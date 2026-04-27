Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.

Székelyhon

2026. április 27., 22:522026. április 27., 22:52

2026. április 27., 23:052026. április 27., 23:05

Egy motorbiciklis és egy személyautó ütközött össze hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. Az InfoMures24 nevű Facebook-csoport több képet is közölt a balesetről, amelyek tanúsága szerint egy fekete kombi Passattal ütközött a motoros.

Elsődleges információk szerint előbb egy mentőszolgálati egységet vezényeltek a balesethez Erdőszentgyörgyről, majd egy SMURD-egységet Ákosfalváról, aztán egy mentőhelikoptert is Brassóból. A megsérült motorost megpróbálták újraéleszteni, helyszíni információk szerint hosszú perceken át küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni, és a helyszínen elhunyt.

A mentés és a helyszínelés idejére, kb. este fél héttől mindkét irányban lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.

Frissítés

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint húsz perccel este hat óra előtt történt a baleset a 13A országúton, Erdőszentgyörgyön. A személyautót egy helybéli, 56 éves férfi vezette, a motoron pedig egy 46 éves, marosvásárhelyi férfi ült. Az ütközést követően megpróbálták újraéleszteni a motorost, de nem sikerült megmenteni az életét, és az egészségügyi személyzet a helyszínen halottnak nyilvánította – erősítette meg hétfőn késő este a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya, hozzátéve, hogy a hatóságok folytatják a baleset körülményeinek kivizsgálását.

Marosszék Baleset Tragédia Erdőszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Jelentős mennyiségű csempészárut foglaltak le Maros megyében

Telefontartozékokat, ruhákat, valamint jelentős mennyiségű alkoholt és cigarettát koboztak el a hatóságok hétfőn Maros megyében, miután 18 helyszínen tartottak házkutatást – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Maros megyében

Lakástűzhöz riasztották vasárnap délben a tűzoltókat a Mezősásond községhez tartozó Kislekencére, ahol egy lakóházban csaptak fel a lángok.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 25., szombat

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett

Lakóház gyulladt ki szombaton délután a Nyárádszeredához tartozó Kisszentlőrincen.

2026. április 25., szombat

