Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Egyetlen tömbház is sok megoldanivalót prezentál: az ázás következtében életveszélyessé váló erkélyeket, paroklóhiányt, zajos fiatalokat a környéken • Fotó: Bodor Tünde

Fotó: Bodor Tünde

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

Bodor Tünde

2026. május 14., 21:242026. május 14., 21:24

Miután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró programja keretében már tavaly meghallgatták a város Újnegyedében és az Olt-negyedben lakókat, most a központi zónában lakók is szóvá tehették az őket zavaró dolgokat. A találkozók sorát azért kezdeményezte a szervezet, mert az illetékesek első kézből akartak tudomást szerezni a gondokról.

A várost ezúttal Miklós Zoltán képviselő, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke, Zsigmond József, a szervezet ügyvezetője, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester és Ambrus Fruzsina helyi tanácsos hallgatta figyelemmel és megoldást kereső hajlandósággal, amit az is bizonyít, hogy az előző fórumokon felvetődött problémák közül néhány már meg is oldódott.

A jelenlévők közül az első megszólaló több irattal maga előtt, indulatosan adta elő panaszát, illetve követelését, hogy

a város vezetősége tartassa be azt a tanácshatározatot, amely mindenkit arra kötelez, vezesse el az esővizet a csatornába.

Szomszédja mulasztása miatt az illető már több éve keresi igazát a közintézményeknél, ám hiába, így erős szavak is elhangzottak a diskurzusban. Az ügy bonyolultnak látszott, így a fórum szervezői kis időt (néhány napot) kértek ahhoz, hogy az iratok áttanulmányozása után érdemi válasz adhassanak.

A következőkben felszólaló két hölgy ugyanabban a központi tömbházban lakik, és onnan mindjárt egy csokorra való problémát jelzett:

  • a tömbház eredetileg benne volt egy hőszigetelési programban, végül azonban – az ígéretek ellenére – kimaradt belőle;

  • a teraszokra beeső csapadék azok betonszerkezetét úgy károsította, hogy a lehulló darabok akár életveszélyt is jelenthetnek;

  • a tömbház mögötti játszótéren esténként fiatalok bandáznak és nagy zajt csapnak;

  • a tömbház földszintjén lévő üzletek, vendéglők és intézmények alkalmazottai nem hagynak szabad parkolóhelyet az ott lakóknak;

  • az ott lévő garázsok előtt illetéktelen parkolók a jogos tulajdonosok hozzáférését akadályozzák meg.

Mindezekből konkrétan a garázsproblémára ígérkezik megoldás olyan formában, hogy a közeljövőben a szervezet e témában is lakossági fórumot szervez, amely alapján egy, a korábbinál elfogadhatóbb stratégiát dolgoznak ki, mondta Zsigmond József, a többi gond nehezebben megoldható.

Egy kis teremben elfértek a résztvevők, a panaszok azonban áradtak a lakóktól • Fotó: Bodor Tünde

Fotó: Bodor Tünde

Talán a helyi rendőrség még a játszótéri zajongás ügyében hozhat előrelépést, de a tömbház hőszigetelésére, felújítására most nincs finanszírozás, az eredetileg PNRR- alapokból kivitelezendő munkálatra a kormány tavaly augusztusi megszorításaival

elúszott a pénz.

Van egy másik kiírás, ennek keretében a városnak 30 százalékkal kellene hozzájárulnia a költségekhez, de jelen pillanatban az önkormányzat nem tudja biztosítani ezt az önrészt, magyarázta Tóth-Birtan Csaba. Keresik a megoldást, ígérte az elöljáró.

Egy csupán hét család által használt kis zsákutca rossz állapotát tették szóvá az ott lakók, erre – átmeneti megoldásként – az utca kövezése megoldás lehet már a közeljövőben, ígérte az alpolgármester.

Az utak modernizálásának sorrendjét egyébként az határozza meg, hány embert szolgálnak ki,

közölte Tóth-Birtan Csaba.

Végül az utolsó megszólaló is egy csokor megoldanivaló gondot hozott magával, és állítása szerint nem is adta elő mindet. Elsősorban a civil szervezetek támogatását több törvénykezdeményezéssel támogató Miklós Zoltánnak jelezte, hogy – állítása szerint – az adóhivatal nem utalja át a szentgyörgyi civil szervezeteknek a 3,5 százalékos adófelajánlásokból összegyűlt összeget, vagy azt valamilyen obskúrus szempont szerint teszi, mert több szervezetről is tud, amelyik nem kapta meg, ami jár neki, a folyamat is átláthatatlan, tette szóvá.

Ugyanakkor a jelenlévő városvezetéstől, az RMDSZ-szervezettől és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálattól azt kérte, ne csak konkrét jelzésekre lépjenek, hanem

kérjék számon a városi intézményektől a magyar feliratok és kommunikáció alkalmazását.

Tegyék lehetővé az információkhoz való hozzáférést magyar nyelven a multiknál és a bankoknál, a helyi rendőrség diszpécserszolgálatát pedig olyan alkalmazottakkal működtessék, akik értik, beszélik a magyar nyelvet, mert egy sürgős helyzetben még az is elfelejthet románul, aki egyébként jól beszéli a nyelvet, vetette fel saját tapasztalatra alapozva.

Végül felvetődött az okos jelzőlámpák kérdése is, azok ugyanis egyelőre inkább forgalmi dugót okoznak (legalábbis csúcsidőkben), mintsem hogy folyamatosabbá tegyék a közlekedést.

Tóth-Birtan Csaba elismerte, a jelzőlámpák egyelőre valóban nem okosak, mert még a tapasztalatok alapján kell állítani rajtuk, de egyébként is az a koncepció kell majd érvényesüljön, hogy

a tömegközlekedésnek kedvezzenek a lámpák.

A megoldás az lehet, ha az emberek időben indulnak el, vagy ha buszokkal közlekednek, azok járatait lehet sűríteni, illetve nyár közepétől új buszjáratok is lesznek a városban eddig mellőzött utcákban, ígérte az elöljáró.

Miklós Zoltán szervezeti elnök bejelentette, a következő lakossági fórum jövő héten a Szemerja negyedben lesz, aztán pedig Szépmező következik, illetve továbbra is tervezik rétegtalálkozók szervezését pedagógusokkal, civil szervezetek képviselőivel, nyugdíjasokkal, sportolókkal.

Lakossági fórumok Sepsiszentgyörgyön: egyszerre kellene sok parkoló, de az okoskukákkal is csak a baj van
Két sepsiszentgyörgyi lakossági fórum után már körvonalazódnak a város fontosabb problémái: például a parkolók hiánya és az okoskukák használata. De feladták a leckét az RMDSZ-képviselőknek a résztvevők, „megostromolták” őket a megoldandó problémákkal.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 14., csütörtök

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

