Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

A tárca közleménye szerint összesen 5376 dossziéról van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriznek, és mintegy 100 folyóméternyi polcot foglalnak el. Ez

A dokumentumok a romániai rendszerváltás fontos eseményeiről szólnak: az első szabad választásokról, az 1990. júniusi bányászjárásokról, Mihály király 1992-es történelmi látogatásáról, Németország újraegyesítéséről, a Szovjetunió felbomlásáról és a Független Államok Közösségének megalakulásáról.

joguk van megismerni a rendszerváltás valódi történetét, mert a tisztázatlanul hagyott múlt táplálhatja az összeesküvés-elméleteket és a bizalmatlanságot.

Emlékeztetett, hogy ezek a dokumentumok már több mint egy évtizede nem minősülnek államtitoknak, ennek ellenére mindeddig szolgálati titokként elzárták őket a nyilvánosság elől.

Hirdetés

Nem vonatkozik a titkosítás feloldása a rejtjelanyagokra és az állami rejtjelhasználatra vonatkozó utasításokra, valamint a diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok székhelyére és őrzésére vonatkozó dokumentumokra. Ezeket külön fogják felülvizsgálni – szemlézi a külügyminisztérium közleményét az Agerpres.