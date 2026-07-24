Megint 9 lej fölé emelkedett a benzin ára

Újabb drágulás tapasztalható az üzemanyag-piacon, a benzin literenkénti ára több töltőállomáson is meghaladta a 9 lejt, a gázolaj ára pedig a 10 lejt közelíti.

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Literenkénti 15 banival nőtt a gázolaj, 20 banival a benzin ára péntektől az OMV-Petrom töltőállomásokon – számol be az economica.net gazdasági szakportál.

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A mostani áremelés után a Petromnál