Megint 9 lej fölé emelkedett a benzin ára

Fotó: Borbély Fanni
Újabb drágulás tapasztalható az üzemanyag-piacon, a benzin literenkénti ára több töltőállomáson is meghaladta a 9 lejt, a gázolaj ára pedig a 10 lejt közelíti.
2026. július 24., 09:552026. július 24., 09:55
2026. július 24., 09:552026. július 24., 09:55
Literenkénti 15 banival nőtt a gázolaj, 20 banival a benzin ára péntektől az OMV-Petrom töltőállomásokon – számol be az economica.net gazdasági szakportál.
A mostani áremelés után a Petromnál
Legutóbb két napja emelkedtek az üzemanyagárak a Petromnál, akkor mind a benzin, mind a gázolaj ára literenként 15 banival emelkedett.
A hétvégén is nőttek az üzemanyag-árak, a gázolaj ára pedig literenként 5 banival emelkedett keddtől – számol be az economica.net gazdasági hírportál. Szerdán ismét emelkedett az üzemanyagok ára.
A Petrom mai áremelése a Rompetrol által csütörtökön életbe léptetett 10 banis gázolaj-emelést követően történt. A MOL szintén 10 banival emelte a gázolaj literenkénti árát, a Lukoil pedig 9 banival.
A peco-online adatbázis szerint
Mint az economica írja, a Brent nyersolaj ára csütörtökön 100 dollárral ugrott meg hordónként az iráni konfliktus miatt, így a mostani után további drágulásra kell számítani az üzemanyag-piacon.
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