Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

Gergely Imre

2026. március 16., 20:562026. március 16., 20:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A következő napokban a Virág negyedben, majd a Bucsin negyed tömbházai között folytat ellenőrzést a helyi rendőrség. Amint az intézmény munkatársa, Alex Calbează lapunknak elmondta, a helyi rendőrök a mellékgazdaság munkatársaival közösen járják végig a lakónegyedeket, és dokumentálják az engedély nélkül kialakított parkolóhelyeket.

Lefényképezik a „területfoglalást” jelző táblákat, a rendszámtáblákkal, láncokkal vagy más eszközökkel lefoglalt parkolókat, illetve az esetenként elkerített részeket is.

Hirdetés

A többség beletörődik a rendbe

Az ellenőrzések során az érintett járművek rendszáma alapján azonosítják a tulajdonosokat, akiket behívnak a rendőrségre, és tájékoztatják őket a szabálytalanságról. Calbează leszögezi,

elsősorban nem a büntetés a cél, hanem az, hogy a lakók megértsék: a közterület önkényes kisajátítása szabályokba ütközik.

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség Galéria

Alex Calbează számítása szerint a Bucsin negyedben legalább 40, a Virág negyedben pedig mintegy 30 olyan közterületrész van, amelyet jogtalanul foglaltak el használóik. A Forradalom negyedben korábban szintén előfordultak ilyen esetek, de ott a gond nagyrészt már rendeződött:

miután a felszólításokat az autókra helyezték, a lakók eltávolították a területjelző táblákat.

Bár adódtak kisebb nézeteltérések, végül elfogadták a helyzetet – mondta el a helyi rendőrség munkatársa.

Pénzbírság kilátásban

A következő időszakban a Virág negyedben kezdik meg az ellenőrzéseket, majd a Bucsin negyedben folytatják. Alex Calbează szerint a tapasztalat azt mutatja, az érintett lakók többsége várhatóan eleget tesz a felszólításnak. Ugyanakkor

biztosan lesznek olyanok is, akik felháborodnak, mert úgy érzik, joguk van az általuk éveken át használt területhez.

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség Galéria

A témával kapcsolatban a Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség felhívást is közzétett, amelyben emlékeztetnek: a hatályos szabályozások szerint tilos közterületek, zöldövezetek és parkolók rendeltetésellenes használata, illetve azok önkényes elfoglalása.

  • Tilos a zöldövezeteken vagy játszótereken való közlekedés és parkolás,

  • vagy közterületi parkolóhelyek kisajátítása, elkerítése láncokkal, rudakkal, rendszámtáblákkal vagy bármilyen más eszközzel.

A szabályszegők ellen 200 és 2500 lej közötti pénzbírságot is ki lehet szabni.

A városban egy másik, gyakori jelenségre is megoldást keresnek: a közterületeken elhagyott autók elszállítására készülnek. A Helyi Rendőrségnek jelenleg nincsenek megfelelő eszközei a járművek elmozdítására, ezért egy olyan céggel terveznek szerződést kötni, amely rendelkezik az autók felemelésére alkalmas géppel és szállítóeszközzel, hogy az elszállítás közben a jármű ne károsodjon. A törvény lehetővé teszi a rendszám nélküli autók azonnali elszállítását, valamint azokét is, amelyekről megállapítható, hogy több mint hat hónapja nem mozdították el őket. A részletes eljárás szabályozásához helyi tanácshatározat szükséges, ennek előkészítése folyamatban van – közölte Alex Calbează.

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség Galéria

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés
Hirdetés

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!