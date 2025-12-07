Alacsony a részvétel a bukaresti főpolgármester-választáson

Alacsony volt a részvétel a délelőtti órákban vasárnap a bukaresti időközi főpolgármester-választáson, ahol 17 jelölt verseng azért, hogy következő négy évben betöltse a Nicușor Dan államfővé választása nyomán megüresedett tisztséget.

Vasárnap 14 óráig az 1,8 millió bukaresti szavazópolgár 16,47 százaléka járult az urnákhoz, míg a tavaly júniusi voksoláson ugyanennyi idő alatt már a jogosultak 19,46 százaléka adta le voksát.

A szavazás kimenetelének azért is kiemelt jelentőséget tulajdonít a román média, mert a bukaresti főpolgármester a legnagyobb szavazói legitimitással rendelkező választott tisztségviselő Romániában az államfő után – emlékeztet az MTI.

Mivel a választás egyfordulós, a győztes akár 20–30 százalékos támogatottsággal is elnyerheti a tisztséget.