Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

Székelyhon

2026. május 01., 12:31

A tárca közleménye szerint összesen 5376 dossziéról van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriznek, és mintegy 100 folyóméternyi polcot foglalnak el. Ez

a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek.

A dokumentumok a romániai rendszerváltás fontos eseményeiről szólnak: az első szabad választásokról, az 1990. júniusi bányászjárásokról, Mihály király 1992-es történelmi látogatásáról, Németország újraegyesítéséről, a Szovjetunió felbomlásáról és a Független Államok Közösségének megalakulásáról.

A közleményben idézett Oana Țoiu külügyminiszter hangsúlyozta: a román állampolgároknak

joguk van megismerni a rendszerváltás valódi történetét, mert a tisztázatlanul hagyott múlt táplálhatja az összeesküvés-elméleteket és a bizalmatlanságot.

Emlékeztetett, hogy ezek a dokumentumok már több mint egy évtizede nem minősülnek államtitoknak, ennek ellenére mindeddig szolgálati titokként elzárták őket a nyilvánosság elől.

Nem vonatkozik a titkosítás feloldása a rejtjelanyagokra és az állami rejtjelhasználatra vonatkozó utasításokra, valamint a diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok székhelyére és őrzésére vonatkozó dokumentumokra. Ezeket külön fogják felülvizsgálni – szemlézi a külügyminisztérium közleményét az Agerpres.

2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban

A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest

A Romániai Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének (AAFBR) elnöke, Flavius Jakubowicz szerint a lej euróval szembeni történelmi mélypontra gyengülését elsősorban a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat felerősítő belpolitikai kockázatok magyarázzák.

Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere

A legfelsőbb bíróság visszautalta a főügyészséghez az 1990. júniusi bányászjárás ügyének vádiratát.

