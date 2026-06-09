Késelésbe torkollt egy szóváltás a Somostetőn

Távoltartási végzést adtak ki egy negyvenkét éves férfi nevére, akit azzal gyanúsítanak, hogy hétfőn este a Somostetőn megszúrt egy negyvenéves férfit. A nyomozást folytatják.

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Az esetről az áldozat értesítette a rendőrséget, hétfőn koraeste. Elmondása szerint, miközben egy szabadidőparkban tartózkodott, egy másik férfi szúrt sebet ejtett rajta – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében. A rendőrségi információk szerint

a sértettet kórházba szállították, ahol szakszerű orvosi ellátásban részesült.

A nyomozók a vizsgálatok során megállapították ugyanakkor, hogy egy szóváltást követően fajult tettlegességig a konfliktus, melynek során egy 42 éves férfi szúrt sérülést okozott egy 40 éves férfi alkarján.

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Az elsődleges vizsgálatok alapján a sértett élete nem volt veszélyben.