke is csökkent, ráadásul az üzemanyagok árának drasztikus növekedése miatt az emberek érezhetően visszafogottabban költenek turisztikai célokra. Mindezek Kovászna város bevételeire is negatív hatással vannak, és a rendezvényeken sincsenek annyian, ahányan optimális esetben lehetnének. Bár szombaton délben sütött a nap, erősen fújt a szél is, ami rányomja a bélyegét a forgalomra – taglalta a polgármester. Következésképpen úgy véli,

Kovásznán „gyakorlatilag még nem kezdődött el a turisztikai szezon.”

Czilli Balázs, a kovásznai művelődési ház igazgatója, a rendezvény társszervezője azonban elégedett. Szombat amúgy is piacnap, ilyenkor pezseg a város, és az időjárásfüggő hőlégballonos programot sem kellett eltörölni. Az viszont igaz, hogy a hagyományos, Kovásznai források néptáncfesztiválra – amelyet az előző években külön szervezett meg a város – korábban, amikor még országos szintű rendezvény volt, több néptánccsoport érkezett. Idén nyolc helyi és környékbeli néptánccsoport lép fel, ugyanakkor első alkalommal vendége a fesztiválnak a sepsiszentgyörgyi Százlábú néptáncegyüttes.

A hagyományos havi termékvásárt ez alkalommal kétnaposra (szombat–vasárnap) bővítették