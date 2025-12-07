Bukaresti főpolgármester-választás: Nicușor Dan elmondta, hogy mit vár utódjától

Nicușor Dan kijelentette, hogy vasárnap a Nyugathoz tartozó Romániára és egy feddhetetlen jelöltre szavazott a bukaresti időközi főpolgármester-választáson.

Az államfő az urnáktól távozóban nyilatkozott a sajtónak. Mellette volt az élettársa, Mirabela Grădinaru is, aki azonban nem szavazott – írja az Agerpres. Nicușor Dan fontosnak nevezte, hogy a Bukarest új főpolgármestere minél több szavazattal nyerje meg a választásokat, mert ez erősíti a legitimitását.

Személy szerint (...) én a Nyugathoz tartozó Romániára szavaztam. (...) Egy olyan jelöltre, akiről biztosan tudom, hogy távol marad a korrupciótól, és különösen a rendkívül csábító ingatlanmaffiától”

– jelentette ki a korábban főpolgármesteri tisztséget betöltő politikus, akinek az elnökké választása következtében tartanak időközi választást Bukarestben. Az államfő úgy vélekedett, hogy az időközi választások „szimbolikusak, irányt mutatnak az országos politikának, de ennél többet nem jelentenek", nem kellene befolyásolniuk a kormánykoalíció működését. Nicușor Dan beszélt arról is, hogy támogatja a kétfordulós helyhatósági választásokat, de a jelenlegi egyfordulós rendszer módosítását a parlamenti többségnek is akarnia kell.