Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között

A munkálatok miatt nem lesz vonatközlekedés Csíkszereda és Tusnád között

Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Kovács Attila 2026. május 01., 13:002026. május 01., 13:00

A 400-as vasúti fővonalon közlekedő összes szerelvénynek

meg kell szakítania útját Csíkszeredában, illetve Tusnád községben május 25. és szeptember 16. között, mert abban az időszakban a közbeeső szakaszon nem lesz vonatközlekedés.

A Román Vasúttársaság (CFR) tájékoztatása szerint a vágányzárra munkálatok miatt van szükség, hogy ez pontosan mit jelent, azt Cornel Roșu, a csíkszeredai vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője mondta el kérdésünkre.

Fotó: Borbély Fanni

Mint megtudtuk,

egy vasúti hidat kell teljesen újjáépíteni.

Noha a beavatkozás csak a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti pályaszakasz lezárását tenné szükségessé, a CFR utasszállítási részlege a már jelzett szakaszon, Tusnád és Csíkszereda között vállalta a vonatpótló autóbuszok biztosítását. Az említett időszakban a Budapest és Brassó között közlekedő Corona és Hargita Intercity szerelvényei

csak Budapest és Csíkszereda között járnak, Csíkszeredától Brassóig, illetve visszafelé autóbuszok szállítják majd az utasokat.

Ugyanez történik a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő InterRegio vonatok utasaival, ők Csíkszereda és Tusnád között lesznek kénytelenek vonatpótló buszokra szállni. Hasonló módon történik a Brassó és Déda között közlekedő Regio vonatokkal utazók szállítása is Csíkszeredától Tusnádig és vissza, ezen a távon szintén buszok helyettesítik a vonatokat – tudtuk meg.

Lesznek ugyanakkor útvonal-módosítások is. A Bukarest és Szatmárnémeti között közlekedő IR szerelvények a Segesvár – Tövis – Kolozsvár útvonalon járnak majd, elkerülve ezt a vasúti fővonalat.

A Szatmárnémeti és Konstanca közötti tengerparti idényvonat – június 13. és szeptember 6. között – szintén más irányt vesz, Madéfalvától Egyedhalma (Adjud) érintésével Bodzavásáron (Buzău) át halad, elkerülve Csíkszeredát és Brassót.

A Brassó és Jászvásár között közlekedő IR szerelvények csak Jászvásár és Bákó között járnak majd a jelzett időszakban. Azok az utasok, akiknek jegyük van az érintett vonatokra, kérésre visszakaphatják a fel nem használt, megvásárolt jegyek értékét – akár a teljes útvonalra, akár az adott útvonal fel nem használt szakaszára – a hatályos vasúti közlekedési rendeletnek megfelelően.