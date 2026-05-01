Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.
A tárca közleménye szerint összesen 5376 dossziéról van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriznek, és mintegy 100 folyóméternyi polcot foglalnak el. Ez
A dokumentumok a romániai rendszerváltás fontos eseményeiről szólnak: az első szabad választásokról, az 1990. júniusi bányászjárásokról, Mihály király 1992-es történelmi látogatásáról, Németország újraegyesítéséről, a Szovjetunió felbomlásáról és a Független Államok Közösségének megalakulásáról.
A közleményben idézett Oana Țoiu külügyminiszter hangsúlyozta: a román állampolgároknak
Emlékeztetett, hogy ezek a dokumentumok már több mint egy évtizede nem minősülnek államtitoknak, ennek ellenére mindeddig szolgálati titokként elzárták őket a nyilvánosság elől.
Nem vonatkozik a titkosítás feloldása a rejtjelanyagokra és az állami rejtjelhasználatra vonatkozó utasításokra, valamint a diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok székhelyére és őrzésére vonatkozó dokumentumokra. Ezeket külön fogják felülvizsgálni – szemlézi a külügyminisztérium közleményét az Agerpres.
