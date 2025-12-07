Alacsony a részvétel a bukaresti főpolgármester-választáson

Fotó: Tuchiluș Alex
Alacsony volt a részvétel a délelőtti órákban vasárnap a bukaresti időközi főpolgármester-választáson, ahol 17 jelölt verseng azért, hogy következő négy évben betöltse a Nicușor Dan államfővé választása nyomán megüresedett tisztséget.
Vasárnap 14 óráig az 1,8 millió bukaresti szavazópolgár 16,47 százaléka járult az urnákhoz, míg a tavaly júniusi voksoláson ugyanennyi idő alatt már a jogosultak 19,46 százaléka adta le voksát.
A szavazás kimenetelének azért is kiemelt jelentőséget tulajdonít a román média, mert a bukaresti főpolgármester a legnagyobb szavazói legitimitással rendelkező választott tisztségviselő Romániában az államfő után – emlékeztet az MTI.
Mivel a választás egyfordulós, a győztes akár 20–30 százalékos támogatottsággal is elnyerheti a tisztséget.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) legnépszerűbb kerületi polgármesterét indítja a választáson, Daniel Băluță negyedik kerületi és Cirprian Ciucu hatodik kerületi polgármester személyében.
Nicușor Dan kijelentette, hogy vasárnap a Nyugathoz tartozó Romániára és egy feddhetetlen jelöltre szavazott a bukaresti időközi főpolgármester-választáson.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) Cătălin Drulă képviselőt, korábbi pártelnököt. A négypárti kormánykoalíció negyedik tagja,
Az ellenzéki pártok – köztük a parlament második legnagyobb frakciójával rendelkező Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – Anca Alexandrescu televíziós műsorvezetőt támogatják a főpolgármester-választáson aki az utóbbi időben azzal keltett feltűnést, hogy a Realitatea hírtelevízió adásaiban
A bukaresti főpolgármester-választás eredménye a román média szerint a kormánykoalíció stabilitására is kihatással lehet.
Vasárnap Bukarestben főpolgármestert, Buzău megyében megyei tanácselnököt, a Dâmbovița megyei Găești városában, valamint kilenc megye 11 községében polgármestert választanak.
A fővárosban 1289 szavazókört rendeztek be. Mindenki ott szavazhat, ahova állandó bukaresti lakcíme, vagy június 7-e előtt bejelentett ideiglenes bukaresti lakhelye alapján tartozik.
A szavazás 21 órakor ér véget, amikor közzéteszik az exit-poll becsléseket, eredmény hétfőn várható.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
