Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.
2026. április 27., 22:522026. április 27., 22:52
2026. április 27., 23:052026. április 27., 23:05
Egy motorbiciklis és egy személyautó ütközött össze hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. Az InfoMures24 nevű Facebook-csoport több képet is közölt a balesetről, amelyek tanúsága szerint egy fekete kombi Passattal ütközött a motoros.
Elsődleges információk szerint előbb egy mentőszolgálati egységet vezényeltek a balesethez Erdőszentgyörgyről, majd egy SMURD-egységet Ákosfalváról, aztán egy mentőhelikoptert is Brassóból. A megsérült motorost megpróbálták újraéleszteni, helyszíni információk szerint hosszú perceken át küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni, és a helyszínen elhunyt.
A mentés és a helyszínelés idejére, kb. este fél héttől mindkét irányban lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint húsz perccel este hat óra előtt történt a baleset a 13A országúton, Erdőszentgyörgyön. A személyautót egy helybéli, 56 éves férfi vezette, a motoron pedig egy 46 éves, marosvásárhelyi férfi ült. Az ütközést követően megpróbálták újraéleszteni a motorost, de nem sikerült megmenteni az életét, és az egészségügyi személyzet a helyszínen halottnak nyilvánította – erősítette meg hétfőn késő este a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya, hozzátéve, hogy a hatóságok folytatják a baleset körülményeinek kivizsgálását.
