Robbanás rongált meg egy kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren

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A hajó parancsnoka szerint nem sérült meg senki, és a legénység nem kéri az evakuálását. Az incidenst valószínűleg tengeri drón vagy tengeri akna okozta – írja az Agerpres.

A belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztályának (DSU) közlése szerint a román hatóságokat a Román Hajózási Hatóság alárendeltségébe tartozó Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) értesítette a Christiana B nevű kereskedelmi hajón történt incidensről.