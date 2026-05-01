Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között

A munkálatok miatt nem lesz vonatközlekedés Csíkszereda és Tusnád között

A munkálatok miatt nem lesz vonatközlekedés Csíkszereda és Tusnád között

Fotó: Borbély Fanni

Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Kovács Attila

2026. május 01., 13:002026. május 01., 13:00

A 400-as vasúti fővonalon közlekedő összes szerelvénynek

meg kell szakítania útját Csíkszeredában, illetve Tusnád községben május 25. és szeptember 16. között, mert abban az időszakban a közbeeső szakaszon nem lesz vonatközlekedés.

A Román Vasúttársaság (CFR) tájékoztatása szerint a vágányzárra munkálatok miatt van szükség, hogy ez pontosan mit jelent, azt Cornel Roșu, a csíkszeredai vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője mondta el kérdésünkre.

Mint megtudtuk,

egy vasúti hidat kell teljesen újjáépíteni.

Noha a beavatkozás csak a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti pályaszakasz lezárását tenné szükségessé, a CFR utasszállítási részlege a már jelzett szakaszon, Tusnád és Csíkszereda között vállalta a vonatpótló autóbuszok biztosítását.

Újabb vonatjáratokat törölnek Csíkszereda és Madéfalva között, de nem véglegesen
Újabb vonatjáratokat törölnek Csíkszereda és Madéfalva között, de nem véglegesen

Vonatjáratokat törölnek néhány napra Csíkszereda és Madéfalva között március elején, vasúti karbantartás miatt – olvasható a Román Vasúttársaság (CFR) felhívásában.

Az említett időszakban a Budapest és Brassó között közlekedő Corona és Hargita Intercity szerelvényei

csak Budapest és Csíkszereda között járnak, Csíkszeredától Brassóig, illetve visszafelé autóbuszok szállítják majd az utasokat.

Ugyanez történik a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő InterRegio vonatok utasaival, ők Csíkszereda és Tusnád között lesznek kénytelenek vonatpótló buszokra szállni. Hasonló módon történik a Brassó és Déda között közlekedő Regio vonatokkal utazók szállítása is Csíkszeredától Tusnádig és vissza, ezen a távon szintén buszok helyettesítik a vonatokat – tudtuk meg.

Lesznek ugyanakkor útvonal-módosítások is. A Bukarest és Szatmárnémeti között közlekedő IR szerelvények a Segesvár – Tövis – Kolozsvár útvonalon járnak majd, elkerülve ezt a vasúti fővonalat.

A Szatmárnémeti és Konstanca közötti tengerparti idényvonat – június 13. és szeptember 6. között – szintén más irányt vesz, Madéfalvától Egyedhalma (Adjud) érintésével Bodzavásáron (Buzău) át halad, elkerülve Csíkszeredát és Brassót.

A Brassó és Jászvásár között közlekedő IR szerelvények csak Jászvásár és Bákó között járnak majd a jelzett időszakban.

Azok az utasok, akiknek jegyük van az érintett vonatokra, kérésre visszakaphatják a fel nem használt, megvásárolt jegyek értékét – akár a teljes útvonalra, akár az adott útvonal fel nem használt szakaszára – a hatályos vasúti közlekedési rendeletnek megfelelően.

Csíkszék Közlekedés Vasút
2 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

2026. május 01., péntek

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban

A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.

2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

2026. április 30., csütörtök

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.

2026. április 30., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

2026. április 30., csütörtök

Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest

A Romániai Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének (AAFBR) elnöke, Flavius Jakubowicz szerint a lej euróval szembeni történelmi mélypontra gyengülését elsősorban a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat felerősítő belpolitikai kockázatok magyarázzák.

