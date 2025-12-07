Bukaresti főpolgármester-választás: Nicușor Dan elmondta, hogy mit vár utódjától

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Nicușor Dan kijelentette, hogy vasárnap a Nyugathoz tartozó Romániára és egy feddhetetlen jelöltre szavazott a bukaresti időközi főpolgármester-választáson.
Az államfő az urnáktól távozóban nyilatkozott a sajtónak. Mellette volt az élettársa, Mirabela Grădinaru is, aki azonban nem szavazott – írja az Agerpres.
Nicușor Dan fontosnak nevezte, hogy a Bukarest új főpolgármestere minél több szavazattal nyerje meg a választásokat, mert ez erősíti a legitimitását.
– jelentette ki a korábban főpolgármesteri tisztséget betöltő politikus, akinek az elnökké választása következtében tartanak időközi választást Bukarestben.
Az államfő úgy vélekedett, hogy az időközi választások „szimbolikusak, irányt mutatnak az országos politikának, de ennél többet nem jelentenek”, nem kellene befolyásolniuk a kormánykoalíció működését.
Nicușor Dan beszélt arról is, hogy támogatja a kétfordulós helyhatósági választásokat, de a jelenlegi egyfordulós rendszer módosítását a parlamenti többségnek is akarnia kell.
A tavalyinál alacsonyabb a részvétel
Az Állandó Választási Hatóság (AEP) valós időben közölt adatai szerint vasárnap 12 óráig 174.394 személy, a választói névjegyzékben szereplők 9,67 százaléka szavazott a bukaresti időközi főpolgármester-választáson. A főváros hatodik kerületében volt a legnagyobb (11,29 százalék), a harmadik kerületében a legkisebb (7,86 százalék) a részvétel 12 óráig. A bukaresti állandó választói névjegyzékben és a pótlistákon összesen 1.803.728 polgár szerepel. A 2024. június 9-i helyhatósági választásokon 12 órakor 12,95 százalékos volt a részvétel Bukarestben.
