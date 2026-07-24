Robbanás rongált meg egy kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren

Fotó: DSU/Facebook
Robbanás rongált meg péntekre virradóra egy libériai felségjelzésű szénszállító hajót Románia kizárólagos gazdasági övezetében, Sfântu Gheorghe településtől mintegy 22 tengeri mérföldre délkeletre.
A hajó parancsnoka szerint nem sérült meg senki, és a legénység nem kéri az evakuálását. Az incidenst valószínűleg tengeri drón vagy tengeri akna okozta – írja az Agerpres.
A belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztályának (DSU) közlése szerint a román hatóságokat a Román Hajózási Hatóság alárendeltségébe tartozó Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) értesítette a Christiana B nevű kereskedelmi hajón történt incidensről.
A Christiana B legénysége egy vészjelzésben meghibásodást jelentett, és segítséget kért, az első információk szerint pedig evakuálásra is szükség volt. A riasztás nyomán a helyszínre irányították a tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) APOLLO és ARTEMIS hajóit.
A hajó parancsnokától kapott információk szerint nincsenek sérültek, és a legénység már nem kéri az evakuálást. A Christiana B folytatni tudja útját a part felé, ahol elvégzik a műszaki ellenőrzéseket és a javításokat.
Az előzetes vizsgálatok szerint a hajó sérülését tengeri drónnal való ütközés vagy tengeri akna robbanása okozhatta.
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