Késelésbe torkollt egy szóváltás a Somostetőn

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Fotó: Tuchiluș Alex
Távoltartási végzést adtak ki egy negyvenkét éves férfi nevére, akit azzal gyanúsítanak, hogy hétfőn este a Somostetőn megszúrt egy negyvenéves férfit. A nyomozást folytatják.
2026. június 09., 13:032026. június 09., 13:03
2026. június 09., 13:092026. június 09., 13:09
Az esetről az áldozat értesítette a rendőrséget, hétfőn koraeste. Elmondása szerint, miközben egy szabadidőparkban tartózkodott, egy másik férfi szúrt sebet ejtett rajta – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében. A rendőrségi információk szerint
A nyomozók a vizsgálatok során megállapították ugyanakkor, hogy egy szóváltást követően fajult tettlegességig a konfliktus, melynek során egy 42 éves férfi szúrt sérülést okozott egy 40 éves férfi alkarján.
Az elsődleges vizsgálatok alapján a sértett élete nem volt veszélyben.
A nyomozást folytatják testi sértés, illetve veszélyes tárgyak jogtalan birtoklásának és használatának megalapozott gyanúja miatt.
Július végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál dolgozó csaknem ezer szakember számára. A rossz hír, hogy az országos portálok szerint csak jövő tavasszal kezdődhet el újra a termelés a nagyüzemben.
Újraindult az utcák takarítása Marosvásárhelyen – jelentette be hétfőn délután Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A megyeszékhelyen május 20-tól nem volt szolgáltatás, ugyanakkor most sem tudni, hogy meddig lesz.
Kétnapos ellenőrző akciót tartottak a maros megyei közlekedési rendőrök a vasútállomások és a vasúti átjárók környékén, ahol közel 70 bírságot szabtak ki, és négy jogosítványt vontak be.
Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.
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Lesodródott az útról egy autó vasárnap kora reggel Szováta Parajd utcájában.
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Kilencvenmillió lejes tartozása van a marosvásárhelyi szívintézetet építő céggel szemben az egészségügyi minisztériumnak, Cseke Attila ügyvivő tárcavezető azonban pénteken Marosvásárhelyen kijelentette: biztosítani fogják a befejezéshez szükséges pénzt.
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