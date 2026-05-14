Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Egyetlen tömbház is sok megoldanivalót prezentál: az ázás következtében életveszélyessé váló erkélyeket, paroklóhiányt, zajos fiatalokat a környéken

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

Bodor Tünde 2026. május 14., 21:242026. május 14., 21:24

Miután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró programja keretében már tavaly meghallgatták a város Újnegyedében és az Olt-negyedben lakókat, most a központi zónában lakók is szóvá tehették az őket zavaró dolgokat. A találkozók sorát azért kezdeményezte a szervezet, mert az illetékesek első kézből akartak tudomást szerezni a gondokról. A várost ezúttal Miklós Zoltán képviselő, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke, Zsigmond József, a szervezet ügyvezetője, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester és Ambrus Fruzsina helyi tanácsos hallgatta figyelemmel és megoldást kereső hajlandósággal, amit az is bizonyít, hogy az előző fórumokon felvetődött problémák közül néhány már meg is oldódott. A jelenlévők közül az első megszólaló több irattal maga előtt, indulatosan adta elő panaszát, illetve követelését, hogy

a város vezetősége tartassa be azt a tanácshatározatot, amely mindenkit arra kötelez, vezesse el az esővizet a csatornába.

Szomszédja mulasztása miatt az illető már több éve keresi igazát a közintézményeknél, ám hiába, így erős szavak is elhangzottak a diskurzusban. Az ügy bonyolultnak látszott, így a fórum szervezői kis időt (néhány napot) kértek ahhoz, hogy az iratok áttanulmányozása után érdemi válasz adhassanak. A következőkben felszólaló két hölgy ugyanabban a központi tömbházban lakik, és onnan mindjárt egy csokorra való problémát jelzett: a tömbház eredetileg benne volt egy hőszigetelési programban, végül azonban – az ígéretek ellenére – kimaradt belőle;

a teraszokra beeső csapadék azok betonszerkezetét úgy károsította, hogy a lehulló darabok akár életveszélyt is jelenthetnek;

a tömbház mögötti játszótéren esténként fiatalok bandáznak és nagy zajt csapnak;

a tömbház földszintjén lévő üzletek, vendéglők és intézmények alkalmazottai nem hagynak szabad parkolóhelyet az ott lakóknak;

az ott lévő garázsok előtt illetéktelen parkolók a jogos tulajdonosok hozzáférését akadályozzák meg. Mindezekből konkrétan a garázsproblémára ígérkezik megoldás olyan formában, hogy a közeljövőben a szervezet e témában is lakossági fórumot szervez, amely alapján egy, a korábbinál elfogadhatóbb stratégiát dolgoznak ki, mondta Zsigmond József, a többi gond nehezebben megoldható.

Egy kis teremben elfértek a résztvevők, a panaszok azonban áradtak a lakóktól Fotó: Bodor Tünde

Talán a helyi rendőrség még a játszótéri zajongás ügyében hozhat előrelépést, de a tömbház hőszigetelésére, felújítására most nincs finanszírozás, az eredetileg PNRR- alapokból kivitelezendő munkálatra a kormány tavaly augusztusi megszorításaival

elúszott a pénz.

Van egy másik kiírás, ennek keretében a városnak 30 százalékkal kellene hozzájárulnia a költségekhez, de jelen pillanatban az önkormányzat nem tudja biztosítani ezt az önrészt, magyarázta Tóth-Birtan Csaba. Keresik a megoldást, ígérte az elöljáró. Egy csupán hét család által használt kis zsákutca rossz állapotát tették szóvá az ott lakók, erre – átmeneti megoldásként – az utca kövezése megoldás lehet már a közeljövőben, ígérte az alpolgármester.

Az utak modernizálásának sorrendjét egyébként az határozza meg, hány embert szolgálnak ki,

közölte Tóth-Birtan Csaba. Végül az utolsó megszólaló is egy csokor megoldanivaló gondot hozott magával, és állítása szerint nem is adta elő mindet. Elsősorban a civil szervezetek támogatását több törvénykezdeményezéssel támogató Miklós Zoltánnak jelezte, hogy – állítása szerint – az adóhivatal nem utalja át a szentgyörgyi civil szervezeteknek a 3,5 százalékos adófelajánlásokból összegyűlt összeget, vagy azt valamilyen obskúrus szempont szerint teszi, mert több szervezetről is tud, amelyik nem kapta meg, ami jár neki, a folyamat is átláthatatlan, tette szóvá. Ugyanakkor a jelenlévő városvezetéstől, az RMDSZ-szervezettől és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálattól azt kérte, ne csak konkrét jelzésekre lépjenek, hanem

kérjék számon a városi intézményektől a magyar feliratok és kommunikáció alkalmazását.

Tegyék lehetővé az információkhoz való hozzáférést magyar nyelven a multiknál és a bankoknál, a helyi rendőrség diszpécserszolgálatát pedig olyan alkalmazottakkal működtessék, akik értik, beszélik a magyar nyelvet, mert egy sürgős helyzetben még az is elfelejthet románul, aki egyébként jól beszéli a nyelvet, vetette fel saját tapasztalatra alapozva. Végül felvetődött az okos jelzőlámpák kérdése is, azok ugyanis egyelőre inkább forgalmi dugót okoznak (legalábbis csúcsidőkben), mintsem hogy folyamatosabbá tegyék a közlekedést. Tóth-Birtan Csaba elismerte, a jelzőlámpák egyelőre valóban nem okosak, mert még a tapasztalatok alapján kell állítani rajtuk, de egyébként is az a koncepció kell majd érvényesüljön, hogy

a tömegközlekedésnek kedvezzenek a lámpák.