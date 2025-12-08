A szándék megvan, de egyszerre ennyi ellentétes kérésnek nem lehet megfelelni

Két sepsiszentgyörgyi lakossági fórum után már körvonalazódnak a város fontosabb problémái: például a parkolók hiánya és az okoskukák használata. De feladták a leckét az RMDSZ-képviselőknek a résztvevők, „megostromolták” őket a megoldandó problémákkal.

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete, illetve annak újonnan megválasztott elnöke, Miklós Zoltán képviselő november végén hirdette meg a Városjárást, azt a lakossági fórum-sorozatot, amelynek során az önkormányzat képviselőivel együtt

minden lakótelepen, illetve városrészben meghallgatja az ott lakók panaszait, felvetéseit, és amennyiben azokat önkormányzati hatáskörben meg lehet oldani,

minden lakótelepen, illetve városrészben meghallgatja az ott lakók panaszait, felvetéseit, és amennyiben azokat önkormányzati hatáskörben meg lehet oldani,

ennek érdekében tesz is. November végén az Olt-negyedben, december 4-én pedig az Új-negyedben szerveztek lakossági fórumot, amelyen a városi RMDSZ-elnök Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, Barta Szende tanácsos és Zsigmond József, a városi RMDSZ-szervezet ügyvezető igazgatójának kíséretében jelent meg. Okoskukák és parkolóhelyen mint slágertémák A fórumon viszonylag sokan jelentek meg, volt, aki egész listával a kezében érkezett. Téma volt az okoskukák használata. Mint kiderült, nem lehet megvonni az okoskukákat felfeszítő és kifosztó szociális segélyezettektől a pénzt – ahogy azt egyesek javasolták –, mert akkor a túlélésüket veszélyeztetné az állam, tájékoztatott Miklós Zoltán. A járdákon és általában minden lehetséges helyen, némelykor mások kibérelt parkolóhelyén veszteglő autók sokakat zavar, még a gyalogosoknak is, ami nem is csoda, hiszen az elmúlt 10 évben megduplázódott a városban a gépkocsiállomány. Hirdetés A babakocsival közlekedők azt teszik szóvá, hogy a járdákon nem marad hely számukra, az autósok pedig azt, hogy nincs hol megállni, és a bilincsekkel lezárt parkolókat legalább napközben lehetne használni.

Emeletes parkolóházakat javasoltak a jelenlevők,

illetve fontos lenne megoldani a több száz főt foglalkoztató megyei kórház alkalmazottainak parkolását – mondta egyikük –, mert az összes környékbeli utca foglalt, míg a beteggel érkezőnek nincs helye megállni. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, két emeletes parkolóház terve is van a városnak (egy a központban, a városi tömegközlekedési vállalat volt székhelyén és egy a Bălcescu utcában), de ezek rendkívül költséges beruházások, ezért uniós pályázati finanszírozási lehetőségre várnak.

Kevés a parkoló, sok a varjú, nincs a színház repertoárján időseknek szóló darab – dióhéjban néhány felvetődött gond Fotó: Bodor Tünde

A tömegközlekedés bővítése is megoldás lenne (a kidolgozott stratégia szerint a lakóhelyétől legtöbb 500 méterre mindenki buszra szállhatna) és a város már be is tudna üzemelni három új járatot, de most a vonatkozó tilalom miatt nem tudnak új buszsofőröket alkalmazni – hangzott el.

A parkolás pedig hamarosan mindenkinek fizetős lesz,

a szentgyörgyieknek talán kevésbé, de a városba autóval ingázóknak költségesebb. További gondok, például sok a varjú A jelenlevők felvetették még a városban telelő varjak okozta problémát – a központból elriasztott több ezer varjú az Új-negyedben talált új otthonra –, illetve a fák nyesésének szakszerűtlenségét. Törvényesen csak a lakótársulás által alkalmazott szakember vagy az önkormányzati cég illetékese metszheti meg a fákat, tudtuk meg.

A lakóközösségeken múlik, hogy a tömbházak között kivágnak-e fát, kivételt képeznek a veszélyesnek nyilvánított példányok

– közölte az alpolgármester. Az Új-negyed tömbházai jórészt ötven évesek, a zöldövezetek nagyobb fái is elérték már a vágási kort, mondta az alpolgármester. A fórumon jelenlevő idősebb személyek szóvá tették a színház repertoárjából évek óta hiányzó, idősebb korosztálynak szánt darabokat. Mint mondták, az új, modern, sok díjat nyert daraboktól egyenesen eltanácsolják őket ismerőseik.

Az új színházigazgatótól azt kérték, nyisson további társadalmi csoportok felé.