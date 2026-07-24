Újabb sárga viharriasztás: jégeső és viharok is jöhetnek

2026. július 24., péntek

A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik

Sokan még mindig tartanak a kontaktlencséktől, pedig ma már a kisgyermekektől az idősekig szinte bárki számára megoldást jelenthetnek. Bódi György, a brassói Best Optic optometristája szerint a legtöbb tévhit ideje lejárt.