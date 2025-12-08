A szándék megvan, de egyszerre ennyi ellentétes kérésnek nem lehet megfelelni
Fotó: Bodor Tünde
Két sepsiszentgyörgyi lakossági fórum után már körvonalazódnak a város fontosabb problémái: például a parkolók hiánya és az okoskukák használata. De feladták a leckét az RMDSZ-képviselőknek a résztvevők, „megostromolták” őket a megoldandó problémákkal.
2025. december 08., 10:222025. december 08., 10:22
2025. december 08., 16:422025. december 08., 16:42
Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete, illetve annak újonnan megválasztott elnöke, Miklós Zoltán képviselő november végén hirdette meg a Városjárást, azt a lakossági fórum-sorozatot, amelynek során az önkormányzat képviselőivel együtt
ennek érdekében tesz is.
November végén az Olt-negyedben, december 4-én pedig az Új-negyedben szerveztek lakossági fórumot, amelyen a városi RMDSZ-elnök Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, Barta Szende tanácsos és Zsigmond József, a városi RMDSZ-szervezet ügyvezető igazgatójának kíséretében jelent meg.
Új korszak kezdetét harangozta be az RMDSZ sepsiszentgyörgyi városi szervezetének pénteken megválasztott új vezetősége, Miklós Zoltán elnökletével. A lemondott Antal Árpád örökébe lépő csapat célja, hogy közelebb vonják a közösséget a közélethez.
A fórumon viszonylag sokan jelentek meg, volt, aki egész listával a kezében érkezett. Téma volt az okoskukák használata. Mint kiderült, nem lehet megvonni az okoskukákat felfeszítő és kifosztó szociális segélyezettektől a pénzt – ahogy azt egyesek javasolták –, mert akkor a túlélésüket veszélyeztetné az állam, tájékoztatott Miklós Zoltán.
A járdákon és általában minden lehetséges helyen, némelykor mások kibérelt parkolóhelyén veszteglő autók sokakat zavar, még a gyalogosoknak is, ami nem is csoda, hiszen az elmúlt 10 évben megduplázódott a városban a gépkocsiállomány.
A babakocsival közlekedők azt teszik szóvá, hogy a járdákon nem marad hely számukra, az autósok pedig azt, hogy nincs hol megállni, és a bilincsekkel lezárt parkolókat legalább napközben lehetne használni.
illetve fontos lenne megoldani a több száz főt foglalkoztató megyei kórház alkalmazottainak parkolását – mondta egyikük –, mert az összes környékbeli utca foglalt, míg a beteggel érkezőnek nincs helye megállni.
Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, két emeletes parkolóház terve is van a városnak (egy a központban, a városi tömegközlekedési vállalat volt székhelyén és egy a Bălcescu utcában), de ezek rendkívül költséges beruházások, ezért uniós pályázati finanszírozási lehetőségre várnak.
Kevés a parkoló, sok a varjú, nincs a színház repertoárján időseknek szóló darab – dióhéjban néhány felvetődött gond
Fotó: Bodor Tünde
A tömegközlekedés bővítése is megoldás lenne (a kidolgozott stratégia szerint a lakóhelyétől legtöbb 500 méterre mindenki buszra szállhatna) és a város már be is tudna üzemelni három új járatot, de most a vonatkozó tilalom miatt nem tudnak új buszsofőröket alkalmazni – hangzott el.
a szentgyörgyieknek talán kevésbé, de a városba autóval ingázóknak költségesebb.
A jelenlevők felvetették még a városban telelő varjak okozta problémát – a központból elriasztott több ezer varjú az Új-negyedben talált új otthonra –, illetve a fák nyesésének szakszerűtlenségét. Törvényesen csak a lakótársulás által alkalmazott szakember vagy az önkormányzati cég illetékese metszheti meg a fákat, tudtuk meg.
– közölte az alpolgármester. Az Új-negyed tömbházai jórészt ötven évesek, a zöldövezetek nagyobb fái is elérték már a vágási kort, mondta az alpolgármester.
A fórumon jelenlevő idősebb személyek szóvá tették a színház repertoárjából évek óta hiányzó, idősebb korosztálynak szánt darabokat. Mint mondták, az új, modern, sok díjat nyert daraboktól egyenesen eltanácsolják őket ismerőseik.
A városszéli utcákban rosszul, a kapubejárók miatt hullámosra sikeredett és az útkereszteződésekben kényelmetlenül megszakadó bicikliutakról is szó esett. Az előbbi problémából levonták a tanulságot, mondta az alpolgármester, utóbbin pedig megpróbálnak változtatni.
A közeljövőben társadalmi csoportoknak megszervezett találkozókkal folytatódik a városjárás.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!