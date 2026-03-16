Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

Gergely Imre 2026. március 16., 20:562026. március 16., 20:56

A következő napokban a Virág negyedben, majd a Bucsin negyed tömbházai között folytat ellenőrzést a helyi rendőrség. Amint az intézmény munkatársa, Alex Calbează lapunknak elmondta, a helyi rendőrök a mellékgazdaság munkatársaival közösen járják végig a lakónegyedeket, és dokumentálják az engedély nélkül kialakított parkolóhelyeket.

Lefényképezik a „területfoglalást” jelző táblákat, a rendszámtáblákkal, láncokkal vagy más eszközökkel lefoglalt parkolókat, illetve az esetenként elkerített részeket is.

A többség beletörődik a rendbe Az ellenőrzések során az érintett járművek rendszáma alapján azonosítják a tulajdonosokat, akiket behívnak a rendőrségre, és tájékoztatják őket a szabálytalanságról. Calbează leszögezi,

elsősorban nem a büntetés a cél, hanem az, hogy a lakók megértsék: a közterület önkényes kisajátítása szabályokba ütközik.

Fotó: Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség

Alex Calbează számítása szerint a Bucsin negyedben legalább 40, a Virág negyedben pedig mintegy 30 olyan közterületrész van, amelyet jogtalanul foglaltak el használóik. A Forradalom negyedben korábban szintén előfordultak ilyen esetek, de ott a gond nagyrészt már rendeződött:

miután a felszólításokat az autókra helyezték, a lakók eltávolították a területjelző táblákat.

Bár adódtak kisebb nézeteltérések, végül elfogadták a helyzetet – mondta el a helyi rendőrség munkatársa. Pénzbírság kilátásban A következő időszakban a Virág negyedben kezdik meg az ellenőrzéseket, majd a Bucsin negyedben folytatják. Alex Calbează szerint a tapasztalat azt mutatja, az érintett lakók többsége várhatóan eleget tesz a felszólításnak. Ugyanakkor

biztosan lesznek olyanok is, akik felháborodnak, mert úgy érzik, joguk van az általuk éveken át használt területhez.

Fotó: Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség

A témával kapcsolatban a Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség felhívást is közzétett, amelyben emlékeztetnek: a hatályos szabályozások szerint tilos közterületek, zöldövezetek és parkolók rendeltetésellenes használata, illetve azok önkényes elfoglalása. Tilos a zöldövezeteken vagy játszótereken való közlekedés és parkolás,

vagy közterületi parkolóhelyek kisajátítása, elkerítése láncokkal, rudakkal, rendszámtáblákkal vagy bármilyen más eszközzel. A szabályszegők ellen 200 és 2500 lej közötti pénzbírságot is ki lehet szabni.

A városban egy másik, gyakori jelenségre is megoldást keresnek: a közterületeken elhagyott autók elszállítására készülnek. A Helyi Rendőrségnek jelenleg nincsenek megfelelő eszközei a járművek elmozdítására, ezért egy olyan céggel terveznek szerződést kötni, amely rendelkezik az autók felemelésére alkalmas géppel és szállítóeszközzel, hogy az elszállítás közben a jármű ne károsodjon. A törvény lehetővé teszi a rendszám nélküli autók azonnali elszállítását, valamint azokét is, amelyekről megállapítható, hogy több mint hat hónapja nem mozdították el őket. A részletes eljárás szabályozásához helyi tanácshatározat szükséges, ennek előkészítése folyamatban van – közölte Alex Calbează.