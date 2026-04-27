Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.

Egy motorbiciklis és egy személyautó ütközött össze hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. Az InfoMures24 nevű Facebook-csoport több képet is közölt a balesetről, amelyek tanúsága szerint egy fekete kombi Passattal ütközött a motoros.

Elsődleges információk szerint előbb egy mentőszolgálati egységet vezényeltek a balesethez Erdőszentgyörgyről, majd egy SMURD-egységet Ákosfalváról, aztán egy mentőhelikoptert is Brassóból. A megsérült motorost megpróbálták újraéleszteni, helyszíni információk szerint hosszú perceken át küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni, és a helyszínen elhunyt.

A mentés és a helyszínelés idejére, kb. este fél héttől mindkét irányban lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.